«Результат без дорогих трансферов». Чем так крут «Реал Сосьедад» Захаряна

Вспоминаем главное приключение «Сосьедада» в новейшей истории. В 2003-м баски до последнего сражались за золото с «Реалом» Роналдо и Зидана.

Пока «Реал», «Барселона» и «Атлетико» будоражат трансферный рынок громкими переходами, скромный «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне пробивается в Лигу чемпионов (впервые за девять лет) без особых капиталовложений. Баски финишировали на четвёртом месте, даже несмотря на продажу прошлым летом в «Ньюкасл» лучшего бомбардира Александера Исака – за € 70 млн. Такой успех клуба из Сан-Себастьяна – плод многолетнего тщательного планирования и работы с молодёжью. Он позволил бело-голубым впервые в истории выйти на уровень потолка зарплат в € 134 млн (шестой показатель в Ла Лиге).

В прошлом сезоне баски обменялись выездными победами со ставшей чемпионом «Барселоной», дома обыграли «Реал» и сгоняли вничью на «Сантьяго Бернабеу». 14 человек в заявке «Сосьедада» на матч с «Мадридом» в январе – воспитанники клуба. Руководство не планирует останавливаться: директор академии Луки Ириарте рассказал, что его цель – чтобы 80% игроков происходили из провинции Гипускоа, где базируется клуб, а ещё 20% – из других регионов на севере страны или из соседней Франции. Руководители считают, что это позволит команде оставаться компанией друзей, стремящихся к достижению чего-то значимого вместе, а не просто группой объединённых контрактами легионеров.

Вчера контракт с клубом из Сан-Себастьяна подписал Арсен Захарян. В связи с этим вспоминаем о главном приключении «Сосьедада» в новейшей истории.

Концепция «Реала Сосьедад»: игроки из домашнего региона → опора на иностранцев → симбиоз того и другого

«Реал Сосьедад» обладает удивительной способностью высоко взлетать в начале каждого десятилетия. Помимо нынешнего прогресса, баски пошумели в начале 1980-х, дважды став сильнейшей командой страны (1981, 1982). В 2003-м бело-голубые с россиянами Валерием Карпиным и Дмитрием Хохловым в составе лишь в последнем туре потеряли шансы на золото в гонке с «Реалом». «Мы добиваемся результатов без дорогих трансферов и эффектных рекламных кампаний благодаря уважению к истории и отношению друг к другу, как к членам большой семьи. Это чем-то напоминает испанский концепт sociedadas gastronomicas – места, где люди готовят вместе», – раскрыл секрет успеха спортивный директор клуба Роберто Олабе.

Авторитарный Джон Тошак провалился в Сан-Себастьяне Фото: Firo Foto/ALLSPORT

Патриотизм для этого функционера – далеко не пустой звук. Олабе выступал за клуб с 1995 по 1999 год, после чего несколько лет работал с юниорами, а в 2002-м спас первую команду от вылета в Сегунду после увольнения валлийского тренера Джона Тошака. В ту эпоху клуб отклонился от вектора по развитию молодёжи и поддался массовому тренду на усиление легионерами. За год до увольнения Тошак настоял на приобретении нападающих Дарко Ковачевича и Нихата Кахведжи и вратаря Сандера Вестерфельда за внушительную по тем временам для скромного клуба сумму в € 16,6 млн.

В любой ячейке общества счастье зависит не от степени родства, а от способности людей находить общие ценности и двигаться в одном направлении. Жёсткому и авторитарному Тошаку не удалось сплотить команду – несмотря на боеспособный состав, баски терпели поражение за поражением и боролись за выживание. Олабе удалось удержать команду в Ла Лиге, но руководство всё равно зациклилось на сотрудничестве с иностранным специалистом. Пригласили из «Нанта» француза Рейнальда Денуэкса, который в 2001 году привёл «канареек» к чемпионству.

Рейнальд Денуэкс Фото: Firo Foto/Getty Images

Неожиданно для всех такой подход сработал. Рейнальду удалось мотивировать возрастных легионеров и вывести с их помощью на новый уровень талантливую молодёжь. На смену однообразным и преимущественно ориентированным на физическую подготовку упражнениям Тошака пришли высокоинтеллектуальные занятия нового тренера. «Денуэкс – первый тренер в Сан-Себастьяне, который устраивал тактические разборы, – восхищался Хохлов. – По его настоянию на базе установили камеры, чтобы снимать с разных точек. Он показывал нам нарезки, распечатки. Футбол оказался настоящей наукой, глубиной которой было очень интересно и увлекательно проникаться».

«Реал Сосьедад» Денуэкса = «Лестер» Раньери. Не хватило лишь титула

Уравновешенный и деликатный Денуэкс сумел создать в команде семейную атмосферу, чем-то похожую на чемпионский «Лестер» Клаудио Раньери из 2015-го. Не самые звёздные исполнители вдруг почувствовали, что их сила – в единстве, и принялись разрывать соперников. В 1-м туре досталось соседям из Бильбао (4:2) – команда действовала настолько вдохновенно и раскованно, что выдала стартовый спурт из шести побед и трёх ничьих. Тактически баски не предлагали ничего нового или оригинального, но их «химия» оказалась уникальной.

Нихат Кахведжи и Дарко Ковачевич Фото: Getty Images

Главную угрозу несли здорово дополнявшие друг друга форварды – фактурный и классно игравший головой Ковачевич, а также юркий, техничный и креативный Кахведжи. В середине поля их поддерживали ветеран, проведший всю карьеру в Сан-Себастьяне, опорник Микель Аранбуру, а также 19-летний Хаби Алонсо. Да-да, тот самый талант с потрясающим пасом и ударом, будущий двукратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и мира. Алонсо выступал на позиции Дмитрия Хохлова, поэтому россиянин преимущественно выходил на замену и по окончании сезона перешёл в «Локомотив».

Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов Фото: Getty Images

На крыльях атаки располагались мастер стандартов и капитан команды Хави де Педро (слева) и неугомонный Валерий Карпин. Для будущего главного тренера сборной России это был второй заезд в Сан-Себастьян – перед возвращением на родину Валерий провёл ещё несколько сезонов в так полюбившемся ему городе. Несмотря на то что Карпину исполнилось уже 34 года, он не утратил фирменной скорости, техники, а также лидерских качеств.

В центре обороны надёжно выступали опытные норвежец Бйорн Торе Кварме, пришедший из «Ливерпуля», а также чемпион Испании 2000 года в составе «Депортиво» аргентинец Габриэль Шюррер. На флангах их поддерживали Айтор Лопес Рекарте и игрок сборной Испании Агустин Арансабаль. Уверенность и позитивный настрой передались и вратарю Вестерфельду.

К концу осени «Сосьедад» по-прежнему шёл без поражений, и ответ на вопрос, действительно ли команда готова к борьбе за чемпионство, могли дать только матчи с «Реалом» и «Барселоной». Первыми басков тестировали тёзки из Мадрида и так и не смогли вскрыть оборону соперников на «Сантьяго Бернабеу» (0:0). «Я впечатлён. У них и в самом деле команда практически без слабых мест», – сделал комплимент бело-голубым тренер «Реала» Висенте дель Боске.

Валерий Карпин против Роналдо Фото: Denis Doyle/Getty Images

Две недели спустя баски на своём поле раскатали «Барселону» (2:1) благодаря дублю Ковачевича. Если бы не проведший один из лучших матчей в карьере кипер каталонцев Роберто Бонано, счёт мог быть разгромным. Первый круг парни Денуэкса прошли без поражений, сделав весомую заявку на титул, но, как это часто бывает практически с любой командой, преодолеть дистанцию без спада не удалось.

Неудачная полоса началась в феврале 2003-го, когда баски проиграли в дерби «Атлетику», а затем «Бетису» и «Вальядолиду». «На нас сказалось огромное давление. В начале сезона команда действовала раскрепощённо, но лидерство накладывало дополнительную ответственность, и парни выгорели эмоционально», – оправдывался Денуэкс.

«Мадрид» вырвал чемпионство у «Сосьедада» на финишной прямой

Тренеру удалось вывести сан-себастьянцев из пике только в апреле – окрылила и придала новый импульс домашняя победа над «Реалом» (4:2). Неистовые баски ещё в первом тайме упаковали в ворота фаворитов четыре мяча, а украшением стал шикарный гол Хаби Алонсо с 27 метров. После такого перформанса команда выиграла пять из шести следующих встреч и за три тура до конца чемпионата продолжала лидировать. Нужно было одолеть сражавшихся за место в четвёрке «Валенсию» с «Сельтой», а также кризисный «Атлетико».

В игре с «Валенсией» баскам не хватило везения. Они доминировали весь матч, трижды попали в каркас, но довольствовались лишь ничьей. Шансы на чемпионство всё ещё оставались, ведь в параллельной встрече «Реал» также поделил очки с «Сельтой». Однако уже в следующем туре надежды «Сосьедада» растоптал Александр Мостовой. Русский Царь отоварил бело-голубых голом и стал одним из тех, кто принёс Виго победу – 3:2. В последнем туре команда Карпина разнесла «Атлетико» (3:0), но было уже поздно – «Реал» победил «Атлетик» (3:1) и сохранил преимущество в два очка над лихачившими весь сезон андердогами.

Ударная связка «Сосьедада» из 2003-го – Кахведжи и Ковачевич Фото: EMPICS via Getty Images

«Реал Сосьедад» провёл выдающийся сезон: Кахведжи и Ковачевич наколотили на двоих 43 гола, Денуэкса признали тренером года, а Хаби Алонсо – лучшим испанским игроком Ла Лиги. И всё же конечная цель, сформированная уже по ходу сезона, так и не покорилась. Секрет той яркой команды заключался в сплочённости, благодаря которой все показали максимум – играть на таком подъёме каждый сезон невозможно. Неудивительно, что всего через четыре сезона лишившаяся лидеров команда вылетела в Сегунду, а руководство окончательно определилось с клубной философией – воспитание собственных талантов.

В развращённом большими деньгами современном футболе крайне редко случаются прецеденты, когда чемпионами становятся такие команды, как «Депортиво», «Лестер», «Лилль» или «Валенсия». Однако история «Реала Сосьедад» 20-летней давности подтверждает, что настоящее чудо – это не только завоёванный трофей. Иногда для того, чтобы почувствовать себя счастливым, достаточно проделать вместе с близкими выдающуюся работу.