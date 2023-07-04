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Самые высокооплачиваемые футболисты чемпионата Саудовской Аравии: Роналду, Бензема, Канте, Кулибали, Брозович, Невеш

Рейтинг зарплат в чемпионате Саудовской Аравии. Трое получают более € 100 млн в год!
Никита Паглазов
Рейтинг зарплат в чемпионате Саудовской Аравии
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А ещё совсем скоро на Ближнем Востоке могут оказаться звёзды «Сити» и «ПСЖ».

Чемпионат Саудовской Аравии – одна из главных точек притяжения летом 2023 года. Лига продолжает пополняться топ-игроками, заваливая их невероятными зарплатами. Первопроходцем стал Криштиану Роналду, перебравшийся в конце декабря 2022-го в «Аль-Наср». За ним потянулась большая группа звёзд, которым шейхи платят баснословные деньги. А кто входит в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков саудовской лиги прямо сейчас?

Криштиану Роналду («Аль-Наср») – € 200 млн в год

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

38-летний португалец перешёл в «Аль-Наср» в декабре 2022-го, заключив контракт на 2,5 года. Клуб сделал Роналду самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ежегодно Криштиану зарабатывает € 200 млн. Добавьте к этому внеигровые активности португальца. Вероятно, в скором времени состояние Роналду перевалит (если уже не перевалило) за € 1 млрд.

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Карим Бензема («Аль-Иттихад») – около € 200 млн в год

Карим Бензема

Карим Бензема

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В июне в Саудовскую Аравию переехал бывший партнёр Роналду по «Реалу» – Карим Бензема. Французский форвард подписал контракт с «Аль-Иттихадом» по схеме «2+1». Зарплата Бензема близка к цифре Роналду – около € 200 млн в год. Ради щедрого предложения из Саудовской Аравии Карим оставил «Реал», за который выступал 14 лет. Именно трансфер Бензема стал спусковым крючком для бесконечных слухов о переезде звёзд в саудовскую лигу этим летом.

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Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), зарплата – € 100 млн в год

Н'Голо Канте

Н'Голо Канте

Фото: ittihadclub.sa

В помощь к Бензема «Аль-Иттихад» приобрёл у «Челси» его соотечественника – Н’Голо Канте. 32-летний полузащитник стал жертвой перестройки лондонцев, решивших избавиться от него. Зато Канте точно поможет Бензема и команде в борьбе за золото чемпионата. Звёздные футболисты обменялись милыми сообщениями в соцсетях после анонса перехода Н’Голо. Теперь у Канте и Бензема должна сложиться «химия» на поле.

Калиду Кулибали («Аль-Хиляль») – € 35 млн в год

Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Фото: alhilal.com

Ещё один переезд из «Челси» в Саудовскую Аравию. Кулибали ушёл из «Наполи» летом-2022, и клуб впервые за 33 года стал чемпионом Италии. Вместе с «Челси» сенегалец не выиграл ничего, а теперь отправился в «Аль-Хиляль». На Востоке Кулибали щедро заплатили. «Не могу отрицать, что это очень крупный контракт. Конечно, такая сумма оказала влияние на моё решение, но с её помощью я смогу поддерживать всю свою семью и помогать проектам в Сенегале для молодёжи. А ещё мы начали строить клинику в деревне моих родителей», – сообщил защитник. Достойный поступок!

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Рубен Невеш («Аль-Хиляль») – € 18,5 млн в год

Рубен Невеш

Рубен Невеш

Фото: alhilal.com

Один из самых неожиданных трансферов. 26-летним португальцем интересовалась, например, «Барселона», а он отправился в Саудовскую Аравию. «Аль-Хиляль» заплатил за Невеша «Вулверхэмптону» € 55 млн. Контракт подписан до лета 2026 года. Одна из главных причин переезда игрока в расцвете сил в Саудовскую Аравию – огромная зарплата. В «Аль-Хиляле» Невеш будет зарабатывать € 18,5 млн ежегодно.

Эвер Банега («Аль-Шабаб»), зарплата – € 10,5 млн в год

Эвер Банега

Эвер Банега

Фото: Matthew Ashton/Getty Images

Аргентинский полузащитник выступает в чемпионате Саудовской Аравии с 2020 года. До трансферного бума Банега являлся самым высокооплачиваемым футболистом лиги. Контракт 35-летнего аргентинца с «Аль-Шабабом» завершается летом 2024-го. Вряд ли хавбеку предложат аналогичные деньги. А пока Эвер входит в десятку в саудовской лиге по зарплатам.

Матеус Перейра («Аль-Хиляль») – € 6,4 млн в год

Матеус Перейра

Матеус Перейра

Фото: alhilal.com

Ещё один «старичок» в списке. Перейра выступает в саудовском чемпионате с 2021 года. Ранее 27-летний бразилец играл в Португалии, Германии и Англии. Но, вероятно, лучших партнёров в карьере получил в «Аль-Хиляле». К Перейре в команду перешли Кулибали и Невеш. А, помимо крутых одноклубников, у бразильца одна из самых больших зарплат в лиге – € 6,4 млн в год. Получится у «Аль-Хиляля» добраться до золота по итогам сезона-2023/2024?

Андерсон Талиска («Аль-Наср») – € 6 млн в год

Андерсон Талиска

Андерсон Талиска

Фото: Mohammed Saad/Getty Images

29-летний бразилец выступает за «Аль-Наср» с 2021-го. До прихода Роналду именно Талиска считался главной звездой. Несмотря на то что Андерсон никогда не выступал за топ-клуб (в Европе поиграл за «Бенфику» и «Бешикташ»), ему щедро заплатили в Саудовской Аравии. К слову, Талиска переехал в «Аль-Наср» из Китая – региона, куда футболисты раньше ездили за большим контрактом. А в Саудовской Аравии бразилец получает € 6 млн в год.

Мусса Марега («Аль-Хиляль») – € 5,4 млн в год

Мусса Марега

Мусса Марега

Фото: Francois Nel/Getty Images

32-летний малиец играет в Саудовской Аравии также с 2021 года. Марега наиболее известен по выступлениям за «Порту», из которого и перешёл в «Аль-Хиляль». Мощный и быстрый форвард получает солидные деньги – € 5,4 млн в год. Контракт Мареги с «Аль-Хилялем» действует ещё сезон. Вряд ли он получит соразмерные деньги в 2024-м, но пока Мусса входит в топ самых высокооплачиваемых футболистов лиги.

Марсело Брозович («Аль-Наср») – зарплата пока неизвестна

Марсело Брозович

Марсело Брозович

Фото: alnassr.sa

Последний громкий трансфер – переход хорватского полузащитника Марсело Брозовича из «Интера» в «Аль-Наср». Саудовский клуб заплатил за 30-летнего футболиста € 18 млн. Ранее Брозовичем интересовалась «Барселона», но из-за финансовых проблем каталонцы выбыли из гонки. А Марсело выбрал Ближний Восток. Зарплата игрока пока неизвестна, но совершенно очевидно, что она попадёт в топ-10 лиги. Так что включаем Брозовича в рейтинг авансом.

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Кто ещё может переехать в Саудовскую Аравию?

Команды рассчитывают заманить ещё несколько топ-игроков, часть из которых – в расцвете сил. Sky Sports сообщает, что один из клубов Саудовской Аравии предложил € 90 млн португальскому полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. «Аль-Хиляль» ведёт переговоры о покупке из «ПСЖ» Марко Верратти. Французы хотят за полузащитника € 80-100 млн, а игроку «Аль-Хиляль» обещает € 60 млн в год.

Бернарду Силва и Марко Верратти

Бернарду Силва и Марко Верратти

Фото: Getty Images

Вингер «Челси» Хаким Зиеш почти перешёл в «Аль-Наср», но в последний момент сделка была приостановлена из-за проблем игрока со здоровьем. У 30-летнего марокканца на медобследовании обнаружились проблемы с коленом. «Аль-Наср» собирался платить Зиешу € 30 млн в год, но теперь хочет сократить сумму на 40%. Из-за этого трансфер заморожен.

Ещё два экс-игрока АПЛ, которые могут оказаться в саудовской лиге – Давид де Хеа и Роберто Фирмино. Испанскому вратарю сделал предложение «Аль-Наср» (зарплата — € 15 млн в год), а бразильским форвардом интересуется «Аль-Ахли». Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Фирмино уже достиг договорённости с клубом. Нападающему ещё предстоит пройти медицинские тесты, прежде чем соглашение будет подписано. Контракт бразильца с клубом из Джидды рассчитан на три года — до июня 2026 года.

Давид де Хеа и Роберто Фирмино

Давид де Хеа и Роберто Фирмино

Фото: Getty Images

Список звёздных игроков, которые могут уехать в саудовскую лигу, будет только расти. Нас обязательно ждут сюрпризы.

Текст поможет разобраться, за кого болеть в Саудовской Аравии
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