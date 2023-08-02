Такого не было 28 лет! Сенсационный вылет Бразилии с чемпионата мира от Ямайки

Предпоследний игровой день группового этапа чемпионата мира полон сенсационных радостей и трагедий.

Сегодня в Веллингтоне сборная ЮАР выбила Италию в решающем матче за выход в 1/8 финала со счётом 3:2. Гол Темби Кгатланы на второй компенсированной минуте вывел африканок в плей-офф чемпионата мира со второго места. Места в группе G распределились так: шведки – первые, ЮАР – вторые, итальянки завершили групповой этап на третьей строчке, а Аргентина замкнула эту четвёрку, набрав лишь одно очко.

А в Мельбурне Ямайка сотворила историю – 0:0 с Бразилией и первый в своей истории выход в плей-офф чемпионата мира. Француженки квалифицировались с первой строчки в таблице группы F, а сборная Бразилии – обыгравшая Панаму в 1-м туре и уступившая Франции во 2-м – вылетела с турнира на групповом этапе впервые с 1995 года.

Ничья с Ямайкой, которая вывела «рэгги гёрлз» в 1/8 финала, стала последним матчем Марты перед завершением карьеры в национальной команде. Лучший бомбардир в истории ЧМ с 17 голами могла стать первым футболистом в истории, забившим на шести первенствах планеты подряд. Но сегодня эта невероятная серия прервалась. Марта вышла на поле в стартовом составе и ушла на 81-й минуте.

Сборная Ямайки Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Послематчевое интервью Марты разбивает сердце:

«Для меня это конец, но для остальных это только начало, – сказала 37-летняя футболистка. – Продолжайте поддерживать женский футбол. Я благодарна, что у меня была возможность сыграть ещё на одном чемпионате мира, очень благодарна, но для остальных это ещё не конец. У нас талантливые молодые футболистки. Бразилия и весь мир, продолжайте поддерживать. А для Марты – это последний чемпионат мира… спасибо».

Сборную Ямайки, дебютировавшую на чемпионатах мира только в 2019 году, в плей-офф вывел лишь один гол на групповом этапе. В первом матче отстояли 0:0 с Францией, затем забили Панаме и в 3-м туре не пропустили от бразильянок.

Для оплаты расходов на этот чемпионат мира сборная Ямайки собирала средства на краудфандинге. Часть денег из заявленных на платформе $ 100 тыс. внесли дети Боба Марли – Седелла и Скип Марли. Они поддерживали свою сборную и на стадионе. Но даже вне чемпионата мира Седелла много вкладывается в развитие женского футбола в стране. После матча с Бразилией на стадионе включили песни Боба Марли.

Седелла и Скип Марли Фото: twitter.com/FIFAWWC_JAM

Пользователи соцсетей радуются невероятному результату ямайской команды, плачут из-за последнего чемпионата мира для Марты и просят сделать её новым главным тренером.

«Прослезился в концовке матча как от радости за ямайскую команду, так и от опустошения, что карьера Марты на чемпионатах мира завершилась именно таким образом».

«Бразилии надо предпринять шаги, чтобы Марта взяла на себя управление женской командой. Я хочу видеть её тренером на следующем чемпионате мира».

«К сожалению, наши футболистки проиграли, но это не позор. Они боролись до конца за то, чтобы играть в футбол в месте, где ценят только игру мужчин. Пришло время обновления. Кто знает, что будет через четыре года».

«Я хотел бы, чтобы Марта оставалась на поле до конца, чтобы ей не пришлось вот так наблюдать за окончанием своей карьеры на чемпионате мира».