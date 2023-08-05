Исторический разгром команды Карпина в Самаре! Шансы на камбэк убил Песьяков. Видео

От матча «Крыльев Советов» и «Ростова» мало кто ждал чего-то яркого. Дикая жара, плотный график на старте сезона — напрашивался минимум голов. Но исход удивил.

Для «Крыльев» матч сразу же чуть не пошёл по худшему сценарию. На второй минуте Бенхамин Гарре пошёл в отбор и получил шипами от Николая Комличенко. Но травмы удалось избежать, а спустя две минуты «Крылья» забили. Роман Ежов загрузил мяч в штрафную, Владимир Хубулов замкнул головой. Явный провал обороны «Ростова», которая растерялась, несмотря на численное преимущество.

После быстрого гола «Ростов» забрал мяч, но «Крылья» такой расклад не смутил. Самарцы спокойно играли вторым номером и отвечали острыми контратаками. А на 10-й минуте забили второй гол, и он получился поистине шикарным. Александр Солдатенков вырезал блестящую диагональ на Ежова, тот сместился в центр и отдал на 18-летнего Никиту Салтыкова, который одним движением убрал защитника и пробил с линии штрафной точно в угол.

При счёте 2:0 в позиционную атаку на некоторое время, как ни странно, встали «Крылья». Для «Ростова», которому срочно нужно было забивать, это стало ужасом: команда Валерия Карпина играла без мяча и моментов.

Но ростовчане всё равно умудрились отыграть один мяч. Правда, благодарить за это стоит в первую очередь вратаря «Крыльев» Богдана Овсянникова. Тот неудачно сыграл на выходе, и Николай Комличенко затолкал мяч в сетку.

«Крылья» — мягко говоря, не самая стабильная команда РПЛ, в том числе в эмоциональном плане. И легко можно было ожидать, что не менее сыгранный «Ростов» после везения в моменте с голом перехватит инициативу и сравняет счёт. А получилось наоборот: Комличенко нарушил правила у своей штрафной и получил жёлтую, Гарре навесил, Салтыков вонзил под перекладину. Дубль юного нападающего в дебютном матче в старте в РПЛ!

В перерыве Карпин ожидаемо сделал замены. Свежести и динамики в игру «Ростова» были призваны привнести Даниил Уткин и Роман Акбашев. И моментов действительно стало больше, хоть и по-настоящему голевых было минимум. «Крылья» же были уже не так изобретательны впереди, как в первом тайме.

У «Ростова» были возможности забить второй гол, но команда Карпина простила соперника и дождалась оживления «Крыльев» в середине второго тайма. А потом ещё и устроила «привоз». Чудовищную ошибку Сергея Песьякова после безобидного прострела Гленна Бейла не сможет объяснить даже он сам. В итоге вратаря наказал вышедший на замену Егор Карпицкий.

Концовка матча была уже не столь динамичной, потому что ошибка Песьякова фактически лишила «Ростов» шансов на камбэк. Отыграть три в таких условиях было бы сродни чуду, и этого чуда не случилось. Куда ближе к голу оказались «Крылья»: в паре моментов подвела реализация, а потом случился пенальти. Ежов убежал один на один с центра поля, Песьяков его снёс и получил жёлтую. Бить пошёл сам же Роман — и забил. 5:1!

Старт «Крыльев» в РПЛ, несмотря на качельную игру, можно назвать максимально успешным. Семь очков после трёх туров при далеко не самом простом календаре — отличный результат. А «Ростов», который шёл с такой же динамикой набора очков, получил мощный и, если учитывать счёт, даже унизительный удар.

Поражение «Ростова» в Самаре ещё и стало историческим. Столько эта команда от «Крыльев» не пропускала ни разу за всю историю противостояния.