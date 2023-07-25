Германия — чемпион, а Англия больше не фаворит? Итоги 1-го тура ЧМ-2023

Сегодня утром в Австралии и Новой Зеландии завершился 1-й тур чемпионата мира среди женских сборных. Сборная Колумбии расправилась с Южной Кореей 2:0, а следом встреча новозеландок и филиппинок открыла второй раунд группового этапа.

1-й тур подарил несколько классных сюжетов.

Неожиданная победа Новой Зеландии

Сборная Новой Зеландии устроила сенсацию в самом первом матче домашнего чемпионата мира. Гол одной из главных спортсменок страны Ханны Уилкинсон принёс новозеландкам первую в истории победу на чемпионатах мира. А это их шестой турнир: за 15 матчей было 12 поражений и три ничьих. Сборная Норвегии выглядела плохо – так же, как на Евро-2022 (вспомним, что норвежкам тогда пришлось пережить своё крупнейшее поражение с восемью пропущенными мячами). Филиппины же в первом матче уступили Швейцарии.

Эли Райли (сборная Новой Зеландии) Фото: Hannah Peters/Getty Images

В отличие от других групп, эти четыре команды уже успели сыграть и вторые матчи. Теперь Новая Зеландия проиграла, а швейцарки и норвежки голов не забили. И нереально запутали ситуацию в группе!

Чемпионат мира — 2023 по футболу среди женских сборных. Таблица группы А

Вторая страна-хозяйка турнира – Австралия – тоже праздновала победу с минимальным счётом. Их первыми соперницами стали футболистки из Ирландии, дебютирующие на чемпионатах мира. На поле удивляло отсутствие самой известной австралийской футболистки Сэм Керр. Она должна вскоре восстановиться от повреждения голеностопа, полученного на тренировке. Благодаря реализованному пенальти Стефани Кэтли Австралия взяла три очка. Канада и Нигерия в параллельном матче голов не забили.

Чемпионат мира — 2023 по футболу среди женских сборных. Таблица группы B

Пенальти и другая статистика

В первых матчах ЧМ-2023 было много 11-метровых ударов: назначено девять, реализовано пять. Решения обо всех пенальти, назначенных при помощи VAR, арбитры объявляли в микрофон на весь стадион, нововведение ФИФА было опробовано уже в матче открытия.

В 16 матчах команды забили 34 гола и сделали 19 ассистов. А ещё было три удаления – у Нигерии, Замбии и Ямайки. У сборной Колумбии, которую до старта чемпионата мира обвиняли в слишком грубой игре, пока без красных карточек.

Неоднозначный старт фаворитов

В 1-м туре прошедшего ЧМ-2019 сборная США устроила безумие: 13:0 в матче с командой Таиланда. В Австралии американки начали турнир скромнее: 3:0 против дебютирующего на ЧМ Вьетнама. Главными хайлайтами встречи стали дубль 22-летней Софии Смит и нереализованный пенальти Алекс Морган.

Финалистки прошлого чемпионата мира, сборная Нидерландов, в 1-м туре этого турнира также взяли три очка. Стефани ван дер Грагт стала главным героем встречи с Португалией – её единственный гол стал победным.

Чемпионат мира — 2023 по футболу среди женских сборных. Таблица группы E

До старта ЧМ сборная Испании не была однозначным фаворитом: команду пронизывают конфликты и воспоминания о протестах против главного тренера, а также печальная статистика на крупных турнирах: испанки никогда не поднимались выше четвертьфинала. До матча с Коста-Рикой в активе сборной была лишь одна победа на чемпионатах мира, в Новой Зеландии удалось добиться второй – 3:0. При этом за матч сборная Испании нанесла 46 (!) ударов по воротам. Один из главных моментов встречи – выход на замену Алексии Путельяс, которая сыграла за сборную в официальном матче впервые за год.

Алексия Путельяс Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Англия, чемпион Европы, также встречалась с командой-дебютанткой чемпионатов мира, сборной Гаити. Победу англичанок сложно назвать уверенной – 1:0, гол с пенальти забила Джорджия Стэнуэй. В составе Гаити блистала 19-летняя полузащитница «Лиона» Мельши Дюморне.

Чемпионат мира — 2023 по футболу среди женских сборных. Таблица группы C

Чемпионат мира — 2023 по футболу среди женских сборных. Таблица группы D

Француженки во главе с Эрве Ренаром, для которого этот чемпионат мира уже второй за последний год, не справились со сборной Ямайки – 0:0. Тренер призывает не обращать внимания на результаты первых матчей: «Я уже побеждал в соревнованиях после того, как сыграл вничью два первых матча. Не думаю, что нам следует забегать вперёд. Было много команд, которые начинали с фанфар и не доходили до финала». Ямайки же отмечали эту ничью как победу, что совсем не удивляет, зная, как команда собиралась на ЧМ. На расходы в Австралии игрокам приходилось искать деньги даже через краудфандинг.

Олимпийский чемпион, сборная Канады, также не сумела отличиться в 1-м туре – 0:0 против Нигерии. У легендарной Кристин Синклер был шанс стать первым игроком в истории, забившим на шести чемпионатах мира подряд, но она не реализовала пенальти. Ждём 2-й тур.

У сборной Швеции ожидаемая победа, которая не была простой. Обладательниц Кубка Африки, команду ЮАР, удалось обыграть благодаря голу на 90-й минуте. По похожему сценарию пошла и другая скандинавская команда: поздний гол Амали Вангсгор принёс Дании победу над Китаем.

Чемпионат мира — 2023 по футболу среди женских сборных. Таблица группы G

Разгромы

Сборная Японии забила пять мячей в ворота Замбии. Дебют замбиек оказался одним из самых печальных на этом турнире, а красная карточка в концовке оставила команду без основного вратаря. Хината Миядзава оформила дубль и стала лучшим игроком матча.

Чемпионат мира — 2023 по футболу среди женских сборных. Таблица группы H

Сборной Марокко предстояло дебютировать на чемпионатах мира в матче со сборной Германии. Двукратные чемпионки мира, немецкие футболистки, соперниц жалеть не стали – разгром 6:0 (включая два автогола). Первые два гола – дубль легендарной Александры Попп, продолжающей забивать на больших турнирах: шесть голов на Евро-2022, гол в финале Лиги чемпионов за «Вольфсбург». Выглядит как заявка на титул!

Сборная Бразилии уничтожила Панаму 4:0. 23-летняя Ари Боржес оформила хет-трик в своём дебютном матче на чемпионате мира. Марта отыграла около 20 минут, сменив Боржес в концовке. Для неё этот турнир станет последним и может стать рекордным. Если забьёт, станет первой (или одной из первых в мире, если раньше отличится Синклер) с голами на шести чемпионатах мира подряд.

Чемпионат мира — 2023 по футболу среди женских сборных. Таблица группы F

Самая молодая и самые возрастные футболистки турнира

Сборная Италии взяла три очка в матче с Аргентиной благодаря голу Кристианы Джирелли на последних минутах. Одной из самых заметных футболисток на поле была 16-летняя полузащитница Джулия Драгони, футболистка «Барселоны» Б, получившая прозвище Маленькая Месси. В том же матче в воротах сборной Аргентины играла 39-летняя Ванина Корреа. А разница Драгони с самыми возрастными футболистками ЧМ, 40-летними Ономе Эби и Кристин Синклер, – 24 года.

Среди молодых игроков ЧМ-2023 выделяется колумбийка Линда Кайседо. 18-летняя футболистка «Реала» забила гол в ворота Южной Кореи и стала MVP в своём первом матче на взрослом чемпионате мира.

Джулия Драгони в матче Италия — Аргентина Фото: Phil Walter/Getty Images

Какие матчи смотрим во 2-м туре

2-й тур ЧМ-2023 пройдёт с 25 по 30 июля. США и Нидерланды повторят финал чемпионата мира 2019 года, а Франция и Бразилия – афиша, которую ожидаешь увидеть не раньше стадии четвертьфинала.

26 июля

Япония — Коста-Рика, 08:00

Испания — Замбия, 10:30

Канада — Ирландия, 15:00

27 июля

США — Нидерланды, 04:00

Португалия — Вьетнам, 10:30

Австралия — Нигерия, 13:00

28 июля

Аргентина — ЮАР, 03:00

Англия — Дания, 11:30

Китай — Гаити, 14:00

29 июля

Швеция — Италия, 10:30

Франция — Бразилия, 13:00

Панама — Ямайка, 15:30

30 июля

Южная Корея — Марокко, 07:30

Германия — Колумбия, 12:30