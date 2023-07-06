«Переговоры с ЦСКА закрыл я. Марио не виноват». Как реагируют на близкий трансфер «Зенита»

Самая горячая тема дня – возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит». Бразилец с российским паспортом ассоциируется с ЦСКА, но его решение вызвало недоумение у болельщиков и экспертов. Ниже – самые интересные реакции на информацию о трансфере Фернандеса.

Уже поступил комментарий от официального представителя ЦСКА. Директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо немногословно отреагировал на информацию о переходе: «Ну что же. Теперь всё встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение». Намёк на тяжёлые переговоры по поводу компенсации для «Интернасьонала». Напомним, Фернандес досрочно расторг арендный контракт с бразильским клубом. За это с Марио требовали € 365 тыс. «Интернасьонал» при переговорах с ЦСКА требовал деньги с них, но армейцы отказались от выплат. А Фернандес так и не вернётся в команду, за которую выступал 10 лет. Позже Брейдо также сообщил, что ЦСКА никогда не отказывался от игрока, а о выходе из переговоров заявила сторона футболиста.

Жорже Машаду, агент Фернандеса заявил, что именно он прекратил переговоры с ЦСКА, а Марио ни в чём не виноват. «Я не участвовал в последних переговорах о возможном возвращении Марио. Переводчик Макс (Головлев) звонил непосредственно игроку вместе с директорами ЦСКА и «Интернасьонала», неуважительно относясь к официальному агенту спортсмена. Несколько раз я говорил ему, что это неправильно. Затем я решил закрыть переговоры с ЦСКА. Это моё решение, а не Марио. Он ни в чём не виноват. Что касается будущего Марио, давайте мы решим все в согласии с интересами игрока. Относительно «Зенита» на данный момент мне нечего сказать», — цитирует Машаду Sport24.

Что думает российский футбольный мир?

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что Фернандес предал не только клуб, но и болельщиков, а также Евгения Гинера: «Если переход в «Зенит» состоится, то, конечно, это предательство. Он провёл в ЦСКА лучшие годы, клуб бесплатно отпустил его в Бразилию, а он приезжает в «Зенит». Но мне тяжело верится. Может, это бросает агент. Но это было бы предательством клуба, Гинера и болельщиков».

Марио Фернандес и Евгений Гинер Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Новость о том, что Марио едет в «Зенит», убила наповал. Я этого вообще не понимаю. «Зенит» предложил больше денег Марио, чем ЦСКА? А как же флаг, честь и совесть? Он же говорил, что вернётся только в ЦСКА! Сейчас кипиш будет приличный. И это правильно!» — Александр Мостовой предрекает бурное обсуждение перехода бразильца с российским паспортом в «Зенит».

Бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков не понимает, зачем «Зениту» понадобился Фернандес: «Не знаю, будет ли переход в «Зенит» предательством со стороны Марио Фернандеса. Если бы он перешёл в «Спартак» — однозначно. Марио оставил большой след в истории ЦСКА. Болельщикам будет неприятно. Для меня это, мягко говоря, неожиданно. Зачем Фернандес «Зениту»? Клуб частенько берёт всех подряд в силу своих возможностей. Так он не усиливает себя, а в большой степени ослабляет соперников. Фернандес — сильный футболист, но непонятно, нужен ли он «Зениту». Тем более он уже долгое время не играл».

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает бредом разговоры о межклубных разборках. И отмечает, что возраст – не помеха для трансфера Фернандеса: «Межклубные разборки: кто и что сказал, кто герб поцеловал — это всё бред. Для пиара и для болельщиков, наверное, прикольно. Для игрока, для которого футбол является профессией и средством зарабатывания денег, это должно быть вторично. Первое — собственное благо и благо своей семьи. И заработок, который должен обеспечить тебя на всю оставшуюся жизнь. Зачем «Зениту» Марио? 32 года — это не так уж и много. Если нет нарушения режима, то парень жилистый и волевой — с этим должно быть всё в порядке. В «Зените» играли уже возрастные игроки и иногда чудили. Чему тут удивляться?»

«Слова Марио, что если играть в России, то только за ЦСКА? Конечно, ему должно быть стыдно. За слова нужно отвечать. У нас при Советском Союзе были какие-то понятия в футболе. Сейчас нет такого — одни деньги, деньги, деньги. Марио должно быть стыдно за те слова, которые он сказал. Не знаю, как воспримут этот переход болельщики. Сейчас за деньги готовы и родную мать продать. Жалко, к сожалению. Но что поделать — жизнь сейчас такая», — бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис резко отреагировал на информацию о переходе Фернандеса.

Марио Фернандес в матче с «Зенитом» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков не осуждает Марио Фернандеса, но отмечает, что надеялся на возвращение защитника в армейский клуб: «Я думал, что Марио Фернандес вернётся в ЦСКА. Он должен решать сам, но для ЦСКА это огромная потеря. Он много сделал для ЦСКА. Буду надеяться, что он вернётся. После того как он столько всего сделал для клуба, болельщикам следует отнестись к этому спокойнее. Сколько у нас футболистов, сделавших много для клуба и затем ушедших? Жалко, печально, но не буду осуждать Марио за переход в «Зенит».

Известный спортивный журналист Василий Уткин иронично отреагировал на слова Фернандеса, в 2021 году ещё игравшего за ЦСКА и заявившего, что он не перейдёт ни в какой другой российский клуб: «Знаете, что самое смешное (как по мне) в истории с Марио Фернандесом? Один из самых молчаливых, нелюдимых и скрытных людей в российском футболе всё-таки наговорил когда-то лишнего!»

Для бывшего главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева переход Фернандеса в «Зенит», видимо, станет фатальным. «Сейчас мало футболистов, таких как Акинфеев, которые во главу угла ставят команду, а не деньги. Фернандес для меня загадка. Играть 10 лет в России и не выучить язык — это оскорбление всего российского футбола и нашего языка. Я к нему не очень положительно отношусь. Если он подписал контракт с «Зенитом», то для меня этот футболист умер», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

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