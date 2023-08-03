Даже Пеле стартовал в США скромнее Месси. А первый голевой пас ему отдал уроженец СССР

Феерический старт Лео Месси в США — пятёрка голов в трёх матчах «Интер Майами» — навёл нас на вопрос: а как начинал в Северной Америке другой гений футбола — Пеле?

На самом-то деле аналогии вполне уместны: оба переехали в Штаты в зрелом по спортивным меркам возрасте (тогда в 34 игроки считались даже более старыми, чем сейчас в 36), но всё ещё в статусе лучших в мире. А потом именно Эдсон Арантес ду Насименту открыл Америку для звёзд первой величины. За ним в страну, прежде из двух футболов признававшую лишь американский, потянулись реально великие мастера круглого мяча: Франц Беккенбауэр и Карлос Алберто, Йохан Круифф и Эусебио, Бобби Мур и Джордж Бест. Месси обновил этот список. Но вернёмся к его первому номеру.

«Космос» сделал Пеле самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Он сразу сыгрался с выходцем из Союза

Североамериканская футбольная лига — прародитель современной МЛС — была учреждена ещё в 1968 году и просуществовала до 1984-го. Пик её популярности пришёлся на середину 1970-х, и в значительной степени благодаря привлечению ярких легионеров с других континентов. Преимущественно возрастных. Первой такой приглашённой звездой НАСЛ и стал Пеле.

К 34 годам он:

выиграл три Кубка мира, два Кубка Либертадорес и шесть чемпионатов Бразилии;

провёл 19 сезонов в «Сантосе»;

установил рекорд по количеству голов за один клуб — 643 (только в 2020-м его превзошёл — разумеется! — Месси).

В общем, сильных стимулов на родине у Пеле к тому времени не осталось. А тут — совершенно новый вызов. Миссия! И очень жирный контракт. «Нью-Йорк Космос» положил легенде соответствующий заслугам оклад — $ 2,8 млн в год. Как было не соблазниться таким предложением? Напомню, тогда уже в 30 футболистов списывали в утиль как стариков. А Пеле на 35-м году стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. И своего рода послом большого футбола в Соединённых Штатах. Этот статус, безусловно, тоже льстил его самолюбию. Он привык быть первым везде.

Пеле Фото: Focus on Sport/Getty Images

Естественно, что явление Короля футбола вызвало бум в США: о знаменитом атлете многие слышали, но мало кто видел: футбольные трансляции из-за рубежа ещё оставались большой редкостью. Представляя новичка «Космоса», сотрудник клуба по связям со СМИ Джон О'Рейли сказал: «В Соединённых Штатах были суперзвёзды, но никого — уровня Пеле».

Дебют статусного новичка в новой команде состоялся 15 июня 1975 года. По такому случаю «Нью-Йорк» устроил выставочный матч с «Даллас Торнадо». Стадион «Даунинг», рассчитанный на 22 тысячи зрителей, заполнился практически под завязку. 21 278 зрителей на трибунах, 300 аккредитованных журналистов и прямая трансляция на 13 стран мира: по тем временам — бешеный ажиотаж!

Разумеется, Пеле вышел в стартовом составе и под любимой десяткой. Перед стартовым свистком он обменялся с капитаном «Далласа» государственными флагами Бразилии и США. В репортаже с игры корреспондент The New York Times уточнил, что «34-летний бразильский миллионер планировал сыграть только первый тайм, но сказал, что энтузиазм побудил его провести все 90 минут».

Сохранившиеся кадры хроники удивляют ролью Пеле на поле. Определить её крайне затруднительно. В первом тайме лучший голеадор мирового футбола был везде: начинал атаки с позиции современного опорного полузащитника, раздавал пасы (в том числе пяткой) с места плеймейкера, финтил на флангах и практически не заходил в чужую штрафную. Первый тайм «Нью-Йорк» проиграл — 0:2.

После перерыва Пеле бросил заниматься несвойственными себе делами и вспомнил о своём главном предназначении. Сперва он отдал голевой пас на Мордехая Шпиглера, а после получил алаверды — в виде выверенного навеса с правого фланга на голову.

В историческом, первом голе Пеле в США имел место и небольшой «советский след». Дело в том, что Мордехай Шпиглер в 1944 году родился в городе Асбесте Свердловской области, но ещё ребёнком эмигрировал с родителями в Нетанию, где и стал легендой местного футбола. Шпиглер остаётся единственным израильтянином, забивавшим в финальной стадии Кубка мира (на ЧМ-1970 в ворота Швеции) и в начале нулевых признавался УЕФА лучшим игроком страны за 50 лет.

Уроженец Асбеста Мордехай Шпиглер поиграл и в «ПСЖ» Фото: psg.fr

Продвинутой статистики в середине 1970-х ещё не существовало, но хроникёры аккуратно фиксировали каждое более-менее заметное тактико-техническое действие звезды. Насчитали: 76 касаний мяча, 5 потерь, 6 ударов по воротам, включая 2 головой, 1 попадание в штангу и 1 гол. А матч закончился вничью — 2:2.

В Бостоне Пеле чуть не задушили восторженные поклонники. Первый официальный гол в США он забил только в третьем матче

Ознаменовать голом официальную премьеру спустя два дня Эдсону не удалось. «Торонто» в НАСЛ забивали менее статусные легионеры «Космоса» — всё тот же Шпиглер и уругваец Хулио Корреа.

В следующем матче трёхкратный чемпион мира и вовсе пережил самый настоящий стресс. После гола Пеле в Бостоне на поле ринулась толпа людей, желающих лично поздравить селебрити с почином. Гол отменили, а бразильцу досталось от не в меру страстных поклонников. Сообщалось, что ему оттоптали ноги, а кто-то даже стащил бутсу — на сувенир. «Нью-Йорк» уступил команде другой приезжей звезды, Эусебио, со счётом 1:2.

После бостонского инцидента и «Космос», и лига усилили меры безопасности. Если обычно порядок на играх НАСЛ обеспечивали шесть (6!) полицейских, то на матче в Рочестере их количество было увеличено более чем в 10 раз — до 65 человек. Дополнительно клуб нанял десяток телохранителей. На этот раз обошлось без эксцессов. «Нью-Йорк» уверенно обыграл местный «Лансерс» (3:0), и один из трёх голов забил как раз Пеле. А уже в следующей игре — оформил дубль (наряду с тем же таки Шпиглером). «Космос» недипломатично обошёлся с вашингтонскими «дипломатами» (9:2).

Всего за первый сезон в США Пеле настрелял 17 голов в 23 матчах во всех турнирах, а единственный трофей добыл на третий год в «Нью-Йорке». Он же — последний для мастера в Штатах и футболе. В финале Soccer Bowl в Портленде — решающий матч за титул в НАСЛ — «Космос» переиграл «Сиэттл» 2:1.

И на этой оптимистической ноте Король ушёл из футбола. Ему было почти как Месси сейчас — без месяца 37. Но Лео пока заканчивать не планирует. Ему точно ещё рано.