Захаряна хочет «младший брат» «Челси» из Франции. Мультиклубная система — новый путь в АПЛ

Арсен Захарян не уехал в «Челси», но всё ещё может однажды оказаться в Англии. Путь к лондонскому клубу для него отныне лежит через «Страсбург». Интерес к Арсену уже подверждал скаут клуба, а по нашей информации, переговорами занимается агент Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента, которая курировала переговоры с «Челси» год назад. И сейчас работает для лондонского клуба.

Связь очень простая – недавно холдинг BlueCo, который владеет «Челси», приобрёл контрольный пакет акций «Страсбурга». Эта сделка стала первым шагом на пути к мультиклубной модели, которой так вдохновлён Тодд Боули.

Американец равняется на «Сити» и «Ред Булл». Он хочет расширить своё влияние

Одно из ключевых преимуществ мультиклубной модели – возможность централизованного управления и обмена знаниями внутри группы клубов. Это касается как операционной работы, так и футбольной: клубы из одной системы могут эффективно управлять развитием футболистов в рамках команд портфеля, обходя традиционные механизмы трансферного рынка. Основное, что даёт подобная модель, – это синергия на всех уровнях, которая позволяет получить конкурентное преимущество по ряду параметров: это и разделение расходов, и эффективность затрат, и единый маркетинг, развивающий и укрепляющий силу бренда.

Преимуществ действительно много, но для британских клубов есть одна важная вещь: мультиклубная модель для них – это способ минимизировать последствия Брекзита, в результате которого игроки из ЕС стали легионерами. Те футболисты, у которых нет возможности получить игровую практику в основной команде, уходят в клубы из системы в другие лиги, после чего у них есть больше шансов получить одобрение от Governing Body Endorsement (GBE) на выдачу рабочей визы. При этом больше баллов получают игроки из топ-чемпионатов.

Выступая прошлой осенью на конференции SALT, Боули заявил, что рассматривает вариант с созданием мультиклубной империи по примеру City Football Group и «Ред Булл»: «Есть разные страны, где наличие клуба имеет свои преимущества. «Ред Булл» действительно хорошо справляется с «Лейпцигом» и «Зальцбургом», которые играют в Лиге чемпионов, потому что они придумали, как это сделать. Есть «Манчестер Сити», у которого очень большая сеть клубов».

Основная задумка перестроения бизнес-модели в пользу мультиклубной – снижение убытков. Боули не просто так равняется на CFG: в АПЛ «Манчестер Сити» – единственный, у кого нет долгов. Помимо этого, широкая сеть субклубов позволяет распространять бренд, тем самым увеличивая его ценность.

Позиция Боули кардинально отличается от той, что придерживался Абрамович. Российский миллиардер всегда подчёркивал: «Челси» для него – это не про бизнес и деньги, а про страсть. Для американца же «Челси» – это большой инвестиционный проект в долгосрок.

«Я думаю, что проблема, с которой сейчас сталкивается «Челси», заключается в том, что у нас есть 18-, 19-, 20-летние суперзвёзды. Мы можем отдавать их в аренду другим клубам, но выходит, что мы отдаём их развитие в чужие руки, – сказал Боули. – Наша цель – убедиться, что мы можем показать нашим молодым талантам пути попадания в состав «Челси», предоставляя реальное игровое время в других местах. На мой взгляд, способ сделать это – через другой клуб где-нибудь в действительно конкурентоспособной европейской лиге».

Тодд Боули Фото: Alex Davidson/Getty Images

Для «Челси» модель «отдал воспитанника – забрал – оставил себе/продал» не новая: с 2009-го по 2021-й лондонцы заключил с голландским «Витессом» 29 арендных соглашений. За это время никто официально не признал связь клубов, однако не раз говорилось, что Абрамович финансирует «Витесс». В этом году издание The Guardian выяснило, что через ряд подставных фирм, зарегистрированных в офшорах, на тайное поглощение «Витесса» Абрамович направил около € 117 млн. В отличие от этой схемы, при Боули клуб-партнёр был оформлен официально: по информации The Guardian, 100% акций обошлись BlueCoвсего в € 75 млн.

Боули определился со страной, где купит клуб, ещё зимой. Несколько вариантов сорвалось

Тодд рассматривал ряд клубов во Франции, Бельгии, Португалии и Южной Америке, но в декабре прошлого года американец определился, что первый младший брат «Челси» будет всё же из Франции. Вели переговоры с «Бордо», однако анализ показал, что покупка «Страсбурга» имеет бóльшую финансовую привлекательность. Кроме того, с президентом «Бордо» Жераром Лопесом не удалось договориться о выгодной цене. В случае со «Страсбургом» цена на пакет акций зависела от того, останется ли клуб в Лиге 1 (команда в итоге заняла 15-е место).

Один из факторов, почему всё в итоге удачно сложилось именно с этим клубом, – это дружеские отношения между спортивным директором «Челси» Лоуренсом Стюартом и президентом «Страсбурга» Марком Келлером: они знакомы ещё по работе в Лиге 1. В Страсбурге было 11 акционеров, и 27% акций Келлера составляли самую большую долю, что в итоге помогло.

Изначально в «Страсбурге» были готовы на продажу только миноритарной доли, но BlueCo ясно дала понять, что хочет купить весь пакет, подчеркнув, что французский клуб будет именно побратимом, а не дочерней компанией. Для этого Боули пообещал: Келлер останется на посту президента, потому что он предан клубу и многое для него сделал. Акционеры в итоге решились на полный переход под владение BlueCo по той причине, что нынешние инвесторы достигли потолка в своих возможностях.

Марк Келлер Фото: Xavier Laine/Getty Images

«Мы построили клуб, который является здоровым на всех уровнях и хорошо управляемым, — сказал Келлер после новостей о покупке. «Если мы хотели продолжать продвигать «Страсбург» вперёд и проецировать клуб в новое измерение, нам обязательно нужна прочная структура, способная поддержать наше развитие и наши амбиции».

«Страсбург» будет принимать решения самостоятельно, пусть и под регулярным контролем со стороны BlueCo, потому что это партнёрство направлено в том числе и на вывод французского клуба на новый уровень.

Болельщики «Страсбурга» к этой истории относятся с опаской: клуб довольно локальный, с маленьким бюджетом. Они волнуются, что сейчас из команды сделают платформу по перепродаже футболистов, что может убить дух и желание биться друг за друга.

Игроки «Страсбурга» Фото: Marcio Machado/Getty Images

Пока сделок между клубами не было. Но сразу несколько возможны в ближайшее время

Трансферный бюджет «Страсбурга» – € 25 млн, поэтому клуб может позволить себе не так уж и много. Но с деньгами «Челси» возможности расширились: в команду уже перешёл за рекордные € 20+2 млн защитник «Брюгге» и сборной Кот-д’Ивуара Абакар Силла. Выплаты произведут двумя траншами по € 10 млн в этом и следующем годах. Сейчас есть вариант, что нападающий «Монпелье» Элье Ваи сначала окажется в Лондоне, а потом уедет в аренду во Францию. «Челси» готов отдать за него € 30 млн. Были разговоры и о бразильце Анжело Габриэле, подписанном из «Сантоса». Но тот, по слухам, так понравился Почеттино, что останется в «Челси».

Также в «Страсбург» должен уйти (в аренду) Лесли Угочукву – 19-летнего полузащитника забрали из «Ренна» за € 25 млн этим летом. Но глобально надо понимать, что всего «Челси» может отдать в аренду за границу лишь семь человек, а главное – только троих в один клуб. Давид Фофана уже в «Унионе», Слонина, скорее всего, уедет в Бельгию. Плюс Угочукву. Но для аренды в «Страсбург» два слота ещё свободны.

С Захаряном планируют провернуть обратную схему: сначала Арсен окажется в «Страсбурге», а оттуда ему будет гораздо проще перейти уже в «Челси». Напрямую из Москвы переехать в Лондон всё же не получается из-за множества ограничений и сложностей, вызванных реалиями нового времени.