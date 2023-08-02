Вендел очень хорошо провёл отпуск. В такой форме из «Зенита» уйти будет сложнее. Фото

Вендел уехал в Бразилию в мае. Клуб досрочно отпустил его, а также Клаудиньо и Малкома, хотя играть оставалось ещё несколько туров. Когда пришло время возвращаться и готовиться к сезону, бразилец не вернулся – просто не сел на самолёт и остался на родине. «Зенит» принял поведение своего игрока и разрешил ему приехать позже, но потом пошли инсайды, что Вендел вообще не хочет возвращаться в Санкт-Петербург, а хочет найти другой клуб.

Агент игрока это опровергал, хотя чуть позже уже и в «Зените» перестали скрывать: бразильца готовы отпустить, но лишь при условии, что будет хорошее предложение. «Руководство позволило ему искать другую команду, – подтверждал главный тренер команды Сергей Семак. – Мы никого не удерживаем насильно».

«Зенит» Фото: fc-zenit.ru

Дальше начался парад новостей и инсайдов. Писали, что «Зенит» готов вести переговоры об уходе Вендела, только если он прилетит в Россию. 24 июля он наконец сел в самолёт и отправился в Санкт-Петербург, после чего в медиа стали появляться различные варианты: писали про интерес «Галатасарая», саудовских клубов и «Фламенго», который был готов заплатить 13 млн. Семак комментировал так: «Ситуация по Венделу не изменилась — ему нужно набирать форму, а затем он будет искать команду. Над этим сейчас работает его агент. Пока так».

«Фламенго» был самым настойчивым в переговорах, но в итоге стороны так и не смогли договориться: бразильский клуб хотел разбить платёж на шесть частей, выплачивая их каждые шесть месяцев, и даже увеличил ставку — € 16 млн плюс 20 процентов от перепродажи полузащитника в другой клуб. Но «Зенит» занял жёсткую позицию — не менее € 18 млн или расход. В итоге переговоры завершились, а гендир клуба Александр Медведев сказал следующее: «Вендел понёс наказание за долгое отсутствие, но сейчас тренируется совместно с командой и в хорошей форме. Главный тренер будет решать, когда он выйдет на поле. Помните, как говорят: «У нас товар, у вас купец». Если будет предложение, которое нас устроит, то только при таком раскладе сможем его отправить куда-то. А так он игрок «Зенита».

То же самое подтвердил и агент игрока, поэтому пока Вендел точно будет в Санкт-Петербурге. А пока в СМИ публикуется информация об интересе со стороны «Наполи», бразилец появился на командном фото. И там он предстал в такой форме, что поиски клуба могут усложниться.

«Зенит» на экскурсии Фото: fc-zenit.ru

Давайте посмотрим поближе – с экскурсии по Русскому музею «Зенит» выложил фото, где можно разглядеть последствия отпуска Вендела.

Вендел (по центру) Фото: fc-zenit.ru

Бока у него особенно классные – засунутые в шорты бутсы добавляют особого шарма его форме. Хотя в принципе история с Венделом не уникальная – футболисты часто возвращаются из отпуска не в лучшей форме. Забавнее здесь то, что ситуация коснулась именно Вендела – он ведь очень хочет найти себе новый клуб. Даже выкладывал в соцсети фотографии, как активно тренируется в Бразилии. Но что-то, кажется, пошло не так.