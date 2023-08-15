У «Зенита» снова должны быть вопросы к судьям. Таблица ошибок арбитров после 4-го тура РПЛ

В 4-м туре РПЛ арбитры снова отработали на приличном уровне. Как и неделю назад, ошибка всего одна. Но на этот раз в матче с участием «Зенита». «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Павел Шадыханов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Мы публикуем таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас есть возможность отслеживать изменения. Кстати, в 3-м и 4-м турах ошибок гораздо меньше, чем в первых двух.
Ошибки судей в 4-м туре
На этот раз арбитры ошиблись всего один раз. Со знаком минус отметился Павел Шадыханов, который работал на матче с участием «Сочи» и «Ахмата».
- Шадыханов не назначил пенальти в пользу «Зенита» на 43-й минуте.
«Я считаю, что на 43-й минуте Шадыханову следовало назначить 11-метровый в ворота «Факела». Игрок «Зенита» пробил по воротам, а дальше в него врезался защитник. Игрок «Факела» прыгнул и врезался в соперника. Это 11-метровый за безрассудные действия и жёлтая карточка».
Таблица ошибок судей РПЛ после 4-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|2
|0
|-2
|«Зенит»
|2
|0
|-2
|«Ростов»
|1
|0
|-1
|«Динамо»
|1
|0
|-1
|«Сочи»
|1
|0
|-1
|«Спартак»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Урал»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Балтика»
|0
|0
|0
|«Факел»
|1
|2
|+1
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Крылья Советов»
|0
|1
|+1
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Ахмат»
|0
|3
|+3
- 15 августа 2023
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