Забытые звёзды, перешедшие летом в новые клубы. В списке — чемпион Европы и легенда «МЮ»

Футболисты, чей пик карьеры пришёлся на 2010-е, постепенно завершают карьеру. Но есть и такие, кто не спешит никуда уходить. Мы собрали для вас список звёздных футболистов, чьи имена вы могли забыть. А они летом 2023 года сменили клуб и продолжают играть на высоком уровне.

Аарон Рэмси (32 года, «Кардифф Сити»)

Аарон Рэмси Фото: cardiffcityfc.co.uk

Карьера валлийского полузащитника могла сложиться ещё круче, если бы не травмы. Рэмси провёл 11 лет в «Арсенале», а затем на три года заехал в «Ювентус». С «канонирами» Аарон выиграл три Кубка и три Суперкубка Англии, с «Юве» — Серию А, Кубок и Суперкубок Италии. Но в 2022-м уехал в аренду в «Рейнджерс», а летом перебрался в «Ниццу». Сложилось впечатление, что Аарон подбирается к завершению карьеры. К тому же валлийца периодически донимали травмы. Но Рэмси не спешит завязывать. Полузащитник заключил контракт с «Кардиффом» на два года. Да, валлиец отправляется в Чемпионшип. Но «Кардифф» амбициозно смотрит на предстоящий сезон: команда хочет выйти в АПЛ. Так что в 2024-м мы сможем увидеть Рэмси в сильнейшей лиге мира.

Эшли Янг (38 лет, «Эвертон»)

Эшли Янг Фото: evertonfc.com

Футболист с подобной фамилией просто не мог завершить карьеру в раннем возрасте. С 2021 по 2023 год Янг выступал за «Астон Виллу», в которой в конце 2000-х стал звездой. Но бирмингемцы не продлили контракт с Эшли по итогам сезона. С предложением по контракту к Янгу пришёл «Эвертон». Ливерпульцам поможет опытный футболист, который в тяжёлый момент может взбодрить раздевалку. А трудные времена у «Эвертона» в последние несколько лет – перманентное состояние. Контракт между «ирисками» и Янгом подписан на один год. Но если у англичанина останутся силы и он покажет себя с лучшей стороны, то не исключено, что Эшли задержится в «Эвертоне» ещё.

Дейли Блинд (33 года, «Жирона»)

Дейли Блинд Фото: gironafc.cat

Футболист сборной Нидерландов прочно ассоциируется с «Аяксом». После не совсем удачной поездки в «МЮ» Блинд в 2018 году вернулся в Амстердам. Но в 2022-м Дейли пришлось покинуть «Аякс» из-за конфликта с руководством. Футболист разорвал контракт с клубом и перешёл в «Баварию». Однако в Мюнхене Блинд почти не играл, и вряд ли вы вспомните через пару лет о том, что голландец там вообще был. Дейли закономерно покинул «Баварию» и подписал контракт с «Жироной». Соглашение заключено сроком на два года. «Жирона» — симпатичная команда, планирующая забраться в еврокубки по итогам следующего сезона Примеры. Блинд – отличное усиление состава, даже несмотря на 33-летний возраст.

Кевин Стротман (33 года, «Дженоа»)

Кевин Стротман Фото: Simone Arveda/Getty Images

Карьеру талантливого голландца испортили проблемы с коленом. В сезоне-2014/2015 он сначала травмировал крестообразные связки, а затем мучился с хроническими повреждениями. Стротмана в середине 2010-х желал видеть у себя «Манчестер Юнайтед». В итоге самыми статусными клубами в карьере Стротмана стали «Рома» и «Марсель». Французскому клубу Кевин принадлежал до июля 2023 года. Но прошлый сезон он провёл в «Дженоа». Голландец помог клубу вернуться в Серию А. Теперь Стротман перебирается в Геную на постоянной основе. «Дженоа» подписал с полузащитником однолетний контракт. В прошлом сезоне Стротман не получил ни одной травмы. Будем надеяться, что и в предстоящем Кевин избежит повреждений.

Фабио Борини (32 года, «Сампдория»)

Фабио Борини Фото: sampdoria.it

У итальянского форварда сложилась уникальная карьера. Борини – достаточно известный футболист, но его сложно ассоциировать с каким-либо клубом. Фабио редко где задерживался надолго. Удивительно, но больше всего матчей он сыграл за «Фатих Карагюмрюк» (2020–2023). Но у итальянца закончился контракт с турецкой командой, и он возвращается на родину. Контракт форварду предложила «Сампдория», вылетевшая в Серию В. Борини заключил двухлетнее соглашение, задача – помочь команде вернуться в элитный дивизион.

Нани (36 лет, «Адана Демирспор»)

Нани Фото: twitter.com/AdsKulubu

Чемпион Европы – 2016 и победитель Лиги чемпионов 2008 года в составе «МЮ» в 2019 году перебрался в США. В МЛС португалец выступал за «Орландо Сити». В 2022 году он вернулся в Европу, подписав контракт с «Венецией». Но в Италии Нани задержался ненадолго и летом 2022-го уехал в Австралию. Теперь вингер отправляется из «Мельбурн Сити» в Турцию. На правах свободного агента Нани подписал контракт с «Адана Демирспор» — бывшей командой Артёма Дзюбы и Марио Балотелли. Соглашение подписано на один год. Поможет ли Нани «Адане» попасть в еврокубки?

Артуро Видаль (36 лет, «Атлетико Паранаэнсе»)

Артуро Видаль Фото: twitter.com/AthleticoPR

У чилийца выдалась крутая европейская карьера: «Байер», «Ювентус», «Барселона», «Бавария» и «Интер». Но в 2022 году он уехал на родной континент. Видаля позвал самый популярный клуб Бразилии – «Фламенго». В команде Артуро не стал незаменимым игроком основы и решил перебраться в другое место. Видаль подписал контракт с «Атлетико Паранаэнсе» на полгода. В текущем сезоне чемпионата Бразилии клуб идёт на 11-м месте (из 20) после 14 туров. «Фламенго» надеется на колоссальный опыт Видаля.

Асмир Бегович (36 лет, «КПР»)

Асмир Бегович Фото: ФК «КПР»

Вратарь, которого знает каждый фанат АПЛ. Бегович много играл за «Сток» и «Борнмут», засветился в «Челси» и даже ездил в аренду в «Милан» и «Карабах». Последние два года босниец провёл в «Эвертоне», где в основном сидел в запасе. А теперь отправился в Чемпионшип, где попробует силы в «Куинз Парк Рейнджерс». Бегович подписал контракт на один сезон и даже взял почётный первый номер.