Клаудиньо не договорился об уходе во «Фламенго». Но радоваться болельщикам «Зенита» рано

Клаудиньо – самый яркий игрок «Зенита» после ухода Малкома. Многие убедились в этом в матче с «Ахматом», когда он модерировал игру в атаке, раздавал классные пасы, а в концовке изящно закатил уже сам. Кажется, настроение среди болельщиков едино – для борьбы за чемпионство нужно во чтобы то ни стало сохранить игрока. Возможно, без Малкома он сможет раскрыться по новому и повторить магию первого сезона в России. Ведь в прошлом сезоне он стух.
Интересно, что все эти обсуждения проходили на фоне активных переговоров между «Зенитом» и «Фламенго» о трансфере футболиста. Однако клубы так и не смогли договориться о сумме выкупа.
Что известно о переговорах с «Фламенго»: Клаудиньо был готов к отъезду, но бразильцы предложили слишком мало
Последние 10 дней были очень важными в карьере полузащитника. По информации O Globo, «Зенит» и «Фламенго» при посредничестве агента Луиса Фернандо Гарсии вели активные разговоры о трансфере. Сообщалось, что футболист даже предварительно согласовал личный контракт, так что дело оставалось за клубами.
В прошлую среду, 26 июля, бразильский журналист Вене Касагранде в своих соцсетях привёл прямую речь футболиста. Тот не стал скрывать, что может уехать в Бразилию.
«Готов играть за «Фламенго», но к решению должны прийти оба клуба. Не собираюсь добиваться своего ухода из «Зенита» любой ценой, потому что очень уважаю «Зенит» — клуб, который всегда поддерживал меня. Если стороны придут к соглашению, хорошо. Сейчас же я продолжаю выполнять условия своего контракта».
Правда, уже вскоре появились первые новости, что контакты между клубами приостановлены.
Сначала выступил тот же Гарсия: «Продолжаются ли переговоры с «Фламенго»? На данный момент они остановлены. Проведёт ли игрок этот сезон в «Зените»? Сложно ответить. Не уверен».
Клаудиньо
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Потом издание O Globo подтвердило, что «Фламенго» больше не контактирует с петербуржцами. К компромиссу прийти не удалось. Судя по многочисленным инсайдам, бразильцы предлагали за трансфер около € 15 млн. По всей видимости – в рассрочку. Питер посчитал это совсем уж маленькой суммой с учётом того, что покупали игроки примерно за такие же деньги. То есть это с точки зрения бизнеса – продажа в минус. Цена «Зенита» – € 30 млн. Видимо, с возможностью небольшого движения вниз. Но во «Фламенго» не стали даже обсуждать такой вариант. Слишком дорого.
При этом агент Гарсия не сдаётся. Он уже сообщил, что по Клаудиньо много запросов. И будущее до сих пор не ясно.
Куда может уйти Клаудиньо? Из Европы большого интереса нет, но не исключена Саудовская Аравия
В июне появилась информация, что к полузащитнику присматривается «Марсель». Однако эти данные клуб оперативно опроверг. Агент футболиста не раз сообщал, что европейские клубы консультируются с ним. При этом странно, что в прессу не утекали их названия. Значит, либо интерес совсем неконкретный, либо его в принципе нет. Иначе какие-то сливы бы уже давно появились.
При этом в кулуарах давно есть информация о возможном переходе Клаудиньо в один из клубов Саудовской Аравии. Например, в «Аль-Хиляль», куда не так давно проследовал Малком. Клубу точно не помешает атакующий полузащитник, способный действовать как в центре, так и с фланга. Из-за сложностей с подписанием Мбаппе приход Клаудиньо выглядит как не самая худшая альтернатива.
Но пока предложений нет. А финансовые запросы «Зенита» (в районе € 30 млн), скорее всего, смогут удовлетворить только на Востоке. Либо в АПЛ. Но оттуда интереса за это время не появилось.
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