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«Барселона» — «Манчестер Юнайтед», где сейчас участники финала Лиги чемпионов — 2011: Фердинанд, Видич, Руни, Фергюсон

Где сейчас футболисты «МЮ», проигравшие «Барселоне» в финале ЛЧ. Фото с разницей в 12 лет
Михаил Рождественский
Где сейчас участники финала Лиги чемпионов — 2011
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Некоторые до сих пор играют!

Вывеска «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» обречена притягивать внимание. Правда, за последние годы противостояние грандов переползло из Лиги чемпионов в турнир поскромнее. Сегодня, 16 февраля, «Барса» и «МЮ» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. А ведь чуть больше 10 лет назад эти команды встретились в финале главного еврокубка дважды за три сезона! Их последняя игра на таком уровне случилась в 2011-м. Рассказываем, где сейчас участники матча на «Уэмбли», который завершился победой «Барсы» (3:1).

Где сейчас игроки «Барселоны», остановившие «МЮ» в финале ЛЧ. Фото с разницей в 12 лет Где сейчас игроки «Барселоны», остановившие «МЮ» в финале ЛЧ. Фото с разницей в 12 лет

Эдвин ван дер Сар, 52 года

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Сейчас

Ван дер Сар провёл в «Манчестер Юнайтед» концовку своей продолжительной карьеры, и именно этот период стал для него лучшим. Он четырежды выиграл чемпионат Англии, а ещё трижды выступил в финале Лиги чемпионов. В 2011-м легендарному вратарю было уже 40 лет, и матч с «Барселоной» стал последним в его карьере.

С 2016-го ван дер Сар вернулся в родной клуб — не «МЮ», а «Аякс». Именно в Амстердаме Эдвин начинал карьеру и выигрывал первые трофеи. Вот уже семь лет ван дер Сар работает генеральным директором «Аякса» — и весьма успешно! При нём клуб вновь засверкал в Европе, а также регулярно продаёт футболистов грандам на выгодных условиях.

Патрис Эвра, 41 год

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Эвра, как и ван дер Сар и все футболисты из того состава, провёл в «МЮ» лучшие годы карьеры. В 2011-м французский левый защитник всё ещё был на пике — в 30 лет он не подпускал конкурентов к основе «Манчестера» и выступал за сборную. Эвра покинул клуб в 2014-м, снова проиграл «Барсе» в финале Лиги чемпионов (с «Ювентусом» в 2015-м), потом, уже играя за «Марсель», ударил болельщика ногой в голову, а в 2018-м вернулся в Англию и провёл полгода в «Вест Хэме». Чтобы объявить о завершении карьеры, Патрису потребовался год без команды — он сделал это лишь летом 2019-го.

После окончания карьеры Эвра захотел стать тренером, но свои планы пока не реализовал. Хотя ему всё равно не скучно: Патрис написал и выпустил книгу, выступает футбольным экспертом, а недавно был оштрафован судом за оскорбления в адрес «ПСЖ».

А ещё Эвра периодически снимает странные, но смешные видео. Вот яркий пример:

Рио Фердинанд, 44 года

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Фердинанд к 2011-му уже потихоньку старел, но всё ещё был одним из лучших защитников Европы, тем более в связке с Неманьей Видичем. После финала с «Барсой» Рио провёл в «Манчестере» ещё три года и ушёл доигрывать в «КПР». В 2015-м карьера англичанина завершилась.

После ухода из футбола Фердинанд по-настоящему нашёл себя в роли эксперта. Он работает на канале BT Sport, где из студии освещает АПЛ, еврокубки и другие важнейшие футбольные события. Также в конце 2022-го Рио слетал в Катар на чемпионат мира. А ещё Фердинанд ведёт собственный канал в YouTube.

Неманья Видич, 41 год

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Видич младше Фердинанда, но пик своей игры в обороне они прошли вместе. Серб даже покинул «МЮ» в том же 2014 году. Дальше были два не очень удачных сезона в «Интере» и окончание карьеры в 2016-м.

Закончив играть в футбол, Видич пропал из инфополя. Он практически не давал интервью и старался не светиться — было только известно, что он получил тренерскую лицензию, но решил сфокусироваться на бизнесе. А в прошлом году Неманья внезапно появился и рассказал много интересного. Оказывается, Видич метил на пост президента сербской федерации футбола, но не попал на выборы по юридическим причинам. В общем, легендарный защитник хочет поднять любимый вид спорта в родной стране и борется с системой.

«Понимал, что проиграю выборы». Легендарный Видич объявился после долгих лет молчания «Понимал, что проиграю выборы». Легендарный Видич объявился после долгих лет молчания

Фабио, 32 года

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Тот самый бразилец из пары близнецов. Так вышло, что в лондонском финале играл именно он, а не Рафаэл. Обоим крайним защитникам прочили большое будущее, но сполна оправдать надежд они не смогли и со временем разбрелись по менее амбициозным командам.

В 2011-м году Фабио был совсем молод, так что нет ничего удивительного в том, что он до сих пор играет. Причём бегает бразилец в топ-чемпионате — во Франции в составе «Нанта». В этом сезоне Фабио отыграл шесть матчей в Лиге 1 и даже успел получить красную карточку.

Бонусом рассказываем, где играет брат Рафаэл. Он укатил на родину и выступает за «Ботафого».

Райан Гиггз, 49 лет

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Гиггз — пример того, как угробить своё футбольное наследие. Ветеран «МЮ» доиграл до 2014-го, исполнял обязанности главного тренера команды и входил в тренерский штаб. С приходом Жозе Моуринью экс-полузащитник покинул клуб, зато в 2018-м получил вызов поинтереснее. Гиггз возглавил сборную своей страны — Уэльса. Дальше сказка: Райан вывел команду на Евро-2020! А потом разочарование: Гиггза отстранили от работы из-за обвинений в избиении бывшей девушки и её сестры. Эта история наложилась на тот факт, что валлиец, ещё будучи футболистом, закатил роман с женой брата. Репутация окончательно опустилась на дно.

В ближайшее время Гиггз явно не сможет вернуться в футбол — суд по его делу продолжается. Хотя недавно появилась новость, что Райан сыграет в благотворительном матче. А ещё разбирательства не мешают валлийцу вести бизнес. С 2019-го он владеет отелем совместно с бывшим партнёром по «МЮ» Гари Невиллом.

Семейный скандал привёл к уходу тренера из сборной. Как Гиггз докатился до такого позора Семейный скандал привёл к уходу тренера из сборной. Как Гиггз докатился до такого позора

Пак Чжи Сун, 41 год

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Пак выиграл с «МЮ» все возможные трофеи и остался в истории как один из самых успешных азиатских футболистов в истории. В 2012-м корейский полузащитник покинул клуб и поехал доигрывать в «КПР», а потом — в ПСВ. Карьера Пака довольно быстро загнулась: в 33 года он объявил, что из-за проблем с коленом больше не может выступать на профессиональном уровне.

После ухода из футбола Пак несколько лет работал послом «МЮ», а в 2018-м попробовал себя в роли комментатора на чемпионате мира в России. В 2021-м случилось очередное расставание с «Манчестером»: экс-полузащитник стал советником в корейском клубе «Чонбук Хёндэ Моторс». Сейчас Пак тренирует «КПР» U16.

Майкл Кэррик, 41 год

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В 2011-м Кэррик был в расцвете сил. Он выступал за «МЮ» вплоть до завершения карьеры в 2018-м. Сразу после этого экс-полузащитник вошёл в тренерский штаб команды и даже исполнял обязанности главного тренера после отставки Уле-Гуннара Сульшера. Расставание Майкла с «Манчестером» произошло в 2021-м, когда клуб временно доверил состав Ральфу Рангнику.

Сейчас Кэррик строит сольную тренерскую карьеру. Осенью 2022-го Майкл возглавил «Мидлсбро». Его команда сейчас занимает третье место в Чемпионшипе и претендует на выход в АПЛ. Ждём возвращения легенды?

Луис Антонио Валенсия, 37 лет

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Валенсия в 2011-м был в расцвете сил и в итоге покинул команду позже всех из этого списка. В 2019-м, спустя 10 лет после перехода в «МЮ», пути клуба и эквадорца наконец разошлись. Универсальный полузащитник уехал доигрывать на родину, а окончательно завязал с футболом в Мексике в 2021-м. Причина — здоровье, которое уже не тянуло нагрузки.

В прошлом году Валенсия создал клуб, причём составил его название из собственных же инициалов — AV25. Сейчас Антонио сфокусирован на своей команде, которая играет в одной из низших лиг Эквадора. Но недавно он заявил, что хочет возглавить сборную своей страны! Правда, судя по информации местных СМИ, в число кандидатов на пост Валенсия не входит. Зато в «МЮ» про эквадорца не забывают и периодически зовут на выставочные матчи.

Уэйн Руни, 37 лет

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Руни, в отличие от некоторых экс-партнёров по «МЮ», всё это время был неразрывен с футболом. «Манчестер» Уэйн покинул в 2017-м в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. Потом был год в родном «Эвертоне», путешествие в американский «Ди-Си Юнайтед» и конец карьеры в «Дерби Каунти». Собственно, в «Дерби» Руни сразу же переключился на тренерскую карьеру — сначала входил в штаб, потом был исполняющим обязанности, а с 2021 по 2022 год работал главным.

В прошлом году Руни сменил локацию. Сейчас он возглавляет «Ди-Си Юнайтед» — ту самую команду, за которую выступал незадолго до окончания карьеры футболиста.

Хавьер Эрнандес (Чичарито), 34 года

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Мексиканский нападающий пришёл в «МЮ» в 2010-м в статусе восходящей звезды. Английский клуб Чичарито покинул в 2014-м — сначала на правах аренды в «Реал», а потом полноценно. Дальше были «Байер», «Вест Хэм» и «Севилья». Но к 2020-му стало понятно, что в Европе Эрнандес уже не тянет.

Чичарито чуть старше Фабио и тоже по-прежнему в деле. Вот уже три года мексиканец выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси». И ещё как выступает! В прошлом сезоне он забил 18 голов в 34 матчах МЛС.

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Нани, 36 лет

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Ещё один игрок из того состава «МЮ», который до сих пор выходит на поле. В 2011-м в Нани видели возможного наследника Криштиану Роналду, но уровень суперзвёздного соотечественника вингер всё же не потянул. В 2014-м он уехал в аренду в родной «Спортинг», а впоследствии выступал за «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио» и вновь «Спортинг». Круче всего Нани сверкал в США — с 2019 по 2021 год португалец разрывал МЛС в составе «Орландо Сити».

В прошлом году Нани ненадолго заехал в Европу, угодив в утопавшую «Венецию», а потом укатил в Австралию. Сейчас бывшего футболиста «МЮ» можно увидеть в матчах «Мельбурн Виктори». В нынешнем сезоне у него пока девять матчей и два ассиста.

Пол Скоулз, 48 лет

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История Скоулза похожа на то, что было у ван дер Сара, но отличается сюжетным поворотом. Пол — легенда «МЮ» и провёл в клубе всю карьеру. Собственно, спустя три дня после проигранного финала Лиги чемпионов в 2011-м полузащитник объявил, что решил завязать с футболом. В статусе бывшего футболиста Скоулз продержался меньше года. В январе 2012-го Пол снова понадобился «МЮ» и подписал контракт до конца сезона. А летом выяснилось, что Алекс Фергюсон не собирается отпускать его на пенсию. Так что Скоулз провёл в «Манчестере» ещё один сезон и напоследок в 11-й раз стал чемпионом Англии.

После окончательного завершения карьеры Скоулз пробовал найти себя в футболе. Он трижды (с оговорками) становился тренером, но каждый раз ненадолго. Параллельно Пол работал экспертом на британском телевидении и запомнился бесконечной критикой в адрес родной команды. Собственно, сейчас Скоулз продолжает периодически давать экспертизу. А ещё вместе с братьями Невиллами, уже упомянутым Гиггзом, Дэвидом Бекхэмом и другими членами «Класса 92» он владеет клубом «Солфорд Сити», который на данный момент обитает в Лиге 2 (четвёртый по силе дивизион английского футбола).

Сэр Алекс Фергюсон, 81 год

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Добрались до человека, без которого в те годы было невозможно представить «МЮ». Ферги тренировал «Манчестер» на протяжении умопомрачительных 27 лет, и закончилась его эра лишь в 2013-м. После ухода с поста главного тренера Фергюсон участвовал в жизни «МЮ» в различных ролях, но уже мог позволить себе заниматься чем-то ещё. Например, выпускать автобиографии и читать лекции в Гарвардском университете.

Возраст сказывается на здоровье Фергюсона. В 2018-м сэр Алекс перенёс кровоизлияние в мозг, но, к счастью, всё закончилось хорошо. А сейчас Ферги работает советником генерального директора «МЮ» и активно посещает матчи команды. Пожелаем здоровья легенде!

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