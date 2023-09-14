Сколько тренеров работало в РПЛ? А откуда было больше иностранцев? Посчитали вообще всех

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько всего тренеров работало в чемпионате России? А специалисты из каких государств чаще других заезжали к нам? И когда в Премьер-Лиге не было ни одного коуча-иностранца, а когда зарубежная тренерская мысль окутывала РПЛ практически наполовину? Об этом и многом другом — в исследовании «Чемпионата».

Чемпионат России в 90-е: 0 иностранцев → выходцы из СНГ → первый коуч из дальнего зарубежья

Первый сезон чемпионата России – это розыгрыш 1992 года. Начало новой страны, дебютные шаги уже российского футбола. Нечто неизведанное и потому сугубо своё. В сезоне-1992 иностранных тренеров в «вышке» не было. Да и вообще, до 1999-го зарубежные специалисты в Россию ехали только из стран бывшего СССР – то есть в знакомую культуру и языковую среду.

В 1999 году в чемпионате России впервые появился тренер из дальнего зарубежья – серб Борис Буняк возглавил «Уралан». Официально именно он считается первым тренером-иностранцем в истории российского футбола. Ведь до того специалисты из стран бывшего СССР имели двойное гражданство – российское и, например, украинское, белорусское, литовское или грузинское.

Иностранные тренеры РПЛ. Представители бывшего СССР

Чемпионат России в 00-е: многообразие тренеров → триумф Газзаева и Адвоката

Начиная с сезона-2004 в чемпионате России обязательно работают как минимум два тренера-иностранца. В указанном розыгрыше их было даже четыре: чех Властимил Петржела («Зенит»), португалец Артур Жорже (ЦСКА), итальянец Невио Скала («Спартак») и француз Роллан Курбис («Алания»).

С середины нулевых и до их окончания российский футбол пережил расцвет, запечатлённый в истории благодаря победам ЦСКА Валерия Газзаева и «Зенита» Дика Адвоката в Кубке УЕФА. В тот период тренерская палитра РПЛ поражала многообразием. Для примера, в сезоне 2002 года в чемпионате России работали специалисты из трёх стран (Россия, Украина, Грузия), тогда как в 2005-м – из девяти, в 2008-м – из 10, а в 2009-м – из 12.

Чемпионат России в 10-е: запоздалый кризис → рекорд по специалистам-иностранцам → падение → цикличность

Кризис 2008 года ударил по российскому футболу с запозданием, на многообразии тренеров это отразилось начиная с сезона-2010, однако к 2012-му обстановка нормализовалась и даже вылилась в интересную ситуацию: в сезоне-2012/2013 процент отечественных тренеров в РПЛ оказался самым низким за всю историю – 54. То есть почти половина коучей – 12 из 26 – были иностранцами!

Процент иностранных тренеров в чемпионате России (все сезоны)

После 2014 года многонациональный колорит тренеров РПЛ съёжился. Никогда больше в чемпионате России в течение одного сезона не работали специалисты из 10+ стран. В среднем в последующих сезонах это число упало до семи.

Вообще, если смотреть на график выше, становится ясно: после сползания-2013 тренеры-иностранцы в РПЛ приезжали волнами – оттого отчётливо просматривается цикличность, спад сменяется подьёмом — и так по новой. Ещё интереснее, что чемпионат России в 10-е годы, возможно, был самым конкурентным. И именно в те три сезона, когда в лиге трудилось больше всего зарубежных коучей (2012/2013–2014/2015).

Сколько тренеров работало в чемпионате России? Посчитали вообще всех

Три самых популярных гражданства тренеров РПЛ – Россия (195), Украина (15) и Беларусь (10), что весьма логично. Дальше идут Испания (8), Германия и Чехия (по 6), Италия и Сербия (по 5). Специалистов, в одиночку представлявших свою страну в чемпионате России, было много, но самые интересные – Израиль (Ицхак Шум, «Алания»-2005), Дания (Микаэль Лаудруп, «Спартак»-2008/2009), Болгария (Димитар Димитров, «Амкар»-2008/2009) и Англия (Пол Эшуорт, «Ростов»-2005).

Все тренеры РПЛ по гражданству

У некоторых специалистов есть второе гражданство. Например, у Валерия Карпина имеется паспорт Эстонии. Согласно статистике «Чемпионата», большинство таких тренеров-иностранцев, как правило, работает недолго или вообще вносится в протоколы как исполняющие обязанности на одну или несколько встреч (но есть и исключения вроде Курбана Бердыева и Дмитрия Парфёнова). В наш учёт они тоже попали. Вот некоторые примеры:

Иван Данильянц – Россия/Австрия/Молдавия;

Юрий Батуренко – Таджикистан/Россия;

Курбан Бердыев – Туркменистан/Россия;

Дмитрий Парфёнов – Украина/Россия;

Эдуард Малофеев – Беларусь/Россия;

Ваит Талгаев – Казахстан/Россия.

Откуда приезжают тренеры в чемпионат России?

В мире несколько футбольных школ. Тренеров из России и бывшего СССР мы относим в одну категорию. А специалистов родом из больших футбольных стран/регионов придётся разделить. Иностранное тренерское влияние в РПЛ разбилось на: испанское, немецкое, итальянское, португало-бразильское, чехословацкое, балканское (Сербия, Хорватия, Черногория), а также голландско-бельгийское.

Иностранные тренеры РПЛ. Испания

Иностранные тренеры РПЛ. Германия

Иностранные тренеры РПЛ. Италия

Иностранные тренеры РПЛ. Португалия/Бразилия

Все тренеры РПЛ. Чехия/Словакия

Иностранные тренеры РПЛ. Балканы

Иностранные тренеры РПЛ. Нидерланды/Бельгия

Напоследок немного интересных цифр

Самый многочисленный сезон чемпионата России по количеству отечественных тренеров – 1992 года (29).

Самые малочисленные сезоны чемпионата России по количеству отечественных тренеров – 2012/2013 и 2015/2016 (по 14).