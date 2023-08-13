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Константин Тюкавин, «Динамо», ситуация с контрактом, куда может уйти — «Зенит», ЦСКА

Тюкавин — самый перспективный форвард России. Вот три варианта продолжения его карьеры
Андрей Панков
Тюкавин — самый перспективный форвард России
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Продлиться с «Динамо» и ждать варианта в Европе? Или выбрать другой российский клуб?

Константин Тюкавин – главный молодой нападающий РПЛ. На его счету три гола в трёх первых турах РПЛ, в том числе дубль в ворота «Зенита», эти голы восхитили вообще всех. Но что с его будущим?

Соглашение с «Динамо» у Тюкавина заканчивается следующим летом. Москвичи долгое время не предлагали форварду новый контракт, и это вызывало недоумение. Константин же раскрылся не в этом сезоне и однозначно – самый перспективный российский нападающий. Клубу было бы логично пораньше обезопасить себя от риска потерять его.

Кстати, если вы не заметили, наш чемпионат очень крутой:
Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим
Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим

Тем более интерес к Тюкавину на рынке есть. Молодого россиянина хочет приобрести «Зенит» – это вряд ли секрет. Сергей Семак в восторге от качеств форварда. Предварительные контакты между стороной игрока и клубом уже были. Петербургский клуб готов гарантировать солидный подписной бонус в несколько миллионов евро.

После матча с «Зенитом» стало известно, что «Динамо» новый контракт Тюкавину всё-таки предложило. Об этом заявил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Фото: fcdm.ru

Тюкавину в ближайшее время придётся принимать решение. Нет никаких сомнений, что «Зенит» готов предложить гораздо больше денег, чем «Динамо». Да и трофейные перспективы в Санкт-Петербурге более осязаемы. Но не факт, что там будут перспективы постоянной игры в основе. Да и огромные деньги могут «посадить» Костю в «золотую клетку», после чего весь талант быстро потухнет.

Но в этом сезоне «Зенит» пока плох. Объясняем почему:
«Зенит» в первых турах РПЛ — заурядная команда. На поле просто некому делать результат
«Зенит» в первых турах РПЛ — заурядная команда. На поле просто некому делать результат

Гораздо логичнее будет продлиться с «Динамо», чтобы продолжать развиваться и потом постараться уехать в Европу. Интерес к российским игрокам никуда не делся. Если будешь хорошо играть, внимание на тебя обратят. РПЛ по-прежнему на радарах, о чём говорят предметные переговоры с европейскими клубами по Тикнизяну или Сперцяну. А Захарян вообще вот-вот переедет в Испанию. Тем более в текущем контракте Константина прописаны отступные для европейских клубов в € 15 млн. Наверняка агент Тюкавина Алексей Сафонов будет настаивать на сохранении этой опции и в новом соглашении.

Правда, у Тюкавина есть ещё один вариант — московский ЦСКА. Тренерскому штабу сильно нравится форвард, нравится их потенциальная связка с Чаловым. ЦСКА пытался начать переговоры по Константину этим летом, но «Динамо» сразу дало понять, что вариантов нет. А вот если переговоры Тюкавина по новому контракту будут идти тяжело, армейцы точно вступят в гонку. Связка Чалов – Тюкавин в одном клубе. Согласитесь, звучит? В общем, будущее Тюкавина – один из самых горячих вопросов текущего сезона.

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