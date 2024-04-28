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Рой Кин: думаю, что теперь «Манчестер Сити» выиграет все оставшиеся матчи

Рой Кин: думаю, что теперь «Манчестер Сити» выиграет все оставшиеся матчи
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Бывший опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после победы «Манчестер Сити» над «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура АПЛ со счётом 2:0 прокомментировал шансы «горожан» на победу в турнире.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гвардиол – 32'     0:2 Холанд – 71'    

«Всё дело в достижении результатов на данном отрезке сезона. «Сити» знает, как выигрывать футбольные матчи, даже если игроки не в лучшей форме или игра складывается не лучшим образом. Я волновался в начале игры и думал, что они могут оступиться, но после игры я считаю, что теперь «Сити» выиграет все оставшиеся матчи», — приводит слова Кина Sky Sports.

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 79 очков и приблизился к возглавляющему турнирную таблицу АПЛ «Арсеналу» (80). При этом «горожане» сыграли на одну игру меньше. «Ноттингем Форест» находится на 17-м месте, набрав 26 очков.

Турнирная таблица АПЛ
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