Ройс намерен играть на высоком уровне как минимум год после ухода из «Боруссии» — Бергер

34-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, который официально объявил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона, намерен ещё как минимум год выступать на высоком уровне. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, практически исключён вариант, чтобы Ройс присоединился к другому клубу из Бундеслиги. Подчёркивается, что немецким футболистом интересуются клубы из МЛС и чемпионата Турции.

Напомним, «Боруссия» официально объявила, что 34-летний футболист покинет клуб по окончании нынешнего сезона, вчера, 3 мая.

Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. За этот период он принял участие в 424 матчах во всех турнирах, в которых отметился 168 голами и 128 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.

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