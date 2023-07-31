Четыре главных тренера РПЛ сыграли за Россию в одном матче. Как это было

Из 16 главных тренеров, заявленных клубами РПЛ на сезон-2023/2024, почти половина призывалась под флаг первой сборной России. Вот эта великолепная семёрка (по алфавиту):

Вадим Евсеев, «Факел»: автор того самого (единственного для себя в сборной) гола и вопля в камеру в Уэльсе;

Сергей Игнашевич, «Балтика»: рекордсмен по количеству игр за сборную России (127), финишировал на ЧМ-2018 за неделю до 38-летия;

Валерий Карпин, «Ростов»: 15 лет в сборной, 17 голов в 73 матчах;

Рашид Рахимов, «Рубин»: четыре официальные игры за страну и одна неофициальная — против сборной мира;

Сергей Семак, «Зенит»: 0 игр в отборе к Евро-2008 и все — в финальном турнире, капитан «бронзовой» команды;

Дмитрий Хохлов, «Сочи»: дебют в 20 лет на Евро-1996, 6 голов в 53 матчах в сумме;

Сергей Юран, «Пари НН»: единственный из главных в РПЛ, кто сыграл за СССР, СНГ и Россию (за первую и последнюю забивал голы).

Мы заинтересовались: когда они в максимально широком составе пересекались в национальной команде? Всё-таки возрастная «вилка» у них приличная: от 44 до 58 лет. И нашли такой эпизод. По-своему исторический, хоть и основательно подзабытый. Есть смысл напомнить.

25 лет назад Карпин, Семак, Юран и Хохлов со сборной проиграли Швеции. Это было начало самой чёрной серии команды

25 лет назад российская сборная официально открывала новый этап в своей истории. РФС явно затянул со сменой тренера после неудачи в квалификации ЧМ-1998 (уступили в стыках Италии) и лишь спустя восемь месяцев назначил нового. Причём выдернул его из лидировавшего (четверть века назад это была аномалией) «Зенита». В проигрыше остались обе команды. Но тем летом с приходом Анатолия Бышовца в сборную связывали большие надежды. Ещё памятны были «золотая» Олимпиада-1988 и ничьи с чемпионами мира и Европы на Евро-1992.

Но время на подготовку было упущено. До старта нового отбора Бышовцу устроили один-единственный контрольный матч, не считая двусторонки на «Торпедо» России «А» и «Б». В нём-то и приняли участие четыре нынешних главных тренера РПЛ. Больше они в таком составе не собирались.

19 августа 1998 года в старинном городе Эребру российская команда встретилась со шведской. Естественно, Бышовец постарался проверить в деле как можно больше кандидатов и задействовал в матче 18 футболистов. Валерий Карпин и Сергей Юран вышли на поле в стартовом составе, а Сергей Семак с Дмитрием Хохловым — после перерыва. Причём 22-летний Семак — как раз вместо 29-летнего Карпина.

Игра не вызвала особого ажиотажа (из 14 тысяч мест занятыми оказались 8118) и завершилась минимальной победой хозяев. Исход встречи решил ранний, уже на третьей минуте, гол Йоргена Петтерссона в ворота Александра Филимонова. Бышовец после матча посетовал на дефицит времени на «налаживание взаимопонимания», но «игрой в целом остался доволен». Тогда он и представить не мог, во что выльется эта история.

Эребру стал точкой отсчёта самой жуткой серии в истории сборной России. После Швеции она потерпела ещё пять поражений подряд (от Украины, Франции и Исландии — в квалификации Евро-2000 и от Испании с Бразилией — в контрольных встречах). Все матчи, за исключением последнего, никому уже не нужного, были проиграны в упорной борьбе и с разницей в один мяч. Бышовец настаивал, что строит команду с прицелом на ЧМ-2002, но был отправлен в отставку спустя 149 дней после назначения. Ещё летом у него было две работы, а в декабре не осталось ни одной.

«Карпин не боялся высказывать своё мнение и создавал проблемы федерации»

По просьбе «Чемпионата» Анатолий Фёдорович вспомнил, какими были теперешние главные тренеры в молодости и порассуждал об их успехах в новом качестве.

— В ком из этой четвёрки вы уже в 1990-е видели тренерский потенциал?

— В наибольшей степени — у Карпина. У Валерия очень сложно складывалась карьера игрока. Мне он приглянулся ещё в манеже на проспекте Мира. В 1992 году я пригласил его на товарищеский матч со сборной Англии и выпустил на замену во втором тайме. Ему было очень сложно войти в игру: во-первых, новый коллектив, во-вторых, такой соперник. В полной мере тогда проявить себя Карпину не удалось. Но у него всегда была высокая внутренняя сопротивляемость обстоятельствам. Это боец! Неслучайно, он потом проявил себя и за границей, и в сборной России.

Кроме лидерских качеств, Валерий обладал критическим взглядом на вещи. У Карпина всегда была позиция. Он видел, что творилось вокруг сборной, и был в той ситуации единственным игроком, кто создавал проблемы федерации футбола. Валерий не боялся высказывать своё мнение. И в дальнейшем его человеческие качества проявлялись везде, где бы он ни работал, гендиректором «Спартака» или тренером «Армавира». Мы общались тогда и продолжаем общаться сейчас. Я встречался с футболистами сборной России и очень благодарен Карпину за эту возможность. Думаю, что и игроки — тоже. Я теперь нахожусь в тени наших «великих» тренеров, но никто из них не провёл 70 матчей за сборную (имеется в виду игроком и тренером. — Прим. «Чемпионата»).

Валерий Карпин и Александр Мостовой Фото: из личного архива Мостового

— Каким был молодой Семак?

— У нас с Серёжей украинские корни. Он воспитанник луганского спортинтерната. Я хорошо знал тренера, его воспитавшего — Дабижу. Конечно, я наблюдал за Семаком. Не так, как за Михайличенко с 12 лет или за Добровольским — с 16, но он тоже с юности был в поле моего зрения. На моём веку было много игроков, однако Сергея отличали редкие нравственные качества, высокий уровень образования, исключительный профессионализм, общая культура. На эти достоинства сегодня нет спроса. А у Семака всё это есть. У него хорошая семья, и это тоже говорит о том, что я оцениваю его правильно. Ваши коллеги говорят: «Да у него такая команда, такие игроки». А я вспоминаю наш разговор с Валентином Козьмичом Ивановым на «Торпедо». Глядя на игру киевского «Динамо», он заметил: «Конечно, с таким составом можно побеждать». На что я возразил: «Но сначала нужно управлять игроками». Так вот, чисто человеческие качества Семака создают атмосферу и ауру профессиональности в коллективе. Я поработал во многих странах, с теми же бразильцами в Португалии. Это было не очень просто, но стоявшие перед нами задачи мы выполнили. Естественно, разница в ментальности у бразильских легионеров «Зенита» и игроков нашей сборной есть. Бразильцы доминируют в команде. Но я рад, что не ошибся в своих оценках Мостового или Сергеева. А всех их объединяют в «Зените» человеческие качества Семака.

Вендел, Дуглас Сантос и Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

— С тренерской точки зрения вам за чьей работой интереснее наблюдать — Карпина или Семака?

— Ещё с их игровых времён у меня сохранились симпатии к обоим, к их человеческим качествам. Но понятно, что сейчас у них разный уровень команд и игроков. Статус клубов сегодня несравним. «Зенит» не страдает от двойных стандартов и редко сталкивается с проблемами, в том числе судейскими. Селекция, комплектация, сумма индивидуальных качеств исполнителей — всё на высшем уровне.

«Ростов» — противоположность «Зениту». Команда оказалась в очень сложной ситуации в прошлом сезоне. Тем не менее Карпину удалось найти лидеров в коллективе, вселить в команду уверенность. Важно, что организация игры у него не входила в противоречие с возможностями футболистов. Его тренерское кредо раскрывает возможности молодых игроков. Я уже не говорю о том, что он взялся за сборную России в той ситуации, в которой она оказалась на первом этапе. Перед Хорватией он оказался в положении сапёра, без права на ошибку. То, что он этот вызов принял, достойно уважения.

Анатолий Бышовец Фото: Игорь Уткин/ТАСС

— Что насчёт Дмитрия Хохлова?

— Когда меня спрашивали, демократ я или деспот, диктатор в команде, я отвечал: единственное, что меня может выделить среди других тренеров — это знания и справедливость. Я чувствовал моральное право — как игрок, тренер, человек — требовать. Вряд ли вы найдёте человека, готового говорить о договорных матчах. Я себе это позволяю. Мои слова не расходились с делом. Если наказывал футболистов за матерщину или нарушение режима, то и себе не позволял этого никогда. Диму же Хохлова ещё игроком отличало креативное понимание игры. Возможно, где-то ему не хватает жёсткости, принципиальности. Знание и понимание футбола — важные качества, но нужно ещё и уметь защитить своё видение.

Сергей Юран Фото: РИА Новости

— У Сергея Юрана, наоборот, этой жёсткости и принципиальности в изобилии?

— Я помню его ещё игроком киевского «Динамо». Внимательно наблюдал за ним и приглашал ещё в сборную Союза. Сергей по своему складу холерик. Это сказывается на его работе. Мы это видим по его поведению в технической зоне, по его прямоте. Юран не сдерживается в оценках происходящего на поле. Высокий класс и богатый опыт игрока в какой-то степени дают ему право на это. Есть два процесса — возбуждения и торможения. Мне кажется, первый у него перевешивает второй. Не хватает пока эмоционального баланса.