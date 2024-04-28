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«Наполи» и «Рома» поделили очки в матче 34-го тура Серии А

«Наполи» и «Рома» поделили очки в матче 34-го тура Серии А
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В Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершился матч 34-го тура итальянской серии А, в котором местный «Наполи» сыграл вничью с «Ромой» (2:2).

Италия - Серия А . 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 2
Рома
Рим
0:1 Дибала – 59'     1:1 Оливера – 65'     2:1 Осимхен – 84'     2:2 Абрахам – 89'    

Счёт в матче открыл на 59-й минуте форвард гостей Пауло Дибала, реализовав пенальти. Хозяева восстановили равновесие через шесть минут усилиями Матиаса Оливеры. После этого команды обменялись голами в последнюю десятиминутку. Сначала Виктор Осимхен вывел неаполитанцев вперёд ударом с 11-метрового. А за две минуты до окончания основного времени ничью «Роме» принёс Тэмми Абрахам.

«Наполи» набрал 50 очков после 34 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» имеет 59 очков после такого же количества матчей и идёт пятой.

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