«Аталанта» обыграла «Эмполи» в домашнем матче Серии А, Миранчук провёл на поле 73 минуты

В Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором местная «Аталанта» нанесла поражение «Эмполи» (2:0).

Счёт на 42-й минуте открыл полузащитник хозяев Марио Пашалич, реализовав пенальти. Удвоили преимущество бергамаски в начале второго тайме усилиями Адемолы Лукмана.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями.

«Аталанта» набрала 57 очков после 33 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая на одно очко от идущей строчкой выше «Ромы». «Эмполи» остался с 31 очком после 34 игр и располагается на 17-й строчке, в двух очках от зоны вылета.