Что ждёт Головина и «Монако» после провального сезона. Клуб очень сильно изменился

«Монако» стартует в новом сезоне Лиги 1 гостевой встречей с «Клермоном». Не самый сложный соперник для успешного старта. Но от монегасков никогда не знаешь, чего ожидать. «Монако» – одна из самых удивительно нестабильных команд Франции. Клуб может как обыграть в гостях «ПСЖ», так и без шансов уступить дома условному «Аяччо». Получится ли у нового тренерского штаба во главе с Ади Хюттером изменить ситуацию? На что претендует «Монако» в новом сезоне?

«Монако» слишком нестабилен. Из-за этого клуб ориентируется на главную систему Европы

В прошлом сезоне монегаски финишировали шестыми, пролетев даже мимо Лиги конференций. «Монако» спокойно попадал в топ-4, но проиграл в последних трёх турах и опустился в таблице. Подобные качели – классика. Проще говоря, «Монако» не хватает системности. Поэтому клуб назначает руководителей и тренеров, работавших в клубах с чёткой структурой. Один из примеров для монегасков – система «Ред Булл». В 2020 году «Монако» позвал на должность спортивного директора англичанина Пола Митчелла, работавшего с «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Брагантино». Летом функционер покинул клуб из Монако, а ему на смену пришёл Тиагу Скуру. С 2018 года он работал в «Ред Булл Брагантино».

Тренеров клуб также назначает, отталкиваясь от их системности. Сезон-2022/2023 в «Монако» проработал Филипп Клеман, поставивший ранее симпатичный футбол «Генку» и «Брюгге». К слову, с обоими клубами он выигрывал чемпионат Бельгии. Но во французской лиге у Клемана не получилось. Почему? Одна из причин – всё ещё неидеальная вертикаль «Монако». Да, клуб перенимает опыт «Ред Булл», но получается далеко не всё. Крутых трансферных сделок больше не стало. Хотя раньше выдающуюся работу проводил Луиш Кампуш (продававший Мбаппе, Бакайоко, Фабиньо, Бернарду Силву и т. д.). «Монако» при этом давно не борется за золото. В общем, проект «сыроват». Но важно, что руководство не меняет курс после первых неудач.

Килиан Мбаппе в «Монако» Фото: Stu Forster/Getty Images

Помимо продолжения истории со спортивными директорами из системы «Ред Булл», монегаски взяли ещё одного системного тренера. Адольф Хюттер завершал карьеру в «Ред Булл Зальцбург», затем начинал там тренерскую карьеру (во второй команде). А в 2014–2015 гг. возглавил главную команду. В 2018 году Хюттера позвал «Айнтрахт», с которым он выходил в полуфинал Лиги Европы и забирался в топ-5 Бундеслиги. А сезон-2021/2022 Хюттер провёл уже в мёнхенгладбахской «Боруссии». Но в новой команде у Ади не задалось – итоговое 10-е место в чемпионате и уход. Отдохнув год, Хюттер приступил к работе с «Монако».

Хюттер в «Монако» — плюс для Головина?

В феврале Александр продлил контракт с «Монако» до 2026 года. Да, за Головиным может прийти топ-клуб, но всё же куда вероятнее, что он остаётся во Франции надолго. Крайне важно, чтобы в такой ситуации в команде работал подходящий тренер. Хюттер – не лучший, но и неплохой вариант для Головина. Ади со временем сменил свою парадигму: если раньше он являлся радикальным сторонником прессинга все 90 минут и невероятной физподготовки, то теперь сместил взгляды в сторону более комбинационного футбола.

Адольф Хюттер Фото: Mandoga Media/Getty Images

Вот что о футболе Хюттера говорит тренер-аналитик, бывший автор «Чемпионата» Антон Михашенок:

«Для Головина, как и для любого живого человека, хорошо, что он попадает к Хюттеру не семь-восемь лет назад. Тренеры условно немецкой школы разделились на две неравные группы примерно в тот момент, когда Желько Бувач разошëлся во взглядах с Юргеном Клоппом. Первая, гораздо более многочисленная, продолжила отстаивать идеалы физического превосходства на поле и тотального прессинга/контрпрессинга, что со временем превратило немецкий чемпионат в аэрохоккей с 10 переходами владения в минуту. Вторая, и еë возглавил Клопп, стала уходить в сторону умеренного прессинга и большего акцента на позиционном футболе. Так вот, если бы Головин попал к Хюттеру семь лет назад, то работал бы на износ — Ади тогда принадлежал строго к первой, большой группе немецких тренеров. Сейчас Хюттер постепенно ушëл в сторону Клоппа. Контрпрессинг и загон соперника на одну сторону прессингом — по-прежнему важное оружие его команд, но это перестало быть догмой. Бегать точно придëтся меньше, а с мячом команды Хюттера обычно показывают интересный футбол.

По факту Ади часто не нужны классические вингеры, а нужны дополнительные полузащитники в позиции крайних нападающих, готовые связать игру спиной к чужим воротам. Игра «Монако» в середине может быть максимально флюидной — «восьмëрки» и крайние защитники будут часто меняться позициями между линий, поочерёдно играя лицом и спиной к чужим воротам. Для Саши это дополнительный плюс, так как умение подвязывать действия с мячом открываниями в недодачу из позиции инсайда — одна из лучших сторон его игрового поведения. Хюттер точно это оценит, и в позиционных атаках влияние Головина почти наверняка будет высоким».

Александр Головин (справа) Фото: Harry Langer/Getty Image

Болельщики «Монако» ожидают большой сезон от команды и Александра. Во французских соцсетях болельщики выкладывают прогнозы на чемпионат. Большая группа ставит «Монако» на первое место (на это влияет неразбериха в «ПСЖ», но всё же), а фамилия Головина часто мелькает в графе «лучший ассистент». В общем, в россиянине видят лидера потенциально чемпионского «Монако»! В конце июля Головин в товарищеском матче с «Болоньей» оформил дубль, забив два шикарных гола. После матча болельщики недоумевали в «Твиттере»: «Я не понимаю, что Головин до сих пор делает в «Монако». Он забил два великолепных гола «Болоньи». Каждый раз, когда я его видел, начиная с чемпионата мира в России, он всегда мне казался игроком топ-уровня».

Кто поможет Головину в новом сезоне?

«Монако» — четвёртый по стоимости состава клуб Франции (€ 287,8 млн). Монегаски уступают «ПСЖ» (€ 1,12 млрд), «Ренну» (€ 314,95 млн) и «Марселю» (€ 308,7 млн). В целом у команды неплохой состав по меркам лиги. Самый дорогой футболист – полузащитник Мохамед Камара (€ 30 млн), Головин занимает вторую строчку со стоимостью € 28 млн. Другие звёзды «Монако»: защитники Вандерсон, Каю Энрике, Мохаммед Салису, Гильермо Марипан, Рубен Агилар, полузащитники Юссуф Фофана, Элисс Бен-Сегир, вингеры Такуми Минамино, Крепен Дьятта, а также форварды Кевин Фолланд, Мирон Боадю, Брил Эмболо и Виссам Бен-Йеддер. С последним, правда, возникли проблемы. Как сообщал Nice-Matin, его заключали под стражу по обвинению об изнасиловании. Но позже RMC Sport отметил, что форварда отпустили под залог в € 900 тыс. Ранее Бен-Йеддера обвинили в изнасиловании две девушки в возрасте 19 и 20 лет. Якобы он и его младший брат принуждали к половому акту после совместно проведённого вечера. Следствие продолжается. Однако и без Бен-Йеддера состав «Монако» смотрится солидно.

Виссам Бен-Йеддер Фото: John Walton/Getty Images

Летом клуб провёл несколько трансферов. Главная потеря – уход защитника Акселя Дисаси за € 45 млн в «Челси». Также к «синим» из аренды вернулся Маланг Сарр, а в «Баварию» по окончании арендного соглашения уехал основной голкипер монегасков Александр Нюбель. «Монако» уже нашёл замены. На позицию центрального защитника из вылетевшего в Чемпионшип «Саутгемптона» за € 15 млн приобретён Мохаммед Салису. А на позицию голкипера из «Ред Булл Зальцбург» (привет стратегии) взят за € 10 млн Филипп Кён. В итоге «Монако» даже остался в плюсе после летней трансферной кампании.

В новом сезоне Лиги 1 монегаски – реальные претенденты на что-то серьёзное, а Головин – в потенциале одна из звёзд чемпионата. Хочется верить, что у «Монако» и Хюттера получится преодолеть нестабильность, побороться за золото, а Александр, например, получит приз лучшего игрока сезона.