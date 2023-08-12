Похоже, Барриос не уедет из «Зенита» в АПЛ этим летом. Но клуб обозначил на него цену

Вильмар Барриос точно один из самых ценных игроков «Зенита» последних пяти лет. Если Малком и остальные отвечали за голы, то колумбиец перекрывал всё в опорной зоне и был безальтернативно основным. Параллельно постоянно вызывался в сборную и остаётся игроком основы национальной команды.

Естественно, всё это время он в списках потенциальных трансферов клубов со всего мира. И, естественно, с ним и его представителями ведутся какие-то консультации. В последнюю неделю новый всплеск – сначала Фабрицио Романо сообщил, что английский «Ноттингем Форрест» прислал в «Зенит» предложение на € 4,5 млн по трансферу игрока. А позже уже инсайдер Иван Карпов раскрыл более глобальные подробности.

По его словам, британцы хотели забрать футболиста ещё зимой. И даже согласовали условия личного контракта. В тот момент он действительно мог уйти бесплатно, воспользовавшись опцией приостановки контракта. Но «Зенит», по данным Карпова, попросил его остаться до лета, после чего обещал вернуться к вопросу его будущего. Теперь же, как утверждает источник, «Ноттингем» вновь пытается переманить игрока. И даже увеличил предложение до € 8,5 млн плюс бонусы. Но «Зенит» якобы включил принцип и не хочет отпускать игрока меньше чем за € 20 млн. Хотя, учитывая лояльность Барриоса и то, что он не ушёл зимой, должен был это сделать.

Вильмар Барриос и Сергей Семак

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев однозначно отреагировал на инсайд Карпова, назвав это бредом. В «Ноттингеме» в комментарии для «СЭ» сообщили, что интерес к игроку был, но дальше дело не сдвинулось.

По данным «Чемпионата», зимой 2023-го представители «Ноттингема» (как, впрочем, и некоторых других европейских клубов) действительно контактировали с игроком и его представителем. И предлагали опцию приостановки контракта. Но Барриос чётко заявил, что пользоваться опцией ФИФА он не намерен, так как уважает клуб. Колумбиец даже не заключал с «Зенитом» допсоглашение, запрещающее приостанавливать контракт. Существовала лишь устная договорённость.

В тот момент с «Зенитом» прошли неофициальные консультации, но клуб обозначил позицию: до лета футболист в клубе, а после открытия ТО возможны новые обсуждения его будущего.

Сейчас ситуация следующая: официальных предложений по Барриосу в офис клуба не поступало. Особенно из Великобритании. Сложно представить, как в нынешней геополитической обстановке это возможно. Всё, как и зимой, ограничилось неофициальными контактами, которые даже трудно воспринимать всерьёз. Питер давно обозначил свою цену – колумбиец стоит от € 15 млн и выше. На настрой футболиста продолжать играть в России эта ситуация, вероятно, также не особо влияет. По крайней мере, месяц назад он чётко заявил, что остаётся в «Зените» на ближайший сезон.

А вот как пресс-служба клуба отреагировала на инсайд Карпова в комментарии для RT.

«Очередные сплетни вместо версий – по Барриосу действительно периодически появляется интерес от разных команд, каждое предметное предложение клуб обсуждает с игроком и его представителем. Но на данном этапе Вильмар дал чётко понять, что хочет остаться в «Зените», мы только поддерживаем его стремление и позицию, между сторонами нет никакого недопонимания, как и предложения, которое устраивало бы самого игрока и клуб».

Так что нет причин считать, что Барриос вот-вот уйдёт из «Зенита». Похоже, его и правда всё устраивает в Петербурге.