Что за клуб выбрал Кузяев и заиграет ли Далер во Франции? Главное о будущем россиянина

Далер Кузяев перешёл во французский «Гавр», хотя журналисты (в основном турецкие) отправляли его в Турцию, а потом в «Тулузу». Сам Далер хотел уехать за границу, но не исключал варианта подписать контракт с «Зенитом» (нынешнее соглашение закончилось – он стал свободным агентом), если вариант с иностранным клубом не нашёлся бы. Однако всё в итоге сложилось – теперь Кузяев до 2025-го во Франции.

Далер Кузяев полузащитник «Гавра» «Есть ли что-то важнее титулов в спорте? После шести потрясающих лет в «Зените» пришло время принять новый вызов. Я покидаю команду (на этот раз точно). Хочу выразить искренние слова благодарности вам, дорогие болельщики и дорогие петербуржцы, за вашу поддержку и любовь! Я всегда с теплом буду вспоминать этот важный период в моей карьере и жизни.



Для меня трофеи, выигранные вместе с «Зенитом», имеют огромную ценность. Но в дополнение к этому я бы также хотел, чтобы меня запомнили в прекрасном Санкт-Петербурге как футболиста, который бился за «стрелку» до конца, как надежного партнера и товарища и просто как хорошего человека. До скорых встреч, Питер. Au revoir mes amis 💙».

Слухи, очень много слухов про Турцию. В новостях в борьбе за Кузяева лидировал «Бешикташ»

В начале июня, когда дело близилось к завершению контракта с «Зенитом», пошли новости про «Бешикташ». Турецкое издание Fotomaç писало, что клуб готов предложить Кузяеву контракт на два года с опцией продления ещё на один сезон и с зарплатой от € 1,8 млн до 2,2 млн в год. Трансфер, согласно сообщениям источника, одобрил главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш, он же планировал лично пообщаться с полузащитником. Спустя два дня турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуглу выдал новость, что клуб сделал официальное предложение Кузяеву, но на следующий же день другое издание Sabah написало, что для оформления трансфера необходимо одобрение главного тренера, поэтому никакого предложения ещё никто не делал.

Дальше то же издание дало новый инсайд: футболист запросил оклад в € 2 млн и единовременный бонус за подписание контракта. Турецкий журналист Атилла Арда Бора после писал, что Кузяевым также интересуются клубы из топ-5 европейских чемпионатов, но «Бешикташ» лидирует в борьбе – финальное слово же в этой сделке будет за отцом Далера.

Если думаете, что на этом всё закончилось, то нет. Издание Sabah обвинило Кузяева в «грязной игре»: «Грязная игра» от Далера Кузяева, числящегося в трансферном списке «Бешикташа». Он использует интерес турецкого клуба, чтобы получить новый контракт с «Зенитом». Адьям Кузяев, являющийся отцом футболиста, ведёт переговоры о трансфере и хочет получить соглашение на более выгодных условиях, постоянно заявляя, что «Бешикташ» серьёзно заинтересован в Далере, он может перейти туда».

В «Зените» и правда не исключали, что Кузяев вернётся. Как говорил Сергей Семак: «Мы это уже проходили». При этом спортивный директор «Бешикташа» в начале июля заявлял, что в течение недели сделка по полузащитнику будет закрыта. Турецкий клуб, по информации Fotospor, даже улучшил условия: предложил Кузяеву четырёхлетний контракт на сумму € 1,5 млн, а ещё добавил € 2 млн в качестве подписного бонуса, которые должны быть выплачены в течение четырёх лет, и бонусы на общую сумму € 1 млн. Кузяев не отвечал отказом, но и финально не соглашался. А спустя день Sports Digitale написал, что полузащитник всё же отказался, потому что дал согласие на переход в клуб из Франции. Сначала источники сообщали, что речь идёт о «Тулузе», но в итоге это оказался «Гавр», который ни разу за всё время не фигурировал в новостях. Скрыть реальный клуб назначения от инсайдеров в наше время – большая редкость.

«Гавр» – один из старейших клубов Франции. Стадион команды располагается на бульваре Ленинграда

Клуб из одноимённого города был основан в 1872 году британскими жителями, хотя исторические исследования, проведённые в середине прошлого века, утверждают – эта дата неточна. На самом же деле официальная история «Гавра» началась в 1894-м, хотя клуб продолжает вести отсчёт от 1872-го. В 1899-1900 годах команда становилась чемпионом Франции, правда, тогда это была не Лига 1, так что эти достижения никто и не заносит в список их побед. Но зато в нём есть шесть побед в Лиге 2 (и последняя – в прошлом сезоне) и Кубок Франции, завоёванный в 1959-м. В высшем дивизионе «Гавр» провёл 24 сезона, и следующий станет для них юбилейным 25-м.

О клубе есть два интересных факта: первый – их гимн очень похож по звучанию на God, Save the King.

Второй – «Стад Осеан» располагается на бульваре Ленинграда. Довольно забавное совпадение в случае с Кузяевым.

Стадион «Гавра» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Бóльшую часть своего существования «Гавр» провёл во второй лиге Франции (46 сезонов), но при этом всё равно вписал своё имя в историю французского футбола, создав одну из сильнейших академий в стране. Среди выпускников «Гавра» есть много известных имён: Поль Погба, Димитри Пайет, Лассана Диарра, Рияд Марез, Антони Ле Таллек, Стив Манданда, Бенжамен Менди, Брис Самба, Саэль Кумбеди, Лоик Баде, Пап Гейе, Дидье Дигар, и другие. Очень многое для клубной академии сделал бывший президент «Гавра» Жан-Пьер Лувель, который до перехода на этот высокий пост занимался как раз молодёжным футболом. Он автор двух гениальных идей: использовал недостатки города, чтобы обратить их в преимущества, а ещё пригласил грамотного тренера Жан-Марка Нобильо в начале 2000-х.

Гавр – портовый город в Нормандии, где проживает очень много иммигрантов. Раньше уровень жизни там был такой, что многие части города были больше похожи на гетто, чем на французскую атлантическую ривьеру. Жульен Фобер, который тоже родился в Гавре, рассказывал, что там было не так уж много вариантов, кем тебе стать. «Та часть, откуда я родом, действительно бедная, – вспоминал он. – Только из этого района приехало около 15 профессиональных футболистов. Почему? Возможностей не так уж много. Есть футбол, или ты можешь быть плохим мальчиком и отправиться в тюрьму».

Гавр Фото: istockphoto.com

Лувель воспользовался тем, что очень много мальчишек днями пинали мяч на улице, и развернул целую скаутскую сеть по ближайшим к городу территориям. «Гавр» начал собирать таланты и бережно их выращивать, пропагандируя, что большая команда тренеров вкладывается в молодёжь, преследуя общие цели. В основе всего было полное изучение техники игрока в возрасте 13-14 лет: игровое мышление, тактические действия, физика. После – общение с ним и его родителями. Дальше – упорный труд и многочасовые тренировки.

«Мы думаем, что нужно быть умным, чтобы стать лучшим игроком, — говорил Майкл Бунель, работающий в академии клуба с 2005-го. – Наша философия основана на развитии способности игрока быть умным. Когда вы смотрите на лучших игроков, у них есть способность анализировать происходящее вокруг них и делать правильные выводы, независимо от системы, тренера или стиля игры. Умный игрок сможет определить свои сильные и слабые стороны».

Также в академии работают над психологическими аспектами: развивают целеустремленность, внушают преданность команде, учат не быть эгоистичными. А футболисты параллельно с тренировками получают образование – с 8:00 до 15:00 у них уроки, в 16:00 – уже занятия футболом. У старших групп и вовсе по две тренировки в день.

При анализе занятий используют данные GPS и видеонарезки, позволяя игрокам самим определять свои ошибки и анализировать действия. «У нас нет денег, чтобы обладать множеством технологий, но мы можем найти правильный баланс между тем, что нам нужно, и тем, что у нас есть, – говорил Бунель. – Самое главное для нас — быть эффективными».

Все таланты, которые собираются в академии «Гавра», разъезжаются по клубам Франции и других стран Европы. С учётом их скромных ресурсов это большое достижение: в прошлом сезоне «Гавр» по бюджету был восьмым в Лиге 2 (€ 13 млн). Состав основной команды тоже не блещет большими именами или дорогими футболистами – Кузяев с оценочной трансферной стоимостью в € 10 млн сейчас возглавляет этот топ (раньше самыми дорогим был Аруна Санганте — € 5 млн).

Трансфер Кузяева для «Гавра» – приличное усиление, но клуб планирует укрепить ещё несколько позиций, чтобы побороться за сохранение прописки в Лиге 1. Ближайший трансфер, который собирается провернуть «Гавр», – подписание Рассула Ндиайе. За 21-летнего полузащитника «Сошо» хотят заплатить € 1 млн.

Главный тренер «Гавра» – Лука Эльснер. Антон Михашенок рассказывает, как Кузяев впишется в его команду

Словенец возглавил французский клуб год назад – до этого он работал в бельгийском «Стандарде», где у него дела шли не особо хорошо. Зато с «Гавром» всего за один сезон ему удалось сотворить чудо: он вывел команду в Лигу 1, где она не была с 2009-го. При этом интересно, что «Гавр» в прошлом сезоне пропустил меньше всех в чемпионате (19 мячей за весь сезон), играя преимущественно по одной и той же схеме (4-3-3) с одним и тем же набором игроков. Эльснер понимает, что в Лиге 1 придётся искать уже новые варианты, о чём сам и говорит: «Нам будет необходимо иметь бóльшую гибкость, чтобы адаптироваться. к разным противникам. Это будет постоянный поиск вариантов».

Лука Эльснер Фото: Philippe Crochet/Getty Images

Как Кузяев впишется в стратегию «Гавра» – разбирает аналитик и бывший автор «Чемпионата» Антон Михашенок.

«Первое, от чего стоит отталкиваться – не от того, как играет конкретно «Гавр» (хотя бы потому, что нельзя оценивать новичка высшей лиги по сезону лигой ниже – совсем другой контекст), а от того, что является лучшими сторонами Кузяева. Это в первую очередь понимание пространства и маневрирование в свободных зонах при игре команды с мячом, а также большой объём работы в давлении, даже рядом с атакующими партнёрами, которые не лучшим образом умеют обороняться на чужой половине поля.

Кузяев в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Три года назад, когда Далер был действительно близок к отъезду в Европу, я входил в большую группу людей, которые так или иначе старалась продать Кузяева. Моей задачей было найти, каким образом Далера можно встроить в игру новой команды. С этой точки зрения мне казался просто идеальным вариант с «Фрайбургом» – я даже просил в переговорах с клубом провести сравнение с опорником Каримом Геде, которого Кристиан Штрайх раскрыл в неожиданной позиции формально в нападении. Neuneinhalb – «девятка с половиной» – так Штрайх называл Геде за пространственное мышление в атакующей организации и при этом за неутомимость при игре без мяча. Кузяев мог бы дать эти важные для тренера и его видения качества, но мы совсем немного опоздали; «Фрайбург» тогда выбрал Баптиста Сантамарию с очень схожим профилем – и выгодно продал его через год в «Ренн».

Вторым вариантом для меня была «Парма», но это был тот случай, когда преимущества Кузяева могли потонуть в объёме необходимых действий – тогдашний тренер Фабио Ливерани наигрывал ромб, где «восьмёркам» из-за достаточно старомодной модели прессинга приходилось совершать большое количество рывков до игрока и в позицию. Вроде бы это сильная сторона Далера, но носиться приходилось просто бесконечно много – три или четыре раза подряд Ливерани начинал матч с одной парой «восьмёрок», а заканчивал с другой. Это была бы работа на износ.

То есть оценка потенциала игрока внутри новой системы должна быть сбалансированной между качествами игрока и тем, насколько команде важны эти качества – или скорее важен их объём. Второй момент, от которого стоит отталкиваться, — это контекст самой лиги. Здесь у меня есть сдержанный оптимизм относительно перспектив Кузяева как минимум при действиях «Гавра» с мячом. Почти все французские команды в разной степени зависимы от изоляций во флангах – игры крайних игроков один в один, что вытягивает крайних защитников соперника. Кузяев очень любит читать подобные моменты и нырять в образовавшиеся полуфланговые карманы — или под саму передачу, или чтобы вытянуть из позиции ещё и центрального защитника, освободив линию передачи на форварда.

Так часто было в «Зените» во взаимодействиях вроде Жирков — Кузяев — Дзюба, такая игра наверняка будет доступна и во Франции. При этом без мяча вингеры и нападающие французского чемпионата вполне могут «заснуть» в прессинге, и здесь снова вернёмся к сильным качествам Далера: он умеет умно прессинговать за двух игроков (Штрайх называл Геде «девяткой с половиной» и за то, что тот будто добавлял лишнего игрока в прессинге). Есть определённые опасения по поводу объёма такого давления за двоих, но будем надеяться, что Далеру не придётся обороняться сразу за всех.

Есть и третий момент: он связан с адаптацией. Французский чемпионат очень специфический в социокультурном плане, и важно будет как можно быстрее освоиться. Здесь надежда на то, что годы подготовки к отъезду пошли Кузяеву на пользу и он не поплывёт вдали от дома в совершенно ином контексте».