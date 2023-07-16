«Спартак» готовит дорогой трансфер из Италии. Проблем в защите должно стать меньше

«Спартак» продолжает усиливать состав в летнее окно, чтобы в новом сезоне побороться с «Зенитом» за чемпионский титул. Московский клуб готовит новый трансфер после подписаний Тео Бонгонда из «Кадиса» (за € 7 млн, по данным Transfermarkt) и Хесуса Медины из ЦСКА (за € 6+1 млн). Главный тренер Гильермо Абаскаль пообещал, что в команде появятся ещё один-два игрока в линию обороны, и, похоже, это случится до старта чемпионата России. «Спартак» близок к покупке левого защитника «Сассуоло» Рожерио.

Подписание новичка на левый фланг обороны стало особенно актуальным для Абаскаля после тяжёлой травмы универсала Томаша Тавареша. Вдобавок в летнее окно из «Спартака» ушёл Мацей Рыбус, который тоже мог закрыть эту позицию, пусть и играл мало при испанском тренере. По неофициальной информации, сумма трансфера Рожерио составит около € 8 млн. Агент 25-летнего бразильца Винисиус Пратес подтвердил, что московский клуб закрывает трансфер его клиента – осталось договориться по поводу окончательной суммы сделки и графиков платежей.

Интересно, что «Спартак» пытался подписать Рожерио ещё в зимнее трансферное окно. Но «Сассуоло» отказался отпускать ценного футболиста посреди сезона. В завершившемся сезоне Серии А бразилец стал первым из полевых игроков «Сассуоло» по количеству проведённого на поле времени – 2998 минут. Левый защитник принял участие в 36 матчах (в основе – 34), голов не забил, но сделал три голевые передачи. Больше него сыграл только голкипер Андреа Консильи.

По данным статистического сайта Sofascore, Рожерио в прошедшем чемпионате Италии совершил наибольшее количество перехватов (37) и точных кроссов (30) в составе «Сассуоло», стал вторым по длинным передачам (111) и вошёл в топ-3 по количеству выигранных единоборств (119, побеждал в 55% борьбы за мяч). У бразильца хорошая статистика обводок – 67% успешных.

Рожерио Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Рожерио воспитывался в академии «Интернасьонала» из Порту-Алегри, однако в 18 лет транзитом через тот же «Сассуоло» попал в «Ювентус». Туринскому клубу принадлежал в течение трёх лет – с июля 2016-го по июль 2019-го. «Ювентус» покупал защитника за € 2 млн, а в «Сассуоло» продал после аренды за € 6,95 млн. Рожерио выступал за юношеские и молодёжную сборные Бразилии, был кандидатом в олимпийскую. Летом 2019-го сыграл за команду U23 в товарищеском матче с Катаром: его партнёрами тогда были Антони (сейчас в «Манчестер Юнайтед»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), а также будущие игроки РПЛ – зенитовцы Вендел и Иван Куарежма, армеец Бруно Фукс, железнодорожник Мурило.

За «Ювентус» Рожерио поиграл только в юношеской лиге УЕФА, а вот в «Сассуоло» приобрёл богатый опыт выступлений в Серии А. За шесть сезонов в элите чемпионата Италии левый защитник провёл 148 матчей, в которых забил два мяча и отдал семь голевых передач. Этот опыт игры на высоком европейском уровне поможет Рожерио быстрее адаптироваться в РПЛ, где футбол, конечно же, попроще.

Рожерио может сыграть флангового защитника в четвёрке или вингбека в схеме с тремя центрбеками. Он достаточно быстр и хорош на мяче, чтобы много поддерживать атаку – передачей либо на рывке. Бразилец способен также смещаться в центр и пасовать между линий. Когда Рожерио играл под руководством нынешнего тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, которого все хвалят в АПЛ, защитником интересовались и более статусные в Европе клубы, чем «Сассуоло» со «Спартаком». Тем не менее бразильцу чего-то не хватило, чтобы сделать шаг вперёд в карьере. Возможно, своё влияние оказала травма колена, из-за которой он пропустил более 100 дней в сезоне-2019/2020.

В январе этого года Рожерио в силу обстоятельств пришлось закрывать правый фланг в выездном матче с «Миланом» (5:2). После победы главный тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи похвалил бразильца: «Сегодня он играл против Ребича и Леау. И у него всё получилось. Он важный игрок».

Пожалуй, трансфер Рожерио выглядит даже поинтереснее для «Спартака», чем трансферы Бонгонда и Медины. Бразилец закроет левый фланг, а справа будет несколько вариантов: Хлусевич, Денисов, потом вернётся Тавареш. Остаётся только дождаться официального подтверждения перехода защитника «Сассуоло».