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Трансферы РПЛ, лето-2023: «Спартак» может купить защитника «Бохума» Эрхана Машовича, карьера, статистика, подробности

«Спартак» нашёл замену Санчесу и Эраковичу. К Абаскалю едет защитник из Бундеслиги?
Никита Паглазов
Трансферы РПЛ, лето-2023
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Эрхан Машович провёл мощный сезон в паре с экс-защитником «Динамо», а теперь его хотят клубы Италии и Англии.

«Спартак» активно ищет усиление на позицию центрального защитника. Ранее красно-белые не договорились по двум кандидатурам – Давинсону Санчесу и Страхине Эраковичу. Как сообщил Фернандо Вильярреал, агент колумбийца, причина отказа игрока «Тоттенхэма» от переезда в Россию – «социальная жизнь и вообще жизнь и будущее его жены и сына». А Эраковича из «Црвены Звезды» забрал «Зенит». Петербуржцы имели приоритетное право на покупку серба из клуба-партнёра и воспользовались им. «Спартак» продолжил поиски. И, возможно, нашёл усиление. Хотя говорить о переходе рано. Ведь помешать может не только нежелание клуба отпускать защитника, а, возможно, нежелание отпускать его конкретно в Россию, как уже было с «Сассуоло».

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Как сообщает немецкое издание Sport1, «Спартак» контактирует с «Бохумом» по поводу защитника Эрхана Машовича. Москвичи также уже связались с представителями футболиста. По информации источника, красно-белые готовы заплатить за Машовича € 8-10 млн. Сам серб согласен на переезд в Россию.

Но за футболиста развернулась борьба. На Эрхана также претендуют «Вест Бромвич», «Торино», «Монца», «Гент» и «Андерлехт», а также «Копенгаген». При этом «Бохум» не спешит продавать Машовича. Контракт 24-летнего футболиста с клубом рассчитан ещё на два года. «Бохум» готов к расставанию только в случае достойного предложения. Интересно, что в прошлом сезоне Машович стал третьим бомбардиром команды в Бундеслиге: в 29 матчах он забил четыре гола!

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Как складывалась карьера Машовича до интереса «Спартака»?

Эрхан – воспитанник середняка сербского футбола клуба «Чукарички». Он оказался в системе клуба в 15 лет (в 2013-м), а спустя три года дебютировал в основном составе в матче чемпионата с «Радником». Полтора сезона он выступал за «Чукарички», пока летом 2017-го за Машовичем не пришёл большой клуб – «Брюгге». Сумма трансфера составила € 1,6 млн. Забавно, но в итоге серб так ни разу и не сыграл за бельгийского гранда. При этом команда выиграла чемпионат Бельгии в сезоне-2017/2018, а Эрхан даже получил золотую медаль.

После этого Машович отправился в аренду. Сначала его отдали в «Тренчин» из Словакии (17 матчей в сезоне-2018/2019), а на следующий год он поехал в датский «Хорсенс» (22 игры). Параллельно Эрхан выступал за сербские национальные команды различных возрастов. Например, за команду U21 у него набрался 21 матч.

Эрхан Машович

Эрхан Машович

Фото: David Inderlied/Getty Images

По завершении сезона-2019/2020 у Машовича закончился контракт с «Брюгге». Защитник оставался свободным агентом на протяжении трёх месяцев, а в октябре 2020-го подписал контракт с «Бохумом». Как окажется позже, клуб бесплатно получил качественного футболиста. В первом сезоне Машович привыкал к немецкому футболу: он провёл всего 11 матчей, в общей сложности отбегав 277 минут.

«Бохум» поднялся в Первую Бундеслигу, а Машовичу в сезоне-2021/2022 доверяли куда чаще. В чемпионате Германии он сыграл в 20 встречах, добавив к ним два матча в Кубке. В следующем игровом году Эрхан и вовсе превратился в лидера обороны. В сезоне-2022/2023 он образовал связку с экс-футболистом «Динамо» Иваном Ордецом. Машович провёл 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и получил всего три жёлтые карточки. Примечательно, что иногда серб выходил на позиции опорника. Так что Машович – универсал (ещё может появиться на правом фланге обороны).

Эрхан Машович

Эрхан Машович

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Отметим, что летом 2022 года Эрхан дебютировал за главную сборную Сербии. На его счету уже три встречи: в Лиге наций со Словенией (4:1) и Швецией (4:1), а также товарищеская с Иорданией (3:2). Однако на ЧМ-2022 в Катар защитника не взяли.

В чём сильные и слабые стороны Машовича?

Эрхан – правоногий защитник. Рост – 189 см, здесь всё стандартно для центрбека. Сильнейшее качество Машовича – отбор. За прошлый сезон у него в среднем 2,07 отбора (входит в 17% лучших футболистов топ-5 лиг по этому показателю, данные FbRef). Эрхан любит подключаться на стандарты, о чём говорят четыре забитых гола. Машович в целом смело идёт в атаку: у него в среднем 1,16 касания в штрафной соперника за игру (входит в 18% лучших защитников по данному показателю).

«Спартак» в лице Машовича получит дополнительную угрозу для соперника. Серба сложно назвать футболистом, через которого нужно выстраивать выход из обороны. Пас – не сильнейшее его качество (делает всего 33,93 передачи за игру, входит в 2% худших защитников). Также у Эрхана не лучшие показатели по перехватам (это можно списать на низкую линию оборону «Бохума») и выигранным единоборствам (1,90 в среднем за матч, уступает 59% защитников).

Итого: «Спартак» в лице Машовича получит защитника, который классно отбирает, физически силён, однако слаб при игре в пас и не совсем привык к агрессивным действиям. Для нынешнего уровня РПЛ – вполне достойный вариант. Другое дело, что за € 13 млн «Спартак» мог получить топ-защитника из «Тоттенхэма».

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