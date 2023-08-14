Захарян в «Сосьедаде» заменит легенду сборной Испании. Ещё Арсену очень повезло с тренером

Россиянин будет играть в старте? А при какой схеме? Кто там главный конкурент? Разбираемся.

Об этом сообщил Фабрицио Романо. Это подтвердил Марцел Личка. Сам Арсен Захарян не попал в заявку «Динамо» на матч с «Балтикой» (2:0) и смотрел игру с трибуны. А по завершении встречи переход подтвердили боссы бело-голубых. Что ещё нужно, чтобы мы поверили? Захарян переходит в «Реал Сосьедад». Вамос!

«Сосьедад» сыграет от Испании в Лиге чемпионов. Это стабильный клуб, который здорово развивает молодых игроков и всегда готов их продать, если дадут требуемое. Тренер Иманол Альгуасиль работает в клубе с 2018 года – и это ещё один признак стабильности. В наше время, когда запросы меняются быстро, немногие тренеры задерживаются на одном месте так надолго.

Иманол Альгуасиль Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Одна из фишек «Сосьедада» – академия. Да, в отличие от «Атлетика» из Бильбао, который живёт по соседству, в баскском «Реале» могут играть легионеры. Но тем не менее при прочих равных там всегда отдают предпочтение своим. Игроков со стороны берут только в том случае, если они явно сильнее местных.

В связи с этим можно сделать вывод: в «Сосьедаде» считают, что Захарян сильнее тех, кто уже в клубе. В частности, сильнее воспитанников. Другой вопрос – в какой роли Захаряна видят?

Как играет «Реал Сосьедад»?

По стилю «Сосьедад» – вполне «захаряновская» команда. Сан-себастьянцы много владеют мячом, играют комбинационно. У них есть две базовые расстановки: 4-3-3 и 4-4-2 с ромбом в середине поля.

В 4-3-3, как кажется, Захаряну нет места в старте. По крайней мере, оно не просматривается сразу. Нет дыры в составе, которую мог бы закрыть полузащитник сборной России. Слева в атаке, где мог бы сыграть Захарян, у «Сосьедада» выходит капитан – Микель Оярсабаль. Очень умный футболист, выступает за сборную Испании. Плюс он свой, воспитанник «Сосьедада». В общем, не похож на человека, которого Захарян мог бы вытеснить и которого Альгуасиль готов был бы усадить на лавку.

Бэкап Оярсабаля – ещё один местный воспитанник Андер Барренечеа. По сравнению с Захаряном он не такой тонкий футболист, но при этом более агрессивный. По манере игры Андер – это сан-себастьянский Денис Макаров (только правша): чаще всего смещается с фланга в центр и бьёт по воротам.

Микель Оярсабаль / Андер Барренечеа Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Короче говоря, слева впереди у «Сосьедада» как минимум два человека на место. Плюс в случае необходимости там могут сыграть Такефуса Кубо, Мохамед-Али Шо и Роберт Наварро. В общем, нехватки футболистов в этой зоне «Сосьедад» не испытывает.

Что касается середины, то при 4-3-3 идеальное сочетание выглядит так: Микель Мерино – Мартин Субименди – Брайс Мендес. Здесь кажется, что Захарян был бы первым запасным. Всё-таки резервисты в центре поля у «Сосьедада» довольно средние. Но вот претендовать на место в старте при наличии вышеуказанных троих на данный момент просто невозможно. Это очень сыгранное и качественное трио. Все трое – игроки сборной Испании.

Микель Мерино / Мартин Субименди / Брайс Мендес Фото: David Ramos, Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Учитывая, что у «Сосьедада» впереди три турнира, ротация в середине точно будет. Так что даже если Арсен не будет основным, практику он точно получит. Но ещё раз: выбить кого-то из трио Мерино – Субименди – Брайс – это утопия.

Шанс Захаряна в «Сосьедаде» – возвращение к схеме прошлого сезона

Совсем другое дело, если «Реал» будет использовать ромб в центре поля. В прошлом сезоне команда Альгуасиля часто играла именно так. Нижний опорный – Субименди, по краям – Мерино и Брайс. А на позиции «десятки» чаще всего выходил Давид Сильва – гениальный футболист, который, несмотря на солидный возраст, определял игру «Сосьедада» и давал высочайшее качество.

Давид Сильва / Арсен Захарян Фото: Paolo Bruno/Getty Images/Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сильва и в этом сезоне ронял бы на пол челюсти зрителей и соперников, раздавая передачи и дирижируя игрой. Но, к несчастью, Давид порвал «кресты». И решил, чтобы не мучиться, завершить карьеру.

Так у «Сосьедада» и возникла необходимость подписать игрока в середину с уклоном в атаку. Писали про Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед» – но, похоже, его в Испании не будет. Зато, судя по всему, будет Захарян. И возвращение к ромбу – главный шанс Арсена нырнуть в стартовый состав. Интересно, он мог подумать, что для его карьеры будет настолько важна геометрия?

Теоретически на позиции «десятки» может сыграть Такефуса Кубо. Он хорош в этой роли, но Альгуасиль всё же чаще использует японца либо справа при 4-3-3, либо вторым нападающим при 4-4-2. Также есть Наварро, однако в прошлом сезоне в 17 матчах Ла Лиги он не набрал ни одного результативного балла. Конечно, Роберт в основном выходил на замену, но чтоб ни гола, ни голевой… С такими показателями вряд ли можно сильно приблизиться к старту.

Предпосылки к тому, что Захарян будет играть в «Сосьедаде» – возможно, даже в основе – есть. Но ни в коем случае не надо думать, что Арсен приедет и сразу всех порвёт. По статусу «Сосьедад» уступает «Челси» (даже несмотря на то, что там творится после ухода Романа Абрамовича). Да и «Лацио», пожалуй, уступает тоже. Но на деле это очень сильная команда с серьёзнейшей конкуренцией за место в составе.

А Захарян – да, талантлив, однако в последний год с небольшим он не феерил в «Динамо» (особенно на контрасте с тем, как искрил у Сандро Шварца). И это в сильно ослабшей РПЛ! А тут – Ла Лига, чемпионат, который и пиковую РПЛ превосходил, нынешнюю опережает вообще на световые годы.

Кейс Захаряна важен для всего российского футбола

Плюс Захарян – это первый с февраля 2022 года российский игрок, который за деньги переходит из чемпионата России в европейскую топ-лигу. Очень здорово, что это происходит. Очень здорово, что «Сосьедад» решился – первыми быть всегда непросто. Но теперь во многом именно от Арсена будет зависеть, сохранится ли интерес европейских клубов к российским игрокам – достаточно ли они хороши, чтобы брать их из РПЛ, несмотря на сложности с оплатой, репутационные риски и другие трудности?

Арсен Захарян в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как Захаряна примут в Испании? Не будет ли проблем в связи с его гражданством? Есть ряд нефутбольных вопросов, которые тоже важно учитывать, когда рассуждаешь о будущем Арсена.

Как бы там ни было, происходит то, что должно было произойти. Захарян получает шанс в Европе. Этого могло не случиться. Тут и политические причины, и блёклая игра хавбека в последний год. Но в итоге – «Реал Сосьедад».

Мы не избалованы радостью гордиться российскими игроками в сильных лигах. Поэтому очень хочется, чтобы у Захаряна получилось. Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов когда-то уже зажгли в Сан-Себастьяне. Так вот пусть теперь Арсен продолжит их славное дело!