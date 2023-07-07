Россиянин Иосифов нашёл новую команду в Испании. Там у него нет конкурентов!

Ещё один российский легионер сменит клуб в летнее трансферное окно. Бывший полузащитник «Локомотива» и молодёжной сборной Никита Иосифов расторг контракт с «Вильярреалом», но останется в Испании. 22-летний вингер перешёл в «Мирандес», выступающий в Сегунде (втором дивизионе испанского футбола).

Каким многообещающим было начало карьеры Иосифова в «Вильярреале»! И как всё закончилось… За какой-то сезон всё полностью поменялось, белое внезапно стало чёрным.

Летом 2021-го «Вильярреал» подписывал россиянина на пять лет. Это свидетельствовало о том, что в испанском клубе верили в Иосифова и всерьёз рассчитывали на его прогресс. Тренер «жёлтой субмарины» Унаи Эмери взял Никиту на сборы главной команды и хвалил его после первых тренировок. Более того, наш молодой легионер забил в дебютном матче за основу – «Виктории» в 1/64 финала Кубка Испании. Полузащитник попал в заявку на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену во встрече с «Мальоркой».

К сожалению, первая игра в Примере пока так и осталась последней для Иосифова. В сезоне-2022/2023 россиянин играл уже только за фарм-клуб «Вильярреала», который поднялся в Сегунду. Но и во втором дивизионе Никита получал минимум практики. Принял участие лишь в 13 матчах, причём в стартовый состав попадал всего два раза ещё в августе 2022-го. Помимо того, у полузащитника 11 появлений на поле со скамейки и 21 игра в запасе. Бывало, Иосифов даже в заявку не включался.

Никита Иосифов Фото: Silvestre Szpylma/Getty Images

Единственное результативное действие Никиты за последний год – это гол в матче с «Картахеной» в марте 2023-го. В компенсированное время при счёте 4:2 в пользу «жёлтой субмарины» россиянин заработал пенальти, который сам же и реализовал. После этого Иосифов устроил небольшой скандал. Приложил палец к губам, находясь рядом с трибуной болельщиков гостей. Так наш полузащитник отреагировал на то, что его освистали. Главный тренер фарм-клуба «Вильярреала» Мигель Альварес вынужден был просить прощения на пресс-конференции:

«Я хочу извиниться перед болельщиками «Картахены». Они проехали много километров, чтобы посмотреть игру, и с ними нельзя так обращаться. Мальчик ошибся. Нужно посочувствовать пацану, ведь он давно не играл. Конечно, его реакция была не лучшей».

По итогам сезона только четыре футболиста фарм-клуба «Вильярреала» сыграли меньше Иосифова. Разумеется, россиянин не за этим ехал в Испанию. Команда Альвареса завершила чемпионат на 18-м месте – в шести очках от зоны вылета. Столько же баллов набрал «Спортинг» из Хихона, на два очка больше было у занявшего 16-е место «Мирандеса». И именно «Мирандес» стал новым клубом Никиты.

Несмотря на то что «дикие кабаны» финишировали выше «жёлтой субмарины», трансфер трудно назвать шагом вперёд для Иосифова. Скорее, это просто возможность остаться в Испании и в Сегунде. Всё же в «Вильярреале» у Никиты был шанс поиграть в Примере, если бы он стал лучшим во второй команде. Тем не менее российский легионер договорился с прежним клубом о расторжении действовавшего ещё три года контракта. При этом договор с «Мирандесом» заключён на меньший срок – до лета 2025-го.

Новый клуб Иосифова имеет достаточно долгую историю. Основан он был ещё в 1927 году, так что находится на пороге столетия. Однако в высшем дивизионе испанского футбола никогда не выступал. В основном «дикие кабаны» болтались между третьей и четвёртой лигами, даже в пятую опускались на пару лет. Но в 2010-х случился резкий прогресс. «Мирандес» поднялся в третий дивизион, а по результатам сезона-2011/2012 завоевал путёвку во второй.

Более того, в том успешном сезоне «Мирандес» добился уникального для себя достижение в Кубке Испании – дошёл до полуфинала! Там, правда, попал под «Атлетик» из Бильбао, проиграл по сумме двух матчей с общим счётом 3:8. А в сезоне-2019/2020 «дикие кабаны» умудрились ещё раз пролезть в полуфинал Кубка Испании. Будущему обладателю трофея «Реалу Сосьедад» уступили по сумме двух матчей с более приличным счётом 1:3. Значит, Никита приходит в кубковую команду. От «Мирандеса» вряд ли стоит ждать борьбы за путёвку в элиту, и Кубок Испании может быть тем турниром, где Иосифов покажет себя клубам Примеры.

С кем россиянину придётся конкурировать в «Мирандесе»? Поскольку Иосифов, как правило, играет вингера, то конкурентами его будут фланговые полузащитники. Можно сказать, что обстоятельства складываются в пользу Никиты.

Все основные атакующие полузащитники/вингеры «Мирандеса» – Роберто Лопес, Хуанлу Санчес и Оскар Пинчи – уходят в летнее трансферное окно. Они выступали на правах аренды и вернулись в клубы, которым принадлежат. Так же, как и нападающий Рауль Гарсия – лучший бомбардир (забил 19 мячей) и ассистент (8 голевых передач) команды в завершившемся сезоне Примеры. Более того, покинули «Мирандес» ещё три атакующих хавбека: Сезар Желаберт, Нико Серрано и Хави Льябрес.

По версии Transfermarkt, на сегодняшний день Иосифов – самый дорогой игрок «Мирандеса» (его оценивают в € 800 тыс). Но в команде сейчас просто мало футболистов после всех потерь. Клуб арендовал у «Жироны» вингера Габри Мартинеса, отыгравшего прошлый сезон в третьем дивизионе на правах аренды (5+4 в 36 матчах). В общем-то, это пока единственный игрок того же амплуа, что и Никита. Есть в заявке и загадочный атакующий хавбек Начо Кастильо, у которого было 0+0 в шести матчах за «Мирандес» за последний год. Очевидно, трансферы у «диких кабанов» ещё обязательно будут.

Остаётся добавить, что клуб базируется в городке Миранда-де-Эбро из провинции Бургос. Выступает на муниципальном стадионе, вмещающем всего 5759 зрителей. Новым главным тренером назначен 37-летний итальянец Алессио Лиски, который в сезоне-2021/2022 возглавлял «Леванте» в Примере: команда под его руководством провела 23 матча и одержала 8 побед при 4 ничьих и 11 поражениях.