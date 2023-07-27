Главный матч недели в Кубке! «Краснодар» — «Спартак» — это гарантия зрелища. LIVE!

Приветствуем вас, уважаемые любители футбола! В программе 1-го тура в верхней половине сетки Кубка России (Путь РПЛ) остался несыгранным всего один матч. Но зато какой! «Краснодар» — «Спартак» — это всегда ярко, эмоционально и в большинстве случаев результативно. Просто факт: в трёх их последних противостояниях, включая зимнее товарищеское, забивалось от четырёх до семи мячей. Новая встреча команд обещает быть не менее зрелищной. Оба клуба победно начали чемпионат и постараются развить стартовый успех во втором по статусу турнире (который очень скоро может превзойти по посещаемости первый).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию из величественного краснодарского «колизея». Оставайтесь с нами, и вы не пропустите ничего интересного.