На старте сезона никто не страдает от судей так часто, как чемпион.

У «Зенита» снова должны быть вопросы к судьям. Таблица ошибок арбитров после 4-го тура РПЛ

В 4-м туре РПЛ арбитры снова отработали на приличном уровне. Как и неделю назад, ошибка всего одна. Но на этот раз в матче с участием «Зенита». «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Павел Шадыханов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Мы публикуем таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас есть возможность отслеживать изменения. Кстати, в 3-м и 4-м турах ошибок гораздо меньше, чем в первых двух.

таблица после 1-го тура

таблица после 2-го тура

таблица после 3-го тура.

Ошибки судей в 4-м туре

На этот раз арбитры ошиблись всего один раз. Со знаком минус отметился Павел Шадыханов, который работал на матче с участием «Сочи» и «Ахмата».

Шадыханов не назначил пенальти в пользу «Зенита» на 43-й минуте.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Я считаю, что на 43-й минуте Шадыханову следовало назначить 11-метровый в ворота «Факела». Игрок «Зенита» пробил по воротам, а дальше в него врезался защитник. Игрок «Факела» прыгнул и врезался в соперника. Это 11-метровый за безрассудные действия и жёлтая карточка».

Таблица ошибок судей РПЛ после 4-го тура