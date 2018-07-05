Приключения «Буффона» в России: а мы думали, что он не приедет

Сборная Италии не смогла выйти в финальную стадию чемпионата мира и не приехала в Россию. В связи с этим многие болельщики по всему миру переживали за Джанлуиджи Буффона, как он переживёт такой удар. В России тоже есть фанаты итальянского голкипера, которые расстроились из-за того, что не увидят своего кумира на мундиале. Вот и Иван Мамаев – один из поклонников итальянского футбола – поначалу собирался пропустить домашний чемпионат мира по причине отсутствия Джиджи на поле, но вскоре придумал, как можно исправить ситуацию.

— Я с детства болею за сборную Италии и «Ювентус». Поэтому Буффон для меня является одним из ключевых игроков. Когда Италия не вышла на чемпионат мира, увидел слёзы Джиджи, тоже расстроился. Решил, что вообще не пойду на матчи ЧМ. К весне всё же решил пойти, смотрел цены на билеты. Когда выбирал, думал: вот если бы Италия приехала, взял бы билет подороже. Именно во время покупки билетов в голову и пришла идея о том, что не может быть чемпионат мира без Буффона. Решил надеть футболку Италии и сделал маску Джанлуиджи. Хотелось посмотреть, как люди будут реагировать.

— И как люди реагируют?

— Русские в основном просто фотографируют, а иностранцы говорят что-то типа: «о, Джиджи», «о, Италия». В особенности швейцарцы поразили. Они как увидят, давай гимн Италии петь.

— Удалось ли за это время встретить настоящих итальянцев?

— Из настоящих только парочку встретил в России. Было забавно, как-то раз в футболке Италии шёл иранец, я думал, что итальянец. Оказалось, что он просто, как и я, любит итальянский футбол.

— А вас самого за итальянца не принимали?

— Бывало. В кафе заходишь, и с тобой начинают на иностранном общаться. Говорят-говорят, я им отвечаю: «Хорошо». Сразу же удивляются. На улице люди тоже «итальяно-итальяно» кричат, я уже подыгрываю, отвечаю стандартными всем известными итальянскими фразами.

— Откуда вы начали путешествие в маске Джиджи?

— Из Калининграда, но там было сложно фотографироваться из-за ветреной погоды. Затем были Саранск и Нижний Новгород, Казань и Петербург. Обыденные фотографии на стадионе стараемся не делать. Обычно находим креативные и интересные места.

Здесь, например, «Буффон» сел за руль «Волги» в Нижнем Новгороде:

А фотографии с танком ребята сделали специально, так как Джиджи является лицом игры «World of Tanks» в Италии:

А вот «Буффон» пробует шаурму:

— Эту шаурму в Нижнем Новгороде каждый знает, — рассказывает Иван. — Это достопримечательность, за которой все сразу же едут, как приезжают в город. Для того чтобы съесть такую огромную шаурму, нужны как минимум два человека. К палатке постоянно очередь большая стоит, примерно полчасика придётся потратить в ней. И это несмотря на то что рядом полно ресторанов.

Помимо этого, «Джиджи» успел сделать селфи с болельщиками Коста-Рики.

Прокатиться на козле.

И сделать фото с Лениным.

Иван и дальше продолжает путешествовать по городам чемпионата мира, и надеемся, что когда-нибудь его мечта увидеть Буффона осуществится.



— Когда у Италии были шансы на выход из группы на ЧМ-2018, стало известно, что они должны базироваться на базе «Локомотива» в Баковке. Всё было так символично, так как в России поддерживаю «Локомотив». Я мечтал увидеть своих кумиров, и Джиджи был главным из них. Помню, как представлял, что буду ночевать в палатке возле Баковки, а сейчас у меня только маска Буффона и надежда на то, что когда-нибудь он приедет в Россию по-настоящему.