«Спартак» сделал предложение участнику ЧМ-2022. Но трансферу может помешать «Зенит»

«Спартак» после подписания в группу атаки Тео Бонгонда и Хесуса Медины близок к покупке и двух защитников. Помимо бразильца Рожерио из «Сассуоло», московский клуб нацелен на центрбека «Црвены Звезды» Страхиню Эраковича. 22-летний серб может оказаться в составе красно-белых, если не помешает… «Зенит».

Накануне сайт Mozzart Sport написал, что «Спартак» сделал официальное предложение по Эраковичу. По информации источника, московский клуб даёт белградскому € 7 млн и 10% от перепродажи игрока. «Црвена Звезда», в свою очередь, хочет заработать на продаже Страхини € 9 млн, кроме того, рассчитывает получить 15% от будущего трансфера защитника. Самому Эраковичу обещан четырёхлетний контракт с зарплатой в размере € 1,5 млн. Агент футболиста Зоран Павлович подтвердил факт переговоров, сказав, что он и его клиент рассматривают предложение красно-белых.

Как утверждает «Спортски Журнал», в прошлом году «Црвена Звезда» не согласилась продать Эраковича в Россию за € 6 млн плюс 50% от перепродажи игрока. Сербы надеялись заработать на трансфере Страхини в топ-лигу, да и сам Эракович был настроен на отъезд в Европу и не хотел в РПЛ. Однако молодой защитник понимает, что выгодные с финансовой точки зрения приглашения пока возможны только из России, поэтому не исключает продолжения карьеры в нашей стране.

Страхиня Эракович в матче с «Зенитом» Фото: РИА Новости

Однако трансферу Эраковича в московский клуб может помешать «Зенит». В Сербии написали, что между петербуржцами и «Црвеной Звездой», которую спонсирует «Газпром», заключено соглашение по поводу центрального защитника. У чемпионов России приоритетное право выкупа Страхини. Если «Зенит» повторит предложение другого покупателя, пытающегося подписать Эраковича, то заберёт серба себе. Значит, руководству красно-белых нужно получить добро на один трансфер от двух клубов.

Скауты «Зенита», как и «Спартака», внимательно следили за Эраковичем на завершившемся на днях в Санкт-Петербурге турнире с участием «Црвены Звезды», «Фенербахче» и «Нефтчи». Молодой защитник интересен чемпионам России, которым тоже нужно усиливать центр обороны, особенно с учётом травмы выбывшего до осени Родригао. «Црвена Звезда» выиграла международный турнир, победив в том числе «Зенит» (2:1). Лишний бонус к стоимости будущего трансфера Страхини.

Вообще, о возможном переходе Эраковича в петербургский клуб пишут уже больше года – с мая 2022-го. Страхиня мог оказаться в «Зените» ещё прошлым летом, когда «Црвена Звезда» прилетала в Сочи на товарищеский матч с сине-бело-голубыми. Очевидно, в тот момент чемпионы России пришли к однозначному выводу: Страхиня пока не стоит тех денег, которые за него просят. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев, комментируя слухи о трансфере Эраковича, сказал, что ослаблять «Црвену Звезду» перед квалификацией Лиги чемпионов «было бы не по-партнёрски». К слову, в этом сезоне сербская команда вообще сыграет на групповом этапе ЛЧ.

В «Црвене Звезде» надеялись, что ЧМ-2022 повысит стоимость Эраковича. Страхиня дебютировал в сборной Сербии в июне прошлого года и действительно попал в заявку национальной команды на чемпионат мира. Однако всё ограничилось самим фактом поездки в Катар. Защитник «Црвены Звезды» все три матча на групповом этапе просидел на скамейке запасных. На поле в тройке центрбеков выходили Никола Миленкович из «Фиорентины», Милош Велькович из «Вердера» и Страхиня Павлович из «Ред Булл Зальцбург», которые сыграли довольно слабо.

За первую команду «Црвены Звезды» Эракович выступает с августа 2020-го. После своего дебюта в 19 лет Страхиня быстро закрепился в стартовом составе. И не выпал из основы, даже несмотря на полученную в феврале 2021-го травму плюсневой кости, из-за которой пропустил 138 дней. У центрального защитника уже 107 матчей за «Црвену Звезду», включая 20 в еврокубках: 16 – в Лиге Европы, четыре – в квалификации ЛЧ. Забавно, что в белградской команде Эракович до сих пор не отличался, а вот за сборную Сербии отметился одним голом (в ворота Иордании) в пяти матчах. Удачно сходил на угловой и, будучи правшой, забил левой ногой.

Игру на стандартах, как и в целом умение начать и поддержать атаку, можно назвать сильной стороной Эраковича. Он достаточно быстр. Некоторые матчи вообще провёл на позиции правого защитника. Помимо того, Страхиня неуступчив в борьбе один в один, а за последний год прибавил в атлетизме. Обладает лидерскими качествами. Молодому защитнику есть куда расти с точки зрения позиционных действий.

В последнем розыгрыше Лиги Европы Эракович стал лучшим в составе «Црвены Звезды» по количеству отборов (15 в шести матчах), поделил первое место по перехватам (11) и второе по выносам мяча из штрафной (16). Уступил лишь одному игроку по статистике точных передач на чужую половину поля (86) и выигранных единоборств (36).

Интересно, что из российских клубов Эраковича вели не только «Спартак» с «Зенитом». Год назад появлялась информация о желании Славиши Йокановича видеть соотечественника в «Динамо». А в последние два трансферных окна купить серба пытался «Краснодар». Клуб Сергея Галицкого, если верить инсайдерам, предложил € 9 млн, но Страхиня не захотел ехать на юг России. Москва притягивает сильнее?