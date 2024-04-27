Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: в матче «Спартака» и «Локомотива» точно не будет нулевой ничьей

Булыкин: в матче «Спартака» и «Локомотива» точно не будет нулевой ничьей
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ-2023/2024 между железнодорожниками и «Спартаком», который состоится в воскресенье, 28 апреля, и начнётся в 16:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» в последней игре с ЦСКА показал себя очень осторожной командой, в которой пока нет стабильности. «Локомотив» в последних матчах играет хорошо, показывает атакующий футбол. Поэтому 0:0, как в дерби ЦСКА — «Спартак», сыграть не получится.

Небольшое преимущество тут у «Локо», он чувствует себя лучше. Но всё зависит от того, как будет складываться игра. Она очень важная, это серьёзная борьба за важные очки. В прошлой игре «Спартака» мы видели, что моментов особо не было, команды играли аккуратно. С «Локомотивом» такого не будет, он играет интенсивно. Нулевой ничьей точно не будет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 39 очков и занимают шестое место. После аналогичного количества матчей в чемпионате России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Материалы по теме
В «Спартаке» ожидают более 20 тысяч зрителей на матче с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android