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Судейство в РПЛ-2023/2024, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

У «Зенита» снова должны быть вопросы к судьям. Таблица ошибок арбитров после 4-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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На старте сезона никто не страдает от судей так часто, как чемпион.

В 4-м туре РПЛ арбитры снова отработали на приличном уровне. Как и неделю назад, ошибка всего одна. Но на этот раз в матче с участием «Зенита». «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Павел Шадыханов

Павел Шадыханов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Мы публикуем таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас есть возможность отслеживать изменения. Кстати, в 3-м и 4-м турах ошибок гораздо меньше, чем в первых двух.

таблица после 1-го тура

таблица после 2-го тура

таблица после 3-го тура.

Ошибки судей в 4-м туре

На этот раз арбитры ошиблись всего один раз. Со знаком минус отметился Павел Шадыханов, который работал на матче с участием «Сочи» и «Ахмата».

  • Шадыханов не назначил пенальти в пользу «Зенита» на 43-й минуте.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Я считаю, что на 43-й минуте Шадыханову следовало назначить 11-метровый в ворота «Факела». Игрок «Зенита» пробил по воротам, а дальше в него врезался защитник. Игрок «Факела» прыгнул и врезался в соперника. Это 11-метровый за безрассудные действия и жёлтая карточка».

Полный разбор работы судей от Игоря Федотова:
«А что, раньше нельзя было так судить?» Разбор работы арбитров в 4-м туре РПЛ
Эксклюзив
«А что, раньше нельзя было так судить?» Разбор работы арбитров в 4-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей РПЛ после 4-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА20-2
«Зенит»20-2
«Ростов»10-1
«Динамо»10-1
«Сочи»10-1
«Спартак»000
«Краснодар»000
«Оренбург»000
«Урал»000
«Рубин»000
«Балтика»000
«Факел»12+1
«Локомотив»01+1
«Крылья Советов»01+1
«Пари НН»01+1
«Ахмат»03+3
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