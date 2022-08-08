Учительница физкультуры с лучшим резюме в мире. Сарина Вигман выиграла два Евро подряд

52-летняя специалистка Сарина Вигман привела женскую сборную Англии к первому большому трофею в её истории. В финале её команда обыграла сборную Германии благодаря голу Клои Келли в компенсированное время и стала чемпионом Европы.

Если вы ищете пример для подражания, то Вигман — идеальный кандидат. И вот почему.

Невероятная статистика

Сарина Вигман выиграла второе чемпионство Европы подряд. В 2017-м году она во главе сборной Нидерландов стала победительницей домашнего Евро, в финале голландки обыграли датчанок со счётом 4:2.

Женские сборные Англии и Нидерландов до Вигман не побеждали в крупных турнирах. В случае с англичанками для создания чемпионской команды тренеру понадобился всего год — она возглавила сборную в сентябре 2021 года, сменив Фила Невилла. При ней сборная Англии ни разу не проигрывала.

Знаете, сколько голов забили англичанки с прихода Вигман? 106. Кстати, 20 из них были забиты в одном матче с Латвией в квалификации ЧМ-2023.

Сарина Вигман в сборной Англии Фото: Michael Regan/Getty Images

У Вигман невероятная статистика за два последних Евро: 12 матчей, 12 побед и два чемпионства. Она первая тренер в истории футбола, которая привела две разные сборные к победам на двух чемпионатах Европы подряд.

Бывшая учительница физкультуры

«Вигман превратила сборную Англии из серийных полуфиналистов в победителей с железным взглядом. Непобедимая с момента её появления в сентябре прошлого года, она сделала Англию впечатляюще безжалостной командой. Непостижимая бывшая учительница физкультуры с самым впечатляющем резюме в женском футболе», — так начал свой послематчевый отчёт британский спортивный журналист Дэйв Кидд.

Про учительницу физкультуры — не игра слов. Вигман начала свою взрослую тренерскую карьеру в 37 лет, после рождения двух дочерей, — в голландском клубе «АДО Ден Хааг» в Гааге. До этого она совмещала игровую карьеру с работой школьной учительницей физкультуры и детскими футбольными тренировками.

Игроки «АДО» описывали её как «амбициозного» и «требовательного» тренера. Правда, это никого не удивило, учитывая, что Вигман была лучшей футболисткой года в Нидерландах, капитаном сборной и игроком одной из лучших университетских команд США в университете Северной Каролины.

Сарина Вигман в игровую карьеру Фото: Chris Turvey/Getty Images

Один год в США и возвращение в Нидерланды

В 19 лет Вигман уехала в США, получив приглашение от тренера американской сборной Ансона Дорранса, который также тренировал команду колледжа North Carolina Tar Heels. Футболистки её команд впоследствии отмечали, что в США, играя в одном составе с такими звёздами, как Мия Хэмм или Кристин Лилли, Вигман увидела возможности женского футбола и решила привить их и в Нидерландах. Тот университетский период она сама назвала «футбольным раем» — из-за того, какие условия были созданы для женского футбола уже тогда, в 1989 году.

В США Вигман выиграла чемпионат, но привезла в Нидерланды не только медаль, но и новое мышление: «Главное, что я привожу с собой, — это решимость. То, что я испытала в США, я захотела повторить и в Нидерландах. Я до сих пор использую то, чему я научилась в тот год».

Вигман также повторила тренерские методы Дорранса. Она увидела в нём сочетание жёсткой конкурентной среды с глубоким интересом к каждому члену команды, усердной работой на тренировках и заботой о развитии футболистки как человека за пределами поля.

Вернувшись в Нидерланды, Вигман работала учительницей, тренировалась с мужскими командами, а потом присоединилась к «Тер Лееде», с которым выиграла чемпионство и кубок Нидерландов.

«Она была капитаном и самой громкой в раздевалке в «Тер Лееде». Но при этом она всегда поддерживала молодых футболисток. Она уже тогда хотела выжать из тебя максимум, ей всегда было очень интересно говорить о футболе и о том, что ты можешь сделать лучше. Она всегда спрашивала, как у тебя дела, как школа, как родители, — вспоминает Джанет ван дер Лаар, бывшая футболистка, а сейчас политик в Палате представителей Нидерландов. — Сарина хотела равных прав и равных условий для игры, тренировок и развития команд. В итоге мы стали чемпионками, а ещё добились того, чтобы проводить домашние матчи на главном стадионе клуба».

Сарина Вигман на посту главного тренера «АДО Ден Хааг» Фото: VI Images/Getty Images

Вигман играла в «Тер Лееде» до того, как забеременела второй дочерью, а после декрета вернулась в команду как тренер. Она проделала путь от тренера маленькой команды в пригороде Гааги до специалистки, которая привела сначала сборную Нидерландов, а потом сборную Англии к первым большим победам в их истории.

«За все годы своей карьеры как тренер, как учитель физкультуры я научилась многому. Ты просто берёшь в копилку опыт разных турниров — всё впитываешь. Главное – быть начеку и всё помнить. Делаешь заметки о том, чему научилась, и берёшь всё это с собой», — сказала Вигман в интервью официальному сайту UEFA во время Евро-2022.

Помешанная на контроле

Вигман выступает за честное и прямолинейное общение, что породило мем среди английских журналистов. Они очень удивились, когда в самом начале одной из первых пресс-конференций Вигман сообщила, что тренировка начинается ровно через восемь минут, поэтому у всех присутствующих есть семь с половиной минут на вопросы и не более.

Её называют «помешанной на контроле» как в Англии, так и в Нидерландах: «Если она не услышала, например, полшутки, она всех остановит и спросит, что там было сказано. Ей правда было важно знать, и она не успокоится, пока не получит всю информацию. Это забавно», — вспоминала бывшая футболистка голландской сборной Лус Гёртс.

При этом Вигман описывают как жёсткую и готовую на всё ради результата. Одним из ярких примеров её жёсткости служит матч 2-го тура Евро-2017 в сборной Нидерландов. Почти сразу после перерыва Вигман заменила капитана сборной Мэнди ван ден Берг, которая впоследствии появилась на поле лишь дважды. Гёртс вспоминала этот момент так:

«С одной стороны, это показывает силу и уверенность тренера — команда для неё на первом месте и она всегда будет выбирать лучший вариант для достижения цели. Вне зависимости от своих симпатий к тому или иному игроку ей важен результат. С другой стороны, я могу себе представить, какой это стресс, когда ты знаешь, что тебя могут заменить вне зависимости от того, кто ты и как ты играешь. Это давление. Правда, игроки сейчас умеют с ним справляться, это здорово».

Сарина Вигман в сборной Нидерландов Фото: TF-Images/Getty Images

Браслет на финале Евро

Вигман — жёсткая и спокойная специалистка, не показывающая своих эмоций. И лишь один жест после финального матча рассказал о трагедии, которая случилась в её семье во время подготовки к чемпионату Европы.

В трансляцию попал момент, как после финального свистка Сарина поцеловала браслет на своей руке. Позднее она объяснила, что таким образом посвятила эту победу своей сестре, которая умерла за три недели до старта турнира.

«Я поцеловала браслет в память о моей сестре, которая скончалась во время нашей подготовки к Евро. Я думаю, что она была бы здесь сегодня и она очень бы гордилась мной. Как я горжусь ей», — сказала Вигман на пресс-конференции после финала.

В конце мая Вигман была вместе со своей семьёй, после чего вернулась в Англию для подготовки к Евро. 16 июля в товарищеском матче с Бельгией англичанки играли в траурных повязках в память о сестре Вигман.

Браслет Сарины Вигман Фото: Harriet Lander/Getty Images

«Мы изменили общество»

На той же пресс-конференции Вигман сместила акценты с себя на достижения своих футболисток. Тренер рассказала о том, какое влияние футболистки оказали на весь женский футбол в мире: «Этот турнир очень много сделал для игры, а также для женщин в обществе. Я не думаю, что мы действительно осознаём, что мы сделали. На протяжении всего турнира мы получали огромную поддержку от наших болельщиков. Мы проделали невероятную работу, и я так горжусь своей командой. Мы изменили общество».