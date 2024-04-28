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«Аталанта» обыграла «Эмполи» в домашнем матче Серии А, Миранчук провёл на поле 73 минуты

«Аталанта» обыграла «Эмполи» в домашнем матче Серии А, Миранчук провёл на поле 73 минуты
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В Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором местная «Аталанта» нанесла поражение «Эмполи» (2:0).

Италия - Серия А . 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Эмполи
Эмполи
1:0 Пашалич – 42'     2:0 Лукман – 51'    

Счёт на 42-й минуте открыл полузащитник хозяев Марио Пашалич, реализовав пенальти. Удвоили преимущество бергамаски в начале второго тайме усилиями Адемолы Лукмана.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте, не отметившись результативными действиями.

«Аталанта» набрала 57 очков после 33 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая на одно очко от идущей строчкой выше «Ромы». «Эмполи» остался с 31 очком после 34 игр и располагается на 17-й строчке, в двух очках от зоны вылета.

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