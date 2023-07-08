Англичане могут выиграть молодёжный Евро впервые с 1984-го! С таким составом — почему нет?

Уже стоят по € 30–40 млн, а со сборной ещё ничего не выиграли. Чем хороша молодёжка Англии

Главный футбольный турнир лета подходит к концу. В финал молодёжного Евро-2023 вышли достойнейшие — изначальные фавориты. Рассказываем про новую плеяду сборной Англии — команды со звёздным составом, которая близка к историческому достижению.

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Финал-1984

Последний раз сборная Англии выигрывала Евро U21 в 1984 году, победив именно Испанию! Но это были совсем другие времена. Во-первых, в турнире участвовало в два раза меньше команд. Во-вторых, финал играли в два матча. В-третьих, в заявку команд можно было включать даже возрастных игроков. В 1984-м так, например, взяли золото 26-летний Говард Гейл и 25-летний Гэри Бейли.

Евро U21, 1984 год, матч Англии и Франции Фото: Peter Robinson/Getty Images

С тех пор англичане только раз выходили в финал — и сокрушительно проиграли Германии (0:4). А Испания, напротив, прибавила: семь выходов в финал — пять трофеев! Пора наверстать упущенное?

Морган Гиббс-Уайт форвард сборной Англии до 21 года «Мы работали последние два года, чтобы оказаться здесь. Но это ещё не достижение, нам предстоит проделать большую работу. Я чувствую, что у нас хорошая, дружная и правильная команда, которая может пройти весь путь до самого конца».

Универсальность на всех позициях и прагматизм

Англичане играют по схеме 4-4-2 с упором на универсальность, динамику и быстрые комбинации через центр. Любят владеть мячом, но это не значит, что команда играет только накоротке. Напротив, комбинируют методы и часто используют длинные передачи: 3-4 подготовительных горизонтальных паса, затем — заброс на противоположный фланг. Хороший инструмент, который помогал вскрывать «автобусы».

В обороне дисциплинированно отходят назад. На протяжении турнира не раз были ситуации, когда англичане, выигрывая матч, могли отдать мяч сопернику и прагматично выжидать своей контратаки.

Состав Англии, на первый взгляд, кажется сильно перемешанным. Макс Ааронс, правый защитник, играет слева. Джеймс Гарнер, полузащитник, закрывает позицию правого защитника. По флангам — профильные центральные полузащитники: Джейкоб Рэмси слева, Коул Палмер выходит на замену направо (вместо Нони Мадуэке). На позиции форвардов Энтони Гордон и Морган Гиббс-Уайт, для которых комфортнее роль вингера и плеймейкера соответственно. Где-то такие решения вызваны подбором исполнителей, где-то — та самая ставка на универсальность: всегда загадка, от кого последует опасность и где.

Лучше остальных вошёл в новую роль Джеймс Гарнер — опорник, который вообще не имел опыта игры правым защитником. Недостаток скорости он компенсирует чтением эпизодов и отличной игрой в единоборствах: 25/35 выигранных. Будет интересно посмотреть на дуэль между ним и ловким Гомесом в финале.

Джеймс Гарнер Фото: Alex Caparros/Getty Images

Морган Гиббс-Уайт играет оттянутого нападающего и активно участвует в розыгрыше, опускаясь в глубину и иногда даже сильно задерживаясь на позиции полузащитника. Тот момент, когда степень успеха можно описать одним фактом: Морган — единолично лучший ассистент турнира!

Островок предсказуемости и стабильности в команде — центральная часть. В защите — лидер Леви Колвилл из «Челси» и Тейлор Харвуд-Беллис («Бёрнли»). Леви занимает более свободную позицию: может выбрасываться по игроку, играть на опережение, часто начинает атаки своими проходами с мячом. И восхитительно играет вверху! Тейлор страхует. В полузащите — Анхель Гомес («Лилль») и Кёртис Джонс («Ливерпуль»). Оба играют по всему полю, при этом Анхель заточен на креатив, а Кёртис как более габаритный отвечает за оборону и перехваты контратак, играет на сохранение мяча.

Леви Колвилл Фото: Alex Caparros/Getty Images

Крайние полузащитники тоже должны себя чувствовать комфортно: их цель вовсе не идти в лицевую линию по флангу, а получать мяч и вести его к центру, креативить и обострять. Второй вариант продолжения атаки — сразу навесить или прострелить.

Ожидания от финала

Предполагаемый состав от УЕФА: Траффорд; Ааронс, Харвуд-Беллис, Колвилл, Гарнер; Гомес, Джонс; Палмер, Смит-Роу; Гиббс-Уайт, Гордон.

Трофей Евро U21 Фото: Georgian Football Federation

Англия как более универсальная команда вряд ли будет претендовать на владение мячом — вполне реальна ставка на контратаки, в основном через левый фланг, где испанцы испытывают проблемы в обороне. Очень важно, чтобы фланговые полузащитники были включены в оборонительные действия и накрывали связку Гомес – Миранда. Поэтому, возможно, УЕФА видит Палмера как более предпочтительный вариант справа.

Многое будет зависеть от исхода противостояния Колвилла и Абеля Руиса. Как правило, если соперникам удавалось закрыть Абеля, испанцы лишались важной опции в розыгрыше и практически ничего не могли создать в позиционных атаках. Например, в матче со Швейцарией в четвертьфинале оба гола забили только после быстрых перехватов после ошибок соперника, а с медленных перекатов почти ничего извлечь не удалось, как раз по причине выпадения из игры Абеля Руиса.