Помните, когда «Спартак» опережал «Зенит» перед очной игрой? Хороший знак для Абаскаля!

Вы уже точно читали новости про лучший старт «Спартака» за много лет. Про то, что команда идёт или опережает график чемпионского сезона. И вообще всё круто – сбалансированный состав, классный тренер и нет причин вдруг посыпаться. А значит – время бороться с «Зенитом» за титул.

В воскресенье команды сыграют друг с другом в Москве. «Спартак» подходит к матчу на четвёртом месте с девятью очками, Питер – на восьмом с семью. Мы так привыкли к обратной пропорции, что многие уже могли забыть – а когда последний раз такое было, что «Спартак» подходил к игре с «Зенитом», находясь выше в таблице.

Оказалось – давно. В последние пять лет гегемонии «Зенит» раз за разом был выше. Временно Москва могла вырваться вперёд разве что в сезоне-2020/2021. Тогда к сентябрю красно-белые запрыгнули на первое место, но матчей с принципиальным соперником в этот период не было. Они сыграли в октябре и декабре – к тому моменту Питер уже был выше.

А вот чемпионский сезон-2016/2017 – исключение. Тогда «Спартак» оба раза подходил к матчам с «Зенитом» в качестве лидера РПЛ.

«Нам неприятно, когда нас так убивают». Первый матч — ошибки Иванова

В первый раз команды столкнулись в 9-м туре. «Спартак» к тому моменту на три очка опережал «Зенит», игра проходила в Питере. Первый же эпизод в матче вызвал кучу вопросов. Мяч коснулся руки катящегося в подкате Ещенко, и Сергей Иванов сразу назначил пенальти. Кришито его реализовал. После «Спартак» отыгрался, Питер снова вышел вперёд и следом пропустил. Всё это в первом тайме. После перерыва «Зенит» забил дважды – один раз снова с неочевидного пенальти. Моменты были и у гостей, но реализовать их не вышло.

Но главная тема следующих дней – судейство. В «Спартаке» были максимально недовольны работой Иванова. Считая, что пенальти не было, а Кришито по ходу матча вовсе заслужил удаление.

Вот несколько цитат, характеризующих происходящее:

Сергей Родионов: (на тот момент генеральный директор клуба): Более плохого судейства я не помню. Да, мы ошибались, могли потерпеть поражение. Но то, что результативные ошибки судьи влияют на результат, очень обидно. Департамент судейства и инспектирования должен задуматься над этой проблемой. Такой команде помогать не нужно.

Ивелин Попов: Согласен с нашим генеральным директором. Думаю, арбитр специально ошибался в сторону Петербурга. Всё было понятно. Нам неприятно, что, когда выходим на поле, нас так убивают. Второй пенальти в наши ворота – это несерьёзно.

Ивелин Попов и Денис Глушаков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Денис Глушаков: Не стоит винить Иванова во всех голах: футболисты теряли концентрацию, голы забивали из-под нас, но вся страна видела… Мне много написали сообщений, серьёзные люди: «Удивляемся, как вы два гола забили при таком судействе». Если честно, мне стыдно за наш чемпионат. Даже не хочется комментировать.

«Зенит» после этой победы догнал «Спартак» по очкам. Соперники шли вровень до 13-го тура, где Питер проиграл «Тереку». После красно-белые остались единоличными лидерами.

Второй матч — победа «Спартака». После их назвали чемпионами

Новая встреча – апрель. К тому моменту «Спартак» уверенно шёл в лидерах и опережал «Зенит» и ЦСКА на восемь очков. Матч называли потенциально чемпионским – в случае победы Москвы их готовились короновать за семь туров до конца.

Так и получилось. «Спартак» победил 2:1 благодаря голам Промеса и Самедова, а первый вопрос на пресс-конференции к Каррере звучал так: «Вы уже чемпионы?».

В этот раз никто не замечал судейских ошибок (хотя в пользу «Зенита», кажется, не назначили один пенальти), значение не имело ничего, кроме победы команды, которая так долго шла к трофею.

«Мне нечего сказать. Гонка закончилась», – заявил после победы «Спартака» нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Впрочем, с этим были солидарны все. Ведь очки потерял не только Питер, но и ЦСКА – на своём поле они сыграли вничью с «Ростовом».

Артём Дзюба и Дмитрий Комбаров Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» докатил до чемпионства. И оба матча с Питером были для них особенно важными. Как получится в этот раз?