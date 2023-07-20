«Зенит» не будет явным фаворитом РПЛ. Семак готов к перестройке по ходу сезона

«Зенит» по привычке вступает в новый сезон РПЛ фаворитом чемпионата. После пяти подряд чемпионств петербургской команды проще всего спрогнозировать шестое. Однако не всё так очевидно в борьбе за золотые медали.

Трансферы «Зенита» в летнее окно — 2023: плюс пять, минус три

В летнее трансферное окно «Зенит» выкупил у «Коринтианса» полузащитника Мантуана (за € 2 млн, по данным Transfermarkt) и подписал пятерых игроков. Новичками чемпионов России стали голкипер Гойло («Пари НН», € 540 тыс.), защитник Фернандес («Интернасьонал», € 365 тыс.), полузащитники Ду Кейрос («Коринтианс», бесплатно), Коваленко («Крылья Советов», € 2 млн) и вингер Педро («Коринтианс», € 9 млн). Правда, последний переедет в Санкт-Петербург не раньше февраля следующего года: 17-летний бразилец сможет поменять команду только по достижении совершеннолетия.

Потерь у «Зенита» – три. Голкипер Одоевский отдан в аренду «Волгарю», играющему в Первой лиге, а полузащитник Кузяев ушёл свободным агентом во французский «Гавр». Кроме того, полузащитник Шамкин продан в «Торпедо» за € 200 тыс. Прошлый сезон он отыграл на правах аренды за «КАМАЗ».

Пока громких трансферов «на вход» и на «выход» у «Зенита» не было. Шуму наделало подписание Фернандеса, но с точки зрения усиления команды покупка натурализованного бразильца сомнительная. Кажется, это уже не тот СуперМарио, который был год-два назад в ЦСКА. Класс-то остался, а вот физика просела. Но, похоже, все трансферные «бомбы» впереди, учитывая слухи об уходе Малкома, Вендела и Клаудиньо.

Вендел, Клаудиньо и Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На некоторых позициях у «Зенита» перебор игроков, на некоторых – недостаток качества. В распоряжении Сергея Семака три вратаря – Кержаков, Васютин и Гойло. Четыре центральных защитника – Родригао, Ренан, Чистяков и Алип. Два левых защитника – Дуглас Сантос и Круговой. На каждую позицию по паре игроков – ровно столько, сколько нужно. Однако после травмы выбывшего до осени Родригао у тренера «Зенита» наверняка есть тревога за центр обороны, поскольку остальным не хватает надёжности именно как защитникам. Петербургский клуб покупает Эраковича из «Црвены Звезды», но серба, видимо, оставят в аренде до зимы 2024-го, чтобы набирался опыта на групповом этапе Лиги чемпионов.

Зато правых защитников у «Зенита» слишком много – Караваев, Фернандес, Сутормин, Адамов. По крайней мере, для схем 4-3-3 или 4-2-3-1. Вероятно, последние двое всё же будут проданы или уйдут в аренду.

Центрхавов в «Зените» достаточно, если считать вместе с пока ещё не ушедшим Венделом. Помимо него, есть Барриос, Клаудиньо, Ду Кейрос, Коваленко и Ерохин. На флангах и в атаке тоже заполнены все позиции – Малком, Мантуан, Мостовой, Бакаев, а также Кассьерра с Сергеевым. Тем не менее напрашивается трансфер бомбардира, который может повлечь за собой, например, расставание с колумбийским форвардом.

Матчи «Зенита» и прогноз: чемпионство команды Семака зависит от бразильцев

Летом в ходе подготовки к старту сезона «Зенит» проводил, может быть, даже более интересные для игроков матчи, чем весной 2023-го в РПЛ. Команда Семака сыграла на международном турнире с «Нефтчи» (3:1), «Црвеной Звездой» (1:2) и «Фенербахче» (0:0). Потом чемпионы России завоевали Суперкубок, победив в серии пенальти ЦСКА. По игре сине-бело-голубых в этих встречах не складывалось впечатление, что «Зенит» хорошо готов к чемпионату. Например, в Суперкубке тащил Кержаков, благодаря которому петербуржцы избежали поражения.

У «Зенита» непростой старт сезона – первые два матча команда сыграет на чужих полях. А ещё через пару туров выезд к «Спартаку» в Москву. Поговорка гласит, что «хорошее начало – полдела откачало», а вот неудачи в июле-августе обещают сине-бело-голубым дальнейшие проблемы, особенно если уйдут главные бразильские звёзды чемпиона.

Малком близок к переходу в «Аль-Хиляль», Клаудиньо – во «Фламенго», а Вендел продолжает провоцировать клуб на свою продажу (либо аренду) хоть куда-нибудь. Без этого трио атака «Зенита» будет совсем другой. Скорее всего, на место отпущенных бразильцев подпишут двух-трёх новичков: слухи связывали с «Зенитом» в межсезонье разных вингеров/форвардов, начиная с Сергея Пиняева из «Локомотива» и заканчивая Давидом Нересом из «Бенфики». Перестройка игры по ходу сезона потребует времени, а возможно, и возвращения к более простому футболу. Незапланированных потерь очков в такой ситуации наверняка будет больше, чем обычно.

Сергей Семак главный тренер «Зенита»: «Сейчас сложный период, хотя это трансферное окно немного попроще предыдущих, есть некоторая стабильность. Тем не менее у нас есть игроки, которые востребованы на рынке, кто-то может уйти. Поставить окончательную точку можно будет только после закрытия трансферного окна. Возможно, нам придётся перестраиваться по ходу сезона».

Получим ли мы в этом сезоне закрученную до самого финиша «золотую» интригу, которой давно не хватает российскому чемпионату, зависит во многом от того, сколько своих звёздных легионеров сохранит «Зенит». Кажется, всё идёт к тому, что конкуренты петербургской команды получат шанс, который ждали годами. Матч за Суперкубок, где не было Вендела, а Малком с Клаудиньо потерялись на поле, только укрепил в этой мысли.