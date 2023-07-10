Мбаппе защищали спецназ и БТР! Так Килиан приехал на родину отца в Камерун. Видео

Пока пресса развивает главную трансферную сагу лета между Килианом Мбаппе, «ПСЖ» и «Реалом», футболист проводит заслуженный отпуск в Камеруне. Место выбрано не случайно: отец форварда – Вильфрид – выходец именно из этой африканской страны. В Камеруне у Мбаппе насыщенная программа, а Килиана окружает столько охраны, что она, кажется, пугает звезду.

Когда нападающий «ПСЖ» прибыл в Яунде (столица Камеруна), его ожидал необычный баннер. Болельщики «Реала» подготовились к приезду Мбаппе и вывесили транспарант с посланием: «Семья «Реала» в Яунде от имени главы приветствует месье Килиана Мбаппе. Мы ждём тебя в Мадриде».

Килиан Мбаппе в Камеруне Фото: EPA/TASS

Сначала Килиан встретился с премьер-министром Камеруна Жозефом Нгуте, а затем посетил места, финансируемые его фондом футболиста. Мбаппе побывал в школе для слабослышащих людей и в детском саду. Также нападающий посетил поселение его отца в Джебале. Сначала Килиан добирался до места на лодке, а уже в самой деревне его встретили её представители и старейшина.

Но самые необычные кадры из Камеруна с Мбаппе связаны с его охраной. Местные органы правопорядка настолько перестраховались, что специально для звёздного гостя организовали кортеж. В него в том числе входил бронетранспортёр! А рядом с кортежем передвигались спецназовцы. Непонятно, для чего такие серьёзные меры безопасности. Вероятно, они больше напугали самого Килиана, нежели людей вокруг.

В Камеруне Мбаппе встретился с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. «Наслаждаюсь самым знаменитым камерунским блюдом ндоле вместе с Килианом Мбаппе», — подписал боец фото с французским форвардом в соцсетях.

Килиан Мбаппе в Камеруне Фото: Из личного архива Мбаппе

Также форвард поиграл в баскетбол с детьми и бывшим баскетболистом NBA Жоакимом Ноа. В программе Килиана значилась товарищеская встреча с командой второго дивизиона чемпионата Камеруна. Но игру пришлось отменить. Как сообщает Le Parisien, решение связано с ажиотажем, который возник в аэропорту по прибытии француза. Мбаппе встречали около двух тысяч человек, у полиции возникли проблемы со сдерживанием толпы. Но всё же форвард поиграл в футбол с детьми на одной из площадок.

Килиан Мбаппе в Камеруне Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Килиан уже покинул Камерун. Очевидно, поездка подарила звезде множество эмоций. А теперь Мбаппе предстоит решать вопросы, связанные с его будущим.