Булыкин: в матче «Спартака» и «Локомотива» точно не будет нулевой ничьей

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ-2023/2024 между железнодорожниками и «Спартаком», который состоится в воскресенье, 28 апреля, и начнётся в 16:15 мск.

«Спартак» в последней игре с ЦСКА показал себя очень осторожной командой, в которой пока нет стабильности. «Локомотив» в последних матчах играет хорошо, показывает атакующий футбол. Поэтому 0:0, как в дерби ЦСКА — «Спартак», сыграть не получится.

Небольшое преимущество тут у «Локо», он чувствует себя лучше. Но всё зависит от того, как будет складываться игра. Она очень важная, это серьёзная борьба за важные очки. В прошлой игре «Спартака» мы видели, что моментов особо не было, команды играли аккуратно. С «Локомотивом» такого не будет, он играет интенсивно. Нулевой ничьей точно не будет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 39 очков и занимают шестое место. После аналогичного количества матчей в чемпионате России «Локомотив» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.