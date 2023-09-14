Сколько тренеров работало в РПЛ? А откуда было больше иностранцев? Посчитали вообще всех

Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько всего тренеров работало в чемпионате России? А специалисты из каких государств чаще других заезжали к нам? И когда в Премьер-Лиге не было ни одного коуча-иностранца, а когда зарубежная тренерская мысль окутывала РПЛ практически наполовину? Об этом и многом другом — в исследовании «Чемпионата».
Чемпионат России в 90-е: 0 иностранцев → выходцы из СНГ → первый коуч из дальнего зарубежья
Первый сезон чемпионата России – это розыгрыш 1992 года. Начало новой страны, дебютные шаги уже российского футбола. Нечто неизведанное и потому сугубо своё. В сезоне-1992 иностранных тренеров в «вышке» не было. Да и вообще, до 1999-го зарубежные специалисты в Россию ехали только из стран бывшего СССР – то есть в знакомую культуру и языковую среду.
В 1999 году в чемпионате России впервые появился тренер из дальнего зарубежья – серб Борис Буняк возглавил «Уралан». Официально именно он считается первым тренером-иностранцем в истории российского футбола. Ведь до того специалисты из стран бывшего СССР имели двойное гражданство – российское и, например, украинское, белорусское, литовское или грузинское.
Иностранные тренеры РПЛ. Представители бывшего СССР
Чемпионат России в 00-е: многообразие тренеров → триумф Газзаева и Адвоката
Начиная с сезона-2004 в чемпионате России обязательно работают как минимум два тренера-иностранца. В указанном розыгрыше их было даже четыре: чех Властимил Петржела («Зенит»), португалец Артур Жорже (ЦСКА), итальянец Невио Скала («Спартак») и француз Роллан Курбис («Алания»).
С середины нулевых и до их окончания российский футбол пережил расцвет, запечатлённый в истории благодаря победам ЦСКА Валерия Газзаева и «Зенита» Дика Адвоката в Кубке УЕФА. В тот период тренерская палитра РПЛ поражала многообразием. Для примера, в сезоне 2002 года в чемпионате России работали специалисты из трёх стран (Россия, Украина, Грузия), тогда как в 2005-м – из девяти, в 2008-м – из 10, а в 2009-м – из 12.
Чемпионат России в 10-е: запоздалый кризис → рекорд по специалистам-иностранцам → падение → цикличность
Кризис 2008 года ударил по российскому футболу с запозданием, на многообразии тренеров это отразилось начиная с сезона-2010, однако к 2012-му обстановка нормализовалась и даже вылилась в интересную ситуацию: в сезоне-2012/2013 процент отечественных тренеров в РПЛ оказался самым низким за всю историю – 54. То есть почти половина коучей – 12 из 26 – были иностранцами!
Процент иностранных тренеров в чемпионате России (все сезоны)
После 2014 года многонациональный колорит тренеров РПЛ съёжился. Никогда больше в чемпионате России в течение одного сезона не работали специалисты из 10+ стран. В среднем в последующих сезонах это число упало до семи.
Вообще, если смотреть на график выше, становится ясно: после сползания-2013 тренеры-иностранцы в РПЛ приезжали волнами – оттого отчётливо просматривается цикличность, спад сменяется подьёмом — и так по новой. Ещё интереснее, что чемпионат России в 10-е годы, возможно, был самым конкурентным. И именно в те три сезона, когда в лиге трудилось больше всего зарубежных коучей (2012/2013–2014/2015).
Сколько тренеров работало в чемпионате России? Посчитали вообще всех
Три самых популярных гражданства тренеров РПЛ – Россия (195), Украина (15) и Беларусь (10), что весьма логично. Дальше идут Испания (8), Германия и Чехия (по 6), Италия и Сербия (по 5). Специалистов, в одиночку представлявших свою страну в чемпионате России, было много, но самые интересные – Израиль (Ицхак Шум, «Алания»-2005), Дания (Микаэль Лаудруп, «Спартак»-2008/2009), Болгария (Димитар Димитров, «Амкар»-2008/2009) и Англия (Пол Эшуорт, «Ростов»-2005).
Все тренеры РПЛ по гражданству
У некоторых специалистов есть второе гражданство. Например, у Валерия Карпина имеется паспорт Эстонии. Согласно статистике «Чемпионата», большинство таких тренеров-иностранцев, как правило, работает недолго или вообще вносится в протоколы как исполняющие обязанности на одну или несколько встреч (но есть и исключения вроде Курбана Бердыева и Дмитрия Парфёнова). В наш учёт они тоже попали. Вот некоторые примеры:
- Иван Данильянц – Россия/Австрия/Молдавия;
- Юрий Батуренко – Таджикистан/Россия;
- Курбан Бердыев – Туркменистан/Россия;
- Дмитрий Парфёнов – Украина/Россия;
- Эдуард Малофеев – Беларусь/Россия;
- Ваит Талгаев – Казахстан/Россия.
Откуда приезжают тренеры в чемпионат России?
В мире несколько футбольных школ. Тренеров из России и бывшего СССР мы относим в одну категорию. А специалистов родом из больших футбольных стран/регионов придётся разделить. Иностранное тренерское влияние в РПЛ разбилось на: испанское, немецкое, итальянское, португало-бразильское, чехословацкое, балканское (Сербия, Хорватия, Черногория), а также голландско-бельгийское.
Иностранные тренеры РПЛ. Испания
Иностранные тренеры РПЛ. Германия
Иностранные тренеры РПЛ. Италия
Иностранные тренеры РПЛ. Португалия/Бразилия
Все тренеры РПЛ. Чехия/Словакия
Иностранные тренеры РПЛ. Балканы
Иностранные тренеры РПЛ. Нидерланды/Бельгия
Напоследок немного интересных цифр
- Самый многочисленный сезон чемпионата России по количеству отечественных тренеров – 1992 года (29).
- Самые малочисленные сезоны чемпионата России по количеству отечественных тренеров – 2012/2013 и 2015/2016 (по 14).
- 100 – самый большой процент отечественных тренеров в сезоне чемпионата России – 1992.
- 54 – самый маленький процент отечественных тренеров в сезоне чемпионата России – 2012/2013.
- Ни один из тренеров из Западной и Центральной Европы не работал в России более чем в одном клубе.
- Миодраг Божович – иностранный тренер-рекордсмен по количеству мест работы в РПЛ (7). А ведь в некоторых клубах черногорец работал ещё и неоднократно.
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