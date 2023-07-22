«Думаю, из трёх игроков «Зенита» уйдут двое». Интервью с главным инсайдером по бразильцам

Мы уже рассказывали историю бразильского журналиста Фабио Алейшо. В 2018-м он приехал в Россию на чемпионат мира и остался здесь жить. С тех пор Фабио стал комментировать на русском матчи чемпионата Бразилии, влился в тусовку спортивных журналистов, получил гражданство РФ и превратился в главного инсайдера по бразильцам в РПЛ. Крупные спортивные СМИ (в том числе «Чемп») регулярно цитируют информацию Фабио. Особенно востребованной она стала сейчас – в связи с трансферами «Зенита».

Фабио Алейшо Фото: из личного архива

– В какой момент ты превратился в футбольного инсайдера?

– Сначала я больше писал в соцсетях на португальском – информировал бразильцев, что происходит в РПЛ. Затем заметил, что российские СМИ и блогеры стали расспрашивать меня про Малкома, Клаудиньо, Фернандеса… Со временем понял, что имеет смысл рассказывать уже для аудитории в России. Информация у меня была и раньше, но где её публиковать? Бразильцам она не так интересна.

– Пришлось создавать ещё одну площадку, но уже на русском?

– Да. Завёл телеграм-канал «Футбол с Доном Алейшо», потому что есть спрос. Понимаю, что я пишу по-русски с ошибками, но я стараюсь перепроверять. Мне кажется, людям важнее получить информацию, пускай даже где-то она будет не на 100% грамотно сформулирована. Особенно когда трансферное окно открыто. Вот, за месяц набрал под тысячу подписчиков – вроде неплохо для начала.

– Откуда у тебя информация?

– Я знаю всех бразильцев, которые играют в РПЛ. Общаюсь и с ними, и с их агентами. Переписываемся, что-то я могу дать, что-то просят не сообщать, и тогда не публикую. Есть информация, которую я никогда не напишу, чтобы не потерять доверие людей.

Марио Фернандес и Фабио Алейшо Фото: из личного архива

– Насколько близость к игрокам сказывается на твоей объективности?

– Все знают, что я друг Марио, но это не значит, что я его адвокат. Я – журналист. Пишу то, что есть. Всю мою информацию могу доказать, если потребуется. Есть аудиосообщения, документы… То, что я давал по Марио – информация от разных источников. Не только тех, которые связаны с футболистом. У меня нет задачи его защищать, но если начинается бред про лишний вес, то, конечно, я говорю: «Это правда, а этого нет».

– Марио сильно разозлила та новость?

– Да, конечно. В то же время было и забавно – он же знает, сколько весит. Да, набрал чуть побольше, чем его оптимальный вес – оно и понятно, всё-таки долго не играл. Хотя ничего критичного по весу там не было. Марио говорил: «Я бы понял, если бы меня называли старым, если бы не хотели видеть в сборной, если бы считали меня слабым игроком, если бы критиковали за незнание русского. У каждого своё мнение, без проблем, но зачем врать про вес? Или про то, что я отказался от ЦСКА?»

– 4 июля агент Фернандеса сказал, что ЦСКА не смог договориться по трансферу и переговоры больше не ведутся. Московский клуб в тот же день ответил, что с их стороны точка в переговорах не поставлена. Ты веришь, что «Зенит» обозначил интерес только после 4 июля?

– У меня есть информация из первых рук, что до этого у «Зенита» не было связи с игроком. Только когда ЦСКА заявил, что не является благотворительной организацией, тогда включился «Зенит». До этого официальных предложений не было.

Марио Фернандес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Про официальные предложения – понятно. Вопрос, скорее, про предварительные контакты и обозначение интереса на словах.

– Как я понимаю, всё было уже после. Марио периодически интересовались разные команды, но он каждый раз отвечал, что его приоритет – ЦСКА.

– Марио жалеет о своих словах, что в России будет играть только за ЦСКА? Тогда отдельно отметил, что в «Зенит» не перейдёт.

– Это можно сравнить со свадьбой. Конечно, ты говоришь жене, что любишь только её и будешь с ней всегда. А потом случается развод и новый брак. Как тут быть? Мне кажется, это похожие ситуации.

– Ты же вроде не в браке? А то могло бы прилететь за такие слова.

– Нет, я не женат. Кстати, то же самое со словами, что в матче за Суперкубок он болел за «Зенит». Ну, само собой. Люди, а чего вы хотели? Чтобы он сказал, что болеет против своей же команды?

«Суперкубок показали в Бразилии на одном из интернет-каналов»

– Малком вполне явно намекал, что хочет уйти из «Зенита». Что с ним происходит сейчас?

– Он профессионал. Играет за «Зенит», но открыт для предложений. Я общаюсь с его окружением, и все говорят, что ему комфортно в Питере и у него хорошие отношения внутри команды. Понятно, что его недавно вызвали в сборную Бразилии, и он чувствует, что есть шанс поехать на ЧМ-2026. А для этого нужно себя больше показывать. Только РПЛ и Кубка России может не хватить. Про российскую лигу могут думать, что она слабая, хотя мне так не кажется. Просто без еврокубков тяжело сравнивать с другими командами. Вполне понятно его желание показать себя где-то, кроме России.

– Вроде как Малком близок к чемпионату Саудовской Аравии. Оттуда сильно больше шансов попасть в сборную?

– За этой лигой никто не следит. Интересно, как дела у Роналду и Бензема, но матчи никто не смотрит. С МЛС и Месси – то же самое. За РПЛ всегда следили больше. Думаю, даже сейчас так. Хотя в марте 2022 года в Бразилии перестали транслировать РПЛ, потому что посыпались негативные отзывы. Но вот недавний Суперкубок показали на одном из интернет-каналов. А что касается Малкома и Саудовской Аравии, то мне сложно ответить. Я слышал, что «Зениту» могут предложить огромные деньги – от € 50 млн.

– Ты понял всю эту историю с паспортом Малкома? Какой вообще в этом смысл?

– Не могу понять до конца, если честно.

– Малком изначально сказал, что это поможет с лимитом на легионеров. Недавно снова повторил это крайне сомнительное утверждение в интервью Onze Mondial. Выглядит, будто Малкома и Клаудиньо обманули, а в реальности это была имиджевая история для России, как в случае с актёром Жераром Депардье.

– Мы видим, что дело не в лимите на легионеров. На новый сезон Малкома и Клаудиньо заявляют как бразильцев. Спортивное гражданство не изменилось. Они никогда не будут играть за сборную России, поэтому и говорю, что не понимаю эту историю. Может быть, всё делается, чтобы показать: Россия – комфортная для них страна, которую они уважают.

«Вендел — странный человек»

– Вендел возвращается в «Зенит», когда сезон уже стартовал. Футболист ссылался на трагедию в семье, но по его социальным сетям не особо похоже, что он в трауре.

– Насколько я понимаю, он хочет уйти. Да, речь шла про семейные проблемы, но вместе с тем он выкладывал фото то с пляжа, то с концерта, то с игры в пейнтбол, то с отдыха с друзьями. Может оказаться, что игрок непрофессионален. Мы же видим, как ведут себя другие футболисты.

– Речь про зенитовских бразильцев?

– Про всех. Хуниор Алонсо хочет уйти из «Краснодара», но с другими командами не удалось договориться, и он вернулся, чтобы готовиться к сезону. Бальбуэна – то же самое. Не смог ни с кем договориться на такую же зарплату и всё-таки вернулся в «Динамо». Карраскаль тоже недоволен, но вернулся в клуб.

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А на что вообще рассчитывает Вендел?

– Мне кажется, тут есть вопросы к агенту. Он должен объяснять, что контракт надо исполнять. «Зенит» очень хорошо платит и даёт всё, что хочешь. Клубу теперь, возможно, придётся штрафовать футболиста. Будет абсурдом, если ему заплатят за то время, когда он должен был находиться с командой.

– Слышал версию, что у него своеобразный характер. Малком и Клаудиньо – друганы, Сантос для них словно батя, а Вендел порой отдельно держится. Есть такое?

– Я мало общался с Венделом, но он странный человек. Год назад он сказал фанатам «Фламенго»: «Мы вместе», намекая на трансфер, а потом переподписал контракт с «Зенитом». Бразильские фанаты возмутились, назвали это шантажом и попыткой выбить себе лучшие условия за счёт «Фламенго». Тут многое зависит от характера футболиста и его агента. Мне кажется, так делать непрофессионально.

«Реакция Клаудиньо на замену могла дать неправильную интерпретацию»

– Клаудиньо немного психанул после замены в Суперкубке. Не хотел уходить с поля первым уже на 63-й минуте?

– Да, это обидно. Знаю, что он остался недоволен. Все хотят играть, а тут счёт – 0:0, матч за трофей, а он является важнейшим игроком.

– Это недовольство о чём-то говорит? Уже после матча Клаудиньо чуть ли не обнимался с Семаком.

– В любом случае не стоит так реагировать. Ты можешь дать неправильную интерпретацию, будто стремишься покинуть команду. Особенно на фоне разговоров в трансферное окно. Хотя в раздевалку он ушёл, не потому что злился, а потому что нужно было приложить лёд. Практически сразу вернулся на скамейку. Конфликта не было, просто хотел больше играть.

Клаудиньо и Сергей Семак Фото: кадр из трансляции/«Чемпионат»

– В какой-то момент даже показалось, будто Клаудиньо высказывал даже не Семаку, а его помощнику Вильяму.

– Просто общение идёт через него. Клаудиньо не говорит по-русски.

– Какова вообще роль Вильяма в «Зените»?

– Он – правая рука Семака. Человек, который всегда с ним. Можно сказать, первый ассистент. Вильям едет работать туда, где Семак. Раньше они вместе были в «Уфе». Другие люди в штабе могут остаться со следующим тренером «Зенита», а Вильям нацелен работать именно с Семаком. Они близки, доверяют друг другу. Вильям является важным мостом между латинскими футболистами и главным тренером. Думаю, без этого человека в штабе Семака было бы не так просто взять столько титулов подряд.

Фабио Алейшо и Вильям Фото: из личного архива

«Ренан получает в «Зените» минимум в два-три раза больше, чем в «Коринтиансе»

– Ренана снова вызывают в сборную Бразилии. Такой футболист поехал в РПЛ, которая осталась без еврокубков. Всё из-за денег или тут что-то ещё?

– Причины могут быть и другие. В том числе сделка по Юри Алберто. И, конечно, имеет значение агент Фернандо Гарсия. У него отличные отношения с «Зенитом», и он представляет интересы многих игроков.

– Чьи?

– Клаудиньо, Малкома, Мантуана. Ренан – тоже его игрок. Знаю, что он всем доволен в Питере. Ему 19 лет – вполне можно поиграть 2–3 года в России, чтобы потом ещё молодым отправиться в Европу. У парня нет проблем с характером – ты же видел, как он исполнил решающий пенальти в Суперкубке?

– Шикарно пробил.

– А что касается денег, то это тоже есть. Думаю, Ренан получает в «Зените» минимум в два-три раза больше, чем в «Коринтиансе». Так что многие готовы ехать и ещё наверняка приедут. Нет Лиги чемпионов? Если взять футболистов условной «Куябы», то она тоже без Кубка Либертадорес.

– И напоследок дай прогноз. Вендел, Клаудиньо, Малком – кто из них уйдёт этим летом?

– Не могу знать точно, но полагаю, что Россию покинут двое из трёх.

– Почему?

– Чемпионат уже начался. Очень тяжело перестраиваться, когда уходят сразу три ключевых футболиста. «Зенит» хоть и останется фаворитом РПЛ, но уже далеко не таким явным. Думаю, уйдёт Вендел, которому уже взяли на замену Кейроса. Плюс либо Малком, либо Клаудиньо.