Последние 8 минут полуфинала ЧМ-2023 — безумие. Испания продолжит борьбу за трофей!

Сегодня, 15 августа, в Окленде прошёл первый полуфинал чемпионата мира среди женских сборных. Впервые в своей истории Испания пробилась в финал ЧМ, и это исторический момент для испанского женского футбола. Сборная Швеции, выбившая действующих чемпионок из США ещё в первом матче плей-офф, сможет побороться лишь за бронзу.
В последний раз шведки выходили в финал чемпионата мира 20 лет назад и сегодня надеялись вновь услышать на стадионе песни группы ABBA. С тех пор полуфинал – это максимум. Шведки взяли бронзу в 2011 году в Канаде и в 2019 году во Франции.
Решающие восемь минут
Почти всё основное время матча счёт был 0:0 – плотная игра с редкими моментами. А затем начали срабатывать замены и начался сумасшедший отрезок в восемь минут, который вместил всё.
- 81-я минута: 19-летняя Сальма Паральюэло, сменившая Алексию Путельяс, открывает счёт. Дженнифер Эрмосо навешивает в штрафную, после отскока от защитницы мяч попадает в ноги Паральюэло, и та в касание отправляет его в ворота Зечиры Мушович.
- 88-я минута: сборная Швеции сравнивает. Лина Хуртиг, вышедшая на замену лишь за минуту до гола, своим первым касанием в матче отдаёт голевую передачу. Забивает также вышедшая на замену Ребека Бломквист.
- 90-я минута: Испания не даёт порадоваться шведкам даже две минуты. После розыгрыша углового Ольга Кармона наносит сильный удар издали. Мяч от рук Мушович отскакивает в перекладину, а затем и в сетку ворот.
Зечира Мушович (сборная Швеции)
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Испанский «подросток» как джокер
Уже во второй раз Хорхе Вильда использует Сальму Паральюэло в качестве джокера. В четвертьфинале она забила победный гол в ворота сборной Нидерландов на 111-й минуте, а сегодня после выхода на замену помогла Испании пробиться в финал.
Футболистка «Барселоны» Паральюэло – лучший игрок полуфинала. Но она могла быть чемпионкой в другом виде спорта – в лёгкой атлетике. Всё детство она занималась бегом и стремилась к Олимпиаде. «Вы наверняка слышали о легкоатлетке Сидни Маклафлин, которая побила мировой рекорд в беге с препятствиями на 400 м. Или об Эллисон Феликс, которая в своё время побеждала на дистанциях 200 и 400 м. Что ж, Сальма в их возрасте даже без тренировок достигала лучших результатов, чем они обе. Если бы она выбрала лёгкую атлетику, она бы точно была на призовом пьедестале», – говорил первый тренер Паральюэло Феликс Лагуна.
Но самая молодая в составе испанской сборной Сальма Паральюэло выбрала футбол. И уже точно возьмёт одно из призовых мест на ЧМ в этом виде спорта.
Сальма Паральюэло
Фото: Phil Walter/Getty Images
Конфликты в сборной позади
После игры Айтана Бонмати, Алексия Путельяс, Мариона Кальдентей сначала утешили свою одноклубницу по «Барсе» Фридолину Рольфё и лишь потом пошли радоваться победе вместе с командой. Участие этих испанских футболисток на ЧМ-2023 долгое время было под вопросом.
Сборная Испании в финале чемпионата мира кажется удивительным событием после всего, что происходило в команде в этом году:
- Письмо 15 игроков (преимущественно «Барселоны») в Королевскую федерацию футбола с просьбой об отставке главного тренера Хорхе Вильды и отказ приезжать в сборную.
- Победы сборной Испании с другими футболистками (преимущественно из «Реала») в товарищеских матчах, в том числе над США.
- Часть лучших футболисток из письма соглашается вернуться в сборную к чемпионату мира. Среди них – Ирен Паредес, Айтана Бонмати, Мариона Кальдентей, Она Батлье. И не подписавшие письмо, но поддержавшие его Алексия Путельяс, которая вернулась после травмы крестообразной связки, и лучший бомбардир сборной Испании Дженни Эрмосо.
- Своё решение о пропуске чемпионата мира не изменили лишь трое игроков, все из каталонского клуба: Мапи Леон, Патрисия Гихарро и Клаудия Пина.
Хорхе Вильда
Фото: Phil Walter/Getty Images
Накануне ЧМ-2023 Хорхе Вильда объявил, что не держит зла на тех 15 игроков:«Не думаю, что теперь это имеет значение. Важно то, что футболистки здесь, а значит, они преданы сборной и могут выступать на чемпионате мира. Я не хочу вспоминать тот момент. У нас были разговоры, но они останутся непубличными. Некоторые из 15 игроков здесь, и я убежден, что они будут работать, чтобы стать частью команды, и что они будут бороться за самое важное, что есть в спорте – представлять свою страну».
В момент конфликта игроков с тренером, который Дженни Эрмосо назвала худшим в истории женского футбола Испании, Луис Рубиалес поддержал именно Вильду. Сегодня, вероятно, он не пожалел о своём решении.
Испания – Швеция. После матча
Фото: Maja Hitij/Getty Images
Завтра Испания узнает соперников по финалу и будет ждать в Сиднее или Австралию, или Англию.
19 августа сборная Швеции сыграет с проигравшей командой в матче за третье место.
20 августа – финал.
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