Сколько заработают клубы РПЛ в новом сезоне

Перед стартом сезона-2023/2024 на общем собрании РПЛ обсуждался вопрос финансов, а именно – как распределять средства между клубами. После долгой дискуссии участники пришли к выводу, что на этот год стоит сохранить предыдущую схему: половина средств делится между всеми 16 командами в равной пропорции, половина – выплачивается в зависимости от места в таблице. При этом президент РПЛ Александр Алаев не исключил, что в будущем возможно введение выплат при выполнении KPI. Тремя потенциальными критериями он назвал посещаемость домашних матчей, работу в digital-сфере и участие в матчах молодых футболистов.

Александр Алаев президент РПЛ «Мы изучали мировой опыт, все лиги ввели третий компонент — маркетинг, ТВ-просмотры, молодые футболисты, плюс есть ретроспективная составляющая. Понимаем, что неправильно резко менять систему, но приятно, что нашу поддержали. В сезоне-2023/2024 останется схема 50/50».

Опыт с включением в условия распределения средств маркетинговых показателей уже был – до того, как мир настигла пандемия (тогда было 40/60 с учётом маркетинговых показателей). В сезоне-2021/2022 схему поменяли на 60% поровну и 40% – в зависимости от места. При таком распределении команды из нижней части таблицы стали получать чуть больше, чем раньше, что позволило им хотя бы как-то компенсировать потери из-за пандемии. Перед прошлым сезоном формат снова изменили — на 50/50. Аргументировали «непростым в экономическом плане временем». Введение KPI, к которому планировали вернуться, отложили. Как тогда объяснял генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, из-за Fan ID стало сложнее обеспечивать рост подписчиков в социальных сетях и соревноваться в посещаемости.

Призовые сезона-2023/2024

Перед началом прошлого сезона РПЛ заключила мощные контракты, которые позволили увеличить отчисления в пользу клубов на 344% (или на 6,9 млрд рублей).

Суммы соглашений с тремя ключевыми партнёрами такие:

«Газпром-Медиа» (телеправа на показ РПЛ): стоимость одного сезона – 7,7 млрд рублей;

НПС «МИР» (титульный спонсор): по нашей информации, компания платит РПЛ 720 млн рублей в год;

Winline (генеральный спонсор): 2,76 млрд рублей в год.

Между клубами распределяется сумма чуть меньше: из общей суммы вычитаются 7,5%, которые РПЛ платит РФС за приобретённые права, а ещё 600 млн рублей уходит на производство телевизионного сигнала. Есть и другие статьи расходов, поэтому между клубами в итоге распределяется чуть больше 9 млрд рублей.

Теперь считаем.

Фикс, который распределится между всеми клубами вне зависимости от результата, – 282 897 325 рублей 84 копейки.

Выплаты за результат получаются такие: умножаем 4,526 млрд (это 50% от общей суммы в 9,052 млрд) на число от 16 (первое место) до 1 (последнее) и делим на 136 (1+2+3…+16).

Итого:

1-е место: 532,51 млн*

2-е место: 499,23 млн

3-е место: 465,95 млн

4-е место: 432,67 млн

5-е место: 399,34 млн

6-е место: 366,1 млн

7-е место: 332,82 млн

8-е место: 299,53 млн

9-е место: 266,26 млн

10-е место: 232,97 млн

11-е место: 199,69 млн

12-е место: 166,41 млн

13-е место: 133,12 млн

14-е место: 99,85 млн

15-е место: 66,56 млн

16-е место: 33,28 млн

*суммы округлили до двух чисел после запятой.

При схеме 60/40 суммы были меньше в среднем на 328,5%, так что неудивительно, что при всех вводных (отсутствие еврокубков + падение посещаемости) клубы решили ничего не менять.

Кто сколько заработал в прошлом сезоне?