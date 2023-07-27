У Линды очень насыщенная жизнь. А ведь ей всего 18 лет!

Победила рак и забила на трёх ЧМ за год. Кайседо — надежда «Реала» и сборной Колумбии

Последний год в жизни молодой колумбийской футболистки Линды Кайседо похож на сериал:

забила четыре гола на ЧМ U17, вышла в финал, заняла второе место;

забила два мяча на ЧМ U20, вышла в четвертьфинал;

забила в первом матче сборной Колумбии на ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии;

взяла серебро домашнего Кубка Америки и стала лучшим игроком турнира. Выход в финал помог Колумбии отобраться на ЧМ впервые с 2015 года;

в феврале перешла в «Реал» из «Депортиво Кали». В 10 матчах забила два гола и сделала четыре ассиста.

Кайседо – первая футболистка в истории, забившая на трёх чемпионатах мира за год. Она получила прозвище Колумбийский Неймар и стала одним из самых обсуждаемых молодых игроков чемпионата мира в Австралии и Новой Зеландии.

Линда Кайседо с серебряной бутсой или медалью на юношеском ЧМ U17 Фото: Matthew Lewis/Getty Images

В 11 лет Линда Кайседо занялась футболом в городе Кали в спортивной школе «Атлас», основанной бывшей футболисткой сборной Колумбии Каролиной Пинедой. Участница Олимпийских игр – 2012 в Лондоне называет свою школу социальным проектом, который помогает талантливым детям из «глубокой Колумбии» начать играть в футбол и «не потеряться».

В 14 лет Кайседо подписала первый профессиональный контракт – с клубом «Америка де Кали». Дебют лучше и не представить: семь голов в семи матчах, «Золотая бутса» и чемпионство!

Всего через год Кайседо пришлось взять паузу, но не из-за пандемии. Ей поставили страшный диагноз – рак яичников. Спорт отошёл на второй план, началось тяжёлое лечение.

Линда Кайседо нападающая сборной Колумбии — о борьбе с раком «Тогда думала: уже не смогу снова играть в футбол на профессиональном уровне из-за операций и процедур. Психологически это был тяжёлый момент. Очень благодарна, что это произошло в юном возрасте, и я смогла быстро восстановиться, меня поддерживала семья. Сейчас хорошо себя чувствую. То, что произошло, помогло мне вырасти».

К счастью, рак был обнаружен на ранней стадии, и спустя семь месяцев после удаления опухоли Кайседо вернулась в футбол. Она продолжила карьеру в «Депортиво Кали», в составе которого в 2021 году вновь стала чемпионом Колумбии, дебютировала в Кубке Либертадорес и вошла в топ-бомбардиров турнира (четыре гола).

Линда Кайседо в «Депортиво Кали» Фото: Mauricio Duenas Castaneda/EPA/ТАСС

2022-й стал важнейшим в жизни Кайседо. Она забила победный мяч в полуфинале домашнего Кубка Америки с Аргентиной и стала MVP финала, в котором Колумбия уступила Бразилии (0:1). Позже Линда помогла молодёжной сборной выйти в плей-офф ЧМ U20, возглавив группу с Германией, Мексикой и Новой Зеландией. Осенью юношеская сборная Колумбии впервые в истории колумбийского футбола (как женского, так и мужского) вышла в финал ЧМ. Колумбия уступила Испании с минимальным счётом. Кайседо вывела свою команду в качестве капитана.

В феврале-2023 через несколько дней после 18-летия колумбийская нападающая стала игроком «Реала». Её хотели «Барселона», «Бавария» и «Челси», но Мадрид победил в этой гонке и подарил колумбийским СМИ повод сравнить Кайседо с Хамесом Родригесом. В концовке сезона она отыграла 10 матчей, в которых смогла дважды забить и сделать четыре ассиста. Осенью ей предстоит провести первый полноценный сезон в составе испанского гранда.

Кайседо в «Реале» Фото: Diego Souto/Getty Images

«С самого детства мечтала играть за границей. Я не просто хочу расти как футболист, но и совершенствоваться, знакомиться с другими культурами и учить новые языки», – говорила Кайседо в интервью The Guardian во время путешествия в Лондон.

На ЧМ в Австралии и Новой Зеландии Кайседо отправилась уже в статусе одного из главных молодых талантов турнира. Но она продолжает воспринимать футбол как радость, а не как погоню за достижениями:

«Мои сильные стороны – смирение и умение радоваться, – рассказала Кайседо в интервью порталу ФИФА. – На поле я могу быть собой с тем даром, который мне дал бог. Получать удовольствие, что очень важно, и не сдерживать поток своей игры. Я ещё расту, и это давление иногда даётся мне тяжело, но поэтому мне нужно найти физический и психологический баланс. Стараюсь получать удовольствие, потому что играть в футбол – моя страсть».

Кайседо на ЧМ-2023 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Линда Кайседо забила в первом матче группового этапа ЧМ-2023 – она стала автором второго гола в ворота Южной Кореи. У сборной Колумбии хорошие шансы на выход из группы. Нужно обыгрывать марокканок, дебютанток турнира, а матч с Германией станет настоящей проверкой для обеих команд.

«Мы понимаем, что страны, прошедшие отбор на ЧМ, лучшие в мире. Все матчи будут сложные, все группы сложные. Но мы к этому готовимся. Чего можно ожидать от Колумбии, так это настроя, усилий и дисциплины, которые мы покажем в каждой игре. Команда спокойна, работает, и мы знаем, что каждая встреча – финал. У нас есть чёткое представление, что мы хотим сделать, чтобы выйти из группы и впоследствии войти в историю».