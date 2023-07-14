«Алсу, ты лучшая!» Казань разогрелась перед Суперкубком — Россия разгромила сборную Ирана

За день до Суперкубка Казань разогревали наши девушки: женская сборная России провела первый за два года домашний матч – в гости приехала команда из Ирана. Всё сошлось не просто так: Татарстан уже давно активно взаимодействует с иранской стороной – с 2007 года в Казани работает Генеральное консульство Ирана, а между правительствами заключён меморандум о торговом сотрудничестве. Такое тесное взаимодействие завязано не только на религии (вообще, в Иране и Татарстане исповедуется ислам разного толка), но и исторической преемственности двух регионов: связи прослеживаются ещё со времён Волжской Булгарии и Золотой Орды. Татарстан традиционно был неким регионом-трамплином для развития межгосударственных отношений со странами Востока, и Иран в этом случае играет немаловажную роль – особенно в нынешнее время.

Так что товарищеский матч женских сборных именно в Казани – важный элемент взаимодействия для обеих сторон: и правительства республики, и девушек обеих команд, которые могут обменяться опытом на поле. Для наших, которые сейчас живут без официальных соревнований, – это возможность поддержать игровой тонус, для иранок – часть подготовки к квалификации на Олимпиаду.

Российская команда до этого 12 дней была на сборах в Китае – в город Циндао, располагающийся на побережье Жёлтого моря, сборную пригласила китайская федерация. Команда Китая отобралась на ЧМ, который стартует уже на следующей неделе в Новой Зеландии, поэтому активно готовилась к турниру – и в рамках сборов позвала Россию на два товарищеских матча. Китаянкам нужен был сильный соперник, поэтому в гости приехала основная сборная. Оба матча девушки проиграли, но на этом скорее сказалась погода – в Циндао стояла ужасная влажность и жара.

Зато в Казани девушки реабилитировались за два поражения – Россия победила со Иран со счётом 4:0.

Бесплатные билеты, мороженое и подарки от РФС

В то, что на стадионе «Центральный» в пятницу днём соберётся хоть какой-то народ на трибунах, верилось с большим трудом: разгар рабочего дня, товарищеский матч – всё это как-то не укладывалось в картинку хотя бы минимально заполненных трибун. Но уже за два часа до матча площадь перед ареной начала заполняться – в основном детьми и их родителями. Много билетов раздали бесплатно, но это не так уж важно: ребята получили возможность провести день каникул не во дворе, а на стадионе, где им ещё и бесплатно раздавали мороженое и сахарную вату. Очереди за сладким закончились только ближе к началу матча.

Стадион «Центральный» Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Все игровые площадки тоже не пустовали – к пинаниям мяча подключались в том числе и родители, после чего обычная игра превращалась в какой-то баттл на скорость и точность.

Стадион «Центральный» Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Стадион «Центральный» Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Там же можно было нарисовать плакаты: на ватманах профессионалы выводили любую фразу по запросу болельщиков.

Стадион «Центральный» Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Стадион «Центральный» Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Ещё РФС устроил для зрителей лотерею: каждый мог бесплатно получить билет перед входом на стадион, который участвовал в трёх розыгрышах – перед началом матча, в перерыве и после. Призы приличные: майки сборной, умные часы, телефоны и даже телевизор. Девушка, которая выиграла часы, радовалась своей победе громче, чем любому из голов в матче.

А их было немало: на третьей минуте наши девушки открыли счёт, но судья сразу же сигнализировала офсайд. Спустя 15 минут в ворота иранской команды залетел мяч, но снова его не засчитали из-за положения вне игры. На 27-й минуте цифры на табло наконец изменились – первый мяч забила Алсу Абдуллина, главная звёздочка сборной России. К перерыву счёт вырос до 3:0, а в концовке второго тайма девушки додавили и забили четвёртый. Это стало вполне справедливым завершением встречи – россиянки превосходили иранок по всем параметрам: и в технике, и в физике, и в индивидуальном мастерстве.

Персональная поддержка Алсу: девушку приехали поддержать из её родного посёлка

Стадион, на котором в итоге собралось больше пяти тысяч человек, активно поддерживал девчонок: с двух секторов доносился бой барабанов, а болельщики ЦСКА пару раз заряжали про Россию и затягивали «Катюшу».

Болельщики Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самым активным сектором был тот, что персонально поддерживал футболистку «Челси»: Алсу родилась в небольшом посёлке в Татарстане, поэтому город персонально болел именно за неё – для местных болельщиков она большая гордость. Её имя не раз звучало на стадионе, ей было посвящено немало плакатов, а стюард, когда увидел, что у меня в браузере открыт её профиль, очень порадовался, что в тексте будет что-то про Алсу. Её мама сказала, что из Актюбинского приехали три автобуса с местными болельщиками, чтобы поддержать её дочь. Для самой Алсу играть в Казани тоже было очень важно – это и родная земля, и близкие на трибунах, с которыми видеться получается не так часто.

Болельщики Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иранские девушки без поддержки тоже не остались. А ещё они очаровались бывшим фотографом «Чемпионата»

За иранскую сборную пришли поболеть свои – наверняка это оказались работники местного Генконсульства. Слышно их не было, но вот после матча девушки сделали с ними немало селфи – в том числе всей командой.

Сборная Ирана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная Ирана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Потом девушки окружили бывшего фотографа «Чемпионата» Александра Мысякина: им было интересно, что он там наснимал, и просили поделиться фотографиями.

Сборная Ирана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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У иранок будет возможность отыграться – сборные встретятся ещё раз на следующей неделе, но уже в Новогорске.