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Сколько заработают клубы РПЛ в сезоне-2023/2024 – подсчёт призовых выплат

Сколько заработают клубы РПЛ в новом сезоне
Полина Куимова
Сколько заработают клубы РПЛ в сезоне-2023/2024
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Победитель получит больше 500 млн рублей.

Перед стартом сезона-2023/2024 на общем собрании РПЛ обсуждался вопрос финансов, а именно – как распределять средства между клубами. После долгой дискуссии участники пришли к выводу, что на этот год стоит сохранить предыдущую схему: половина средств делится между всеми 16 командами в равной пропорции, половина – выплачивается в зависимости от места в таблице. При этом президент РПЛ Александр Алаев не исключил, что в будущем возможно введение выплат при выполнении KPI. Тремя потенциальными критериями он назвал посещаемость домашних матчей, работу в digital-сфере и участие в матчах молодых футболистов.

Александр Алаев
Александр Алаев
президент РПЛ

«Мы изучали мировой опыт, все лиги ввели третий компонент — маркетинг, ТВ-просмотры, молодые футболисты, плюс есть ретроспективная составляющая. Понимаем, что неправильно резко менять систему, но приятно, что нашу поддержали. В сезоне-2023/2024 останется схема 50/50».

Опыт с включением в условия распределения средств маркетинговых показателей уже был – до того, как мир настигла пандемия (тогда было 40/60 с учётом маркетинговых показателей). В сезоне-2021/2022 схему поменяли на 60% поровну и 40% – в зависимости от места. При таком распределении команды из нижней части таблицы стали получать чуть больше, чем раньше, что позволило им хотя бы как-то компенсировать потери из-за пандемии. Перед прошлым сезоном формат снова изменили — на 50/50. Аргументировали «непростым в экономическом плане временем». Введение KPI, к которому планировали вернуться, отложили. Как тогда объяснял генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, из-за Fan ID стало сложнее обеспечивать рост подписчиков в социальных сетях и соревноваться в посещаемости.

Призовые сезона-2023/2024

Перед началом прошлого сезона РПЛ заключила мощные контракты, которые позволили увеличить отчисления в пользу клубов на 344% (или на 6,9 млрд рублей).

Суммы соглашений с тремя ключевыми партнёрами такие:

  • «Газпром-Медиа» (телеправа на показ РПЛ): стоимость одного сезона – 7,7 млрд рублей;
  • НПС «МИР» (титульный спонсор): по нашей информации, компания платит РПЛ 720 млн рублей в год;
  • Winline (генеральный спонсор): 2,76 млрд рублей в год.

Между клубами распределяется сумма чуть меньше: из общей суммы вычитаются 7,5%, которые РПЛ платит РФС за приобретённые права, а ещё 600 млн рублей уходит на производство телевизионного сигнала. Есть и другие статьи расходов, поэтому между клубами в итоге распределяется чуть больше 9 млрд рублей.

Теперь считаем.

Фикс, который распределится между всеми клубами вне зависимости от результата, – 282 897 325 рублей 84 копейки.

Выплаты за результат получаются такие: умножаем 4,526 млрд (это 50% от общей суммы в 9,052 млрд) на число от 16 (первое место) до 1 (последнее) и делим на 136 (1+2+3…+16).

Итого:

  • 1-е место: 532,51 млн*
  • 2-е место: 499,23 млн
  • 3-е место: 465,95 млн
  • 4-е место: 432,67 млн
  • 5-е место: 399,34 млн
  • 6-е место: 366,1 млн
  • 7-е место: 332,82 млн
  • 8-е место: 299,53 млн
  • 9-е место: 266,26 млн
  • 10-е место: 232,97 млн
  • 11-е место: 199,69 млн
  • 12-е место: 166,41 млн
  • 13-е место: 133,12 млн
  • 14-е место: 99,85 млн
  • 15-е место: 66,56 млн
  • 16-е место: 33,28 млн

*суммы округлили до двух чисел после запятой.

При схеме 60/40 суммы были меньше в среднем на 328,5%, так что неудивительно, что при всех вводных (отсутствие еврокубков + падение посещаемости) клубы решили ничего не менять.

Кто сколько заработал в прошлом сезоне?

КлубСумма, млн рублей
«Зенит»815,4
ЦСКА782,13
«Спартак»748,85
«Ростов»715,66
«Ахмат»682,28
«Краснодар»648,99
«Оренбург»615,72
«Локомотив»582,44
«Динамо»549,15
«Сочи»515,87
«Урал»482,59
«Крылья Советов»449,31
«Пари НН»416,03
«Факел»382,74
«Химки»349,46
«Торпедо»311,4
К этому ещё стоит прибавить доходы от Кубка – подробно разбирали их здесь:
ЦСКА может заработать 300+ млн в Кубке. А сколько получат остальные?
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