Как «Зениту» заменить Малкома без трансферов. Это вообще возможно?

Малком улетел в Саудовскую Аравию, «Зенит» получил € 60 млн и… дыру в составе. Предложение «Аль-Хиляля», видимо, было настолько внезапным, что в петербургском клубе не подготовились к замене своей самой яркой звезды. По крайней мере, пока чемпионы России никого не купили на место правого вингера. Есть интерес к Давиду Нересу, но бразилец из «Бенфики», если верить португальским СМИ, пока не горит желанием ехать в РПЛ. Возможно, Давид Нерес передумает в ходе переговоров, а пока компенсировать потерю Малкома нужно за счёт «внутренних резервов».

Понятно, что с точки зрения индивидуального мастерства игроков равноценной замены Малкому на позиции правого вингера нет. Но хорошие варианты у главного тренера Сергея Семака есть, и их даже несколько. Причём как в рамках основной для команды схемы прошлого сезона 4-3-3, так и в случае смены тактики.

Во встрече 1-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0) в Нижнем Новгороде Семак поставил на правый фланг атаки Зелимхана Бакаева. Левша, играющий справа, в какой-то мере мог дублировать Малкома. Бакаев провёл хороший матч – его признали даже лучшим игроком, несмотря на то что центрфорвард Матео Кассьерра оформил дубль.

Зелимхан совершил одно результативное действие: сделал голевую передачу на колумбийца в эпизоде с первым забитым мячом «Зенита». Правда, на повторе видно, что это был счастливый отскок после не слишком удачной обработки мяча в исполнении вингера, а не наигранная комбинация с подстройкой партнёров друг под друга.

Так или иначе Бакаев понравился. Зелимхан стал лучшим в «Зените» по количеству выигранных единоборств (12, при 70% успеха), заработанных на себе фолов (3) и даже отборов (5). После перехвата посадил на красную карточку защитника «Пари НН» Виктора Александрова. Ещё Зелимхан совершил четыре обводки – это был второй результат в команде после Клаудиньо. Сделал 20 точных передач на чужой трети, включая две под удар. С его паса Кассьерра пробил в перекладину. Сам Бакаев, правда, по воротам «Пари НН» не бил, тут он недоработал.

В матче Кубка России с «Ахматом» (2:0) Семак сделал небольшую ротацию, и на правом фланге атаки «Зенита» вышел уже Густаво Мантуан. Это игрок чуть-чуть иного плана. В отличие от левши Бакаева, которому удобно смещаться на дриблинге в центр под удар и завязывание комбинаций, правша-бразилец будет скорее давать ширину на фланге и кроссы с ходу. Играя в таком стиле, Мантуан ещё при счёте 0:0 создал голевые моменты для Клаудиньо и Дмитрия Чистякова. А потом и сам забил, прибежав в контратаке «Зенита» в центр штрафной и решив эпизод двумя касаниями. Между прочим, левой ногой.

Кажется, сейчас и Мантуан, и Бакаев находятся на эмоциональном подъёме, потому что чувствуют – есть шанс завоевать место в основе. В конкуренции друг с другом они изначально на равных, чего не было при Малкоме. В чью пользу сделать выбор – дилемма для Семака. Прошлый сезон, первый для бразильца и экс-спартаковца в «Зените», чуть лучше сложился для Мантуана. Густаво набрал 6+4 в 29 матчах всех турниров (попаданий в основу – 9), тогда как Зелимхан – 3+2 в 26 матчах (в основе – 6). С другой стороны, бразилец наиболее ярко проявлял себя после выходов на замену. Мантуан, как и Иван Сергеев, просто идеальный «джокер». Бакаев же своей игрой с «Пари НН» заслужил место в стартовом составе как минимум на встречу 2-го тура РПЛ с «Ростовом».

В схемах 4-3-3 или 4-2-3-1 ещё один кандидат на правый фланг полузащиты – Алексей Сутормин. Однако в «Зените» он лучше раскрылся на позиции правого защитника, в этой роли попал и в сборную России. А в последнее время на фоне слухов об уходе из петербургской команды Сутормин как будто выпал из круга доверия тренера. В Нижнем Новгороде получил лишь 15 минут, в Кубке России остался на скамейке.

Не исключено, что Семак поменяет схему и перейдёт на тройку в обороне, благо защитников сейчас в «Зените» с избытком. В таком случае на позиции правого вингбека можно использовать и Сутормина, и новичка Марио Фернандеса. Натурализованный бразилец в своей дебютной игре за сине-бело-голубых с «Ахматом» сыграл фактически правого хавбека. Лишние гири-килограммы он на себе не таскал. Но вообще по-прежнему остаются сомнению по поводу того, готов ли экс-армеец в своём физическом состоянии и почти что в 33 года закрывать весь фланг. Отсюда и рассуждения о возможном превращении Фернандеса в правого центрального в тройке, где прежде его не видел ни один тренер.

Для шестой подряд победы в РПЛ «Зениту» вполне хватило бы и имеющегося подбора игроков. Разве что в линию атаки не помешает добавить более результативного нападающего. Но мы по привычке ждём от петербургского клуба трансфер звезды на замену Малкому.