Бензема и другие звёзды уже забивают в Саудовской Аравии. Там есть ещё один аналог ЛЧ

Саудовская Аравия — главный трансферный ньюсмейкер этого лета. Клубы тратят безумные деньги, чтобы заманить звёзд из Европы. Те в большинстве случаев не могут устоять и едут — и даже уже играют. Правда, чемпионат в Саудовской Аравии стартует только через неделю, 11 августа. Так что же это за турнир, где вовсю зажигают Карим Бензема и Криштиану Роналду?

Аналог Лиги чемпионов. Но не тот, о котором вы могли подумать

Когда речь заходит о клубе с приставкой «Аль» и соревнованиях, аналогичных еврокубкам, на ум приходит Азиатская Лига чемпионов, которую проводит АФК — Азиатская футбольная конфедерация. Но есть и другой турнир, и называется он Кубок арабских чемпионов. У него другой организатор — САФА, то есть Союз арабских футбольных ассоциаций, или УАФА, если использовать транслитерацию с английского. Как вы могли понять, состав участников тоже отличается — играют только команды из арабских стран, входящих в УАФА. Их, кстати, 22: 12 — в Азии, 10 — в Африке.

ТРОФЕЙ КУБКА АРАБСКИХ ЧЕМПИОНОВ Фото: uafaac.com

Разыгрывается Кубок арабских чемпионов по простой схеме. Команды, число которых достигает 40 (в этом сезоне — 37), начиная с марта проходят предварительный этап и квалификацию. Оставшиеся 16 клубов делятся на четыре группы, из каждой выходят по две команды, которые играют в плей-офф со стадии четвертьфинала. Несмотря на название, турнир в этом плане больше походит даже не на Лигу чемпионов, а на чемпионат Европы до увеличения количества участников. Финальная стадия Кубка арабских чемпионов — максимально компактная. В этом году он проходит с 27 июля по 12 августа.

У Кубка арабских чемпионов непростая история. Он неоднократно менял название и обновлял формат. Формально турнир ежегодный, но из-за различных проблем несколько раз вставал на паузу и какое-то время не проводился.

Лучший бомбардир турнира — Бензема

С формальностями разобрались, а теперь самое интересное. На данный момент лучший бомбардир нынешнего розыгрыша — Карим Бензема. Действующий обладатель «Золотого мяча» после 14 лет в мадридском «Реале» уехал на богатую пенсию и моментально освоился в «Аль-Иттихаде». Бензема забил по голу в каждом из трёх матчей, причём все мячи оказались победными.

Особенно красивым получился дебютный гол Карима — в первом же матче за новый клуб. К 55-й минуте встречи с «Эсперансом» счёт был 1:1, Бензема подобрался к штрафной с левого фланга и зарядил в дальнюю девятку. А начинал атаку, кстати, Н’Голо Канте.

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Иттихада» в YouTube.

Гол во втором матче — со «Сфаксьеном» — получился не таким эффектным, но вполне рабочим. Бензема чётко разобрался в чужой штрафной и забил единственный мяч в игре.

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Иттихада» в YouTube.

Третий гол Бензема вонзил с пенальти. Примечателен он, скорее, тем, что был забит на 84-й минуте при счёте 1:1. Так «Аль-Иттихад» победил «Аль-Шорту».

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Иттихада» в YouTube.

У Роналду пока только один гол. Не с пенальти!

У старого друга Бензема — Криштиану Роналду — дела не настолько волшебны. Его «Аль-Наср» в 1-м туре сыграл нулевую ничью с «Аль-Шабабом». Потом была разгромная победа над «Монастиром», где португалец и забил свой пока что единственный гол в турнире.

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Насра» в YouTube.

Сегодня, 3 августа, «Аль-Насру» предстоит сыграть третий матч в группе с «Замалеком». Голы Роналду нужны как никогда, ведь команда рискует остаться без плей-офф и гарантированно сыграет там только в случае победы.

Кто ещё из звёзд забивает в Кубке арабских чемпионов и как именно

Из тех, кто приехал в Саудовскую Аравию недавно, отличиться успели, как ни странно, двое центральных полузащитников: Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич. А самое интересное: они одноклубники и играют вместе за «Аль-Хиляль». Команда португальца и серба начала путь в турнире неудачно. В 1-м туре была нулевая ничья с «Аль-Ахли» из Триполи, во 2-м — поражение от «Аль-Садда».

В заключительном матче группового этапа «Аль-Хилялю» нужно было непременно побеждать. И тут включились звёзды. На 41-й минуте забил Милинкович-Савич — подключился в штрафную и замкнул прострел.

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Хиляля» в YouTube.

На 64-й минуте «Аль-Хиляль» пропустил и оказался на грани катастрофы. На этот раз спасителем стал Невеш. Всего спустя две минуты Рубен разобрался в штрафной соперника и пробил мимо вратаря. А заодно, как выяснилось чуть позже, принёс своей команде путёвку в плей-офф!

Права на видео принадлежат Saudi Pro League. Посмотреть видео можно на канале «Аль-Хиляля» в YouTube.

В Кубке арабских чемпионов есть и другие авторы голов, которых вы наверняка знаете. По одному мячу, например, забили Андерсон Талиска, пришедший в «Аль-Наср» ещё до Роналду, и Эвер Банега, давно играющий за «Аль-Шабаб». Кажется, нам не оставляют выбора — придётся следить!