Из-за атаки дронов легионер «Динамо» покинул Россию. Чью сторону в конфликте займёт суд?

«Динамо» выдало второй ярчайший матч за несколько дней. Вслед за победой над «Зенитом» (3:2) в РПЛ команда Марцела Лички переиграла «Краснодар» (4:3) в Кубке России. Футболисты бело-голубых наконец-то выглядят счастливыми. Но – не все. Полузащитник Матиас Норманн исчез из «Динамо» и в этих встречах отсутствовал в заявке москвичей.

Норманн принадлежит «Ростову», однако до середины августа должен был оставаться в аренде в «Динамо». Норвежец прошёл предсезонку с командой Лички и сыграл 45 минут в матче 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» 21 июля. Тем не менее в следующих играх чемпионата и Кубка России динамовцы обходились без Норманна. Хотя каждый опорный полузащитник сейчас на вес золота для чешского тренера – на эту позицию даже ищут новичков. В заявке «Ростова» Норманн тоже не появился.

Ещё 8 июля «РБ-Спорт» сообщил о том, что норвежец хочет разорвать контракты с российскими клубами из-за «усилившегося чувства страха». Согласно источнику, Норманн обратился в юридическую компанию с просьбой представлять его интересы в переговорах с «Динамо» и «Ростовом». По мнению окружения футболиста, сложившаяся в России ситуация оправдывает одностороннее расторжение договора.

Матиас Норманн Фото: РИА Новости

После матча Кубка России с «Краснодаром» руководители «Динамо» впервые публично прокомментировали эту тему. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сказал в беседе с журналистами, что клуб готов судиться с норвежцем:

«Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны в целях своей безопасности. Мы с его позицией не согласны. Вместе с «Ростовом» отправимся в арбитраж. Нас ждёт суд…

Норманн жил недалеко от Москва-Сити, но это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, но он отказался. Он нам не помогал в последних матчах, контракт у него заканчивается на следующей неделе. В любом случае и мы, и «Ростов» будем отстаивать свои интересы.

Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении. Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно».

Весной 2022-го, когда легионеры получили возможность приостанавливать контракты с российскими клубами, Норманн выступал на правах аренды за «Норвич». Англичане могли его выкупить, но не стали этого делать после вылета из АПЛ. Тогда норвежец заявлял в интервью, что не собирается возвращаться в нашу страну. Однако к концу лета прошлого года, не получив выгодных предложений из-за границы, Матиас поменял своё решение. Он не захотел оставаться в «Ростове», а вот вариант с «Динамо» и жизнью в Москве его устроил. Норманна не остановило даже то, что его исключили из сборной Норвегии. Очевидно, на первом месте для полузащитника стояли финансовые условия.

Поскольку Матиас вернулся в Россию, он уже не может приостановить контракт с клубом по правилам ФИФА. Теперь ему остаётся либо договориться с «Ростовом» и «Динамо», либо судиться. Утверждается, что, по мнению норвежских юристов, в сентябре 2022-го футболист чувствовал себя «вполне в безопасности», а с мая 2023-го ситуация в России стала «развиваться в неблагоприятном ключе». Поэтому Норманн чувствует себя небезопасно, опасается за свою жизнь.

С игровой точки зрения Норманн, в общем-то, не большая потеря для «Динамо». Он не оправдал надежд, сыграл всего 18 матчей (без результативных действий) и зачастую находился в плохой форме из-за повреждений. Судя по всему, клуб отказался от возможности выкупить норвежца у «Ростова». Но, так или иначе, подписанный контракт должны соблюдать обе стороны, так что Матиас не имел права досрочно покидать «Динамо». Об этом «Чемпионату» заявил и спортивный юрист Михаил Прокопец. Он также рассказал, чья позиция в суде (игрока или клубов) кажется выгоднее:

«Напомню, что, когда ФИФА последний раз продлевала правила по приостановке контрактов для легионеров, установила несколько критериев, при которых легионеры могут это сделать. Во-первых, контракт может быть приостановлен только в случае, если футболист уже делал это ранее. Во-вторых, о такой приостановке нужно было уведомить до 1 июля. Оба эти критерия в данном случае не были соблюдены, поэтому по регламенту ФИФА приостановить контракт он не мог. Именно поэтому Норманн решил расторгнуть его в связи с «угрозой безопасности». Нужно обязательно сделать оговорку, что суды с участием российских клубов по делам, связанным с безопасностью, непредсказуемы. Но надо учитывать, что, например, Норманн не жил в том месте, куда прилетел дрон, и никаких жертв он не повлёк. Более того, через несколько недель он должен был поехать играть в «Ростов», а там можно было найти гораздо больше причин для опасений, чем в Москве.

Мы можем вспомнить несколько дел, которые уже рассматривались Лозаннским судом: например, когда Зинченко расторгал контракт с «Шахтёром» по причине начала, как он говорил, боевых действий в 2014 году. Тогда CAS признал это необоснованной причиной. Я напомню, что Норманн в феврале 2022 года приостановил контракт с «Ростовом», а потом возобновил, вернувшись в «Динамо». Теперь снова приостановил. Мне кажется, видя, что у него не получается в «Динамо» и придётся вернуться в «Ростов», он использовал этот момент как предлог для расторжения договора. Глобально у российских клубов гораздо больше шансов выиграть этот суд, чем у Норманна. Но повторюсь, что эти дела могут быть более политическими, чем мы ожидаем. Нельзя делать каких-то однозначных прогнозов», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.