Самые дорогие игроки с паспортом РФ за границей. В топе — Малком, Рамирес и русский немец!

Трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» побил некоторые рекорды. В частности, стал самой дорогой продажей как в истории петербургского клуба, так и за всю историю РПЛ. Для чемпионата Саудовской Аравии это самая дорогая покупка на сегодняшний день.

Но подарила сделка «Зенита» с «Аль-Хилялем» и ещё один, неожиданный факт: трансфер Малкома стал самой дорогой продажей футболиста с паспортом РФ. Бразилец возглавил рейтинг граждан России, выступающих в других странах мира. Более того, Малком – не единственный «новый русский» в этом списке. Топ-7 легионеров с паспортом РФ вообще выглядит сюрреалистично, поскольку почти половина игроков в нём никак не связаны со сборной России. Вот самые дорогие наши соотечественники за границей:

7. Магомед Оздоев, € 2,2 млн (стоимость по версии Transfermarkt)

Магомед Оздоев с партнёрами Фото: MB Media/Getty Images

Уроженец Грозного представляет российский футбол в Турции – выступает за «Фатих Карагюмрюк». При этом Оздоев открыл для себя европейский футбол только в 30 лет, отправившись в Суперлигу после ухода из «Зенита» свободным агентом. Прошлый сезон получился одним из самых успешных для Магомеда: он сыграл 34 матча, забил пять голов и сделал шесть голевых передач. За национальную команду Оздоев не выступал с лета 2021-го, но, возможно, вернётся в Россию и таким образом выпадет из этого топа. По слухам, центрхавом интересуются несколько клубов РПЛ.

6. Эдуард Лёвен, € 3 млн

Эдуард Лёвен Фото: Getty Images

Лёвен никогда не играл и не жил в России. Родители «русского немца» Ирина и Андрей перебрались в Германию в 1995 году, а через пару лет в немецком городке Идар-Оберштайн родился Эдуард. Лёвен считался достаточно талантливым футболистом в Германии, поиграл за молодёжную и олимпийскую сборные страны. В Бундеслиге выступал за «Нюрнберг», «Герту», «Аугсбург» и «Бохум». Но летом 2023-го, в возрасте 25 лет, внезапно уехал в МЛС. Сейчас полузащитник играет за «Сент-Луис Сити», с которым связан контрактом до конца 2026 года. Агент Лёвена рассказывал, что у Эдуарда есть российский паспорт.

5. Кристиан Рамирес, € 5 млн

Кристиан Рамирес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один гражданин РФ в этом списке появился на свет в расположенном на солидном расстоянии от нашей столицы городе Санто-Доминго-де-лос-Колорадос. Эквадорец переехал в Россию в январе 2017-го, когда «Краснодар» выкупил его у «Ференцвароша». Рамирес отыграл за «быков» шесть с половиной лет – провёл 187 матчей, забил три мяча и отдал 15 голевых передач. Венцом его карьеры в «Краснодаре» стал выход в финал Кубка России сезона-2022/2023. Пару недель назад Кристиана продали обратно в «Ференцварош» за € 2 млн. Паспорт РФ Рамирес получил в июне 2021-го.

4. Далер Кузяев, € 10 млн

Далер Кузяев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кузяев, как и Оздоев, открывает для себя европейский футбол на четвёртом десятке. Этим летом полузащитник покинул «Зенит» свободным агентом и наконец-то реализовал давнюю мечту поиграть в топ-5 лиг – подписал контракт с «Гавром». Если родившийся в Набережных Челнах россиянин полностью отработает свой контракт с новым клубом, то задержится во Франции до июня 2025-го. Вопрос, будет ли продолжать Далер выступать за сборную России. Валерий Карпин не очень любит вызывать игроков из категории 30+, да и легионеров из Европы в последнее время не выдёргивает.

3. Алексей Миранчук, € 12 млн

Алексей Миранчук Фото: LightRocket via Getty Images

Миранчук уже три года в Италии, но сейчас его будущее в тумане. По всей видимости, 27-летний уроженец Славянска-на-Кубани останется в Серии А. Если «Аталанта» не договорится с «Торино» (в этой команде Алексей провёл прошлый сезон на правах аренды) и другими претендентами на полузащитника, то должна сохранить его у себя. Контракт нашего легионера с клубом из Бергамо действует до лета 2024-го, речи о возвращении в Россию пока нет. За национальную команду Миранчук не играл с ноября 2021-го, когда поучаствовал в разгроме Кипра (6:0) в Санкт-Петербурге.

2. Александр Головин, € 28 млн

Александр Головин Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Головин – самый дорогой российский футболист из родившихся в России (Саша, напомним, из Калтана). Его Transfermarkt оценивает в € 28 млн, то есть чуть дешевле той суммы, которую «Монако» заплатил летом 2018-го за полузащитника ЦСКА. Тогда трансфер обошёлся монегаскам в € 30 млн. Головин, несмотря на слухи об интересе к нему из Англии и Германии, остаётся в «Монако»: контракт нашего легионера действует до конца июня 2026-го. За сборную России хавбек в последний раз выступал в ноябре 2021-го – в решающей игре квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

1. Малком, € 30 млн

Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В феврале этого года Малком получил паспорт РФ: всего лишь после трёх с половиной лет проживания в России. Его случай – исключение за футбольные заслуги. Бразилец, родившийся в Сан-Паулу, принёс пользу нашему футболу, даже не выступая за сборную России. Хотя бы тем, что помог заработать «Зениту» € 20 млн: вингера покупали у «Барселоны» за € 40 млн, а продали в «Аль-Хиляль» за € 60 млн. Если серьёзно, то Малком действительно был украшением РПЛ. Жаль, что наша лига потеряла такую звезду. Прощаясь с «Зенитом», Малком, как и положено воспитанному россиянину, написал в соцсетях «спасибо».