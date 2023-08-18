Нас ждёт самый интересный тур со старта РПЛ. Что ни матч – топ-интрига!

«Локо» в гостях у лидера, дерби ЦСКА и «Динамо», неудобный соперник у Карпина, битва аутсайдеров… И «Спартак» – «Зенит»!

Новая неделя — новый тур в РПЛ. Он подарит нам сразу несколько классных матчей. Пожалуй, со старта РПЛ нас ждёт самый интересный уикенд (и один матч сегодня). Тут и принципиальная игра «Спартака» с «Зенитом», и столичное дерби, и важные матчи в борьбе за выживание. Рассказываем об интригах предстоящего тура.

Программу 5-го тура откроет матч в Казани. Главная интрига — сохранит ли Рашид Рахимов пост главного тренера «Рубина» после этой игры? Казанский клуб — единственный в РПЛ, который ещё ни разу не побеждал в новом сезоне. «Рубин» отыграл шесть официальных матчей (с учётом Кубка России): две ничьих, четыре поражения. Тренер сетует на короткую скамейку и надеется на трансферы четырёх-пяти новичков до закрытия окна. Сохранит ли Рахимов свой пост до этого момента — большой вопрос.

«Крылья» приятно удивляют на старте нового сезона. Команда Игоря Осинькина проиграла оба матча в Кубке, а вот в РПЛ у неё всё в порядке. На прошлой неделе самарцы обидным образом упустили победу в матче с «Локомотивом» (1:1) в Москве. Гости владели преимуществом, заметно превзошли соперника по количеству ударов и голевых моментов, но пропустили в самой концовке. Сейчас «Крылья» на пятой строчке в таблице, а могли бы быть в топ-3, не пропусти они на «РЖД Арене».

Главный матч субботней программы тура. Обе команды тяжело вошли в сезон, но сейчас набрали неплохой ход. Армейцы одержали в РПЛ три победы подряд, «Динамо» — три победы подряд во всех турнирах. Медицинский штаб ЦСКА рассчитывает на возвращение в состав Игоря Акинфеева. Капитан армейцев пропустил предыдущий матч с «Сочи» (3:1), а место в воротах тогда занял 19летний Владислав Тороп. Если армейцы обыграют бело-голубых, то точно выйдут на первое место («Урал» и «Краснодар» проведут свои матчи позже). А «Динамо» в случае успеха обгонит ЦСКА и приблизится к лидерам.

«Балтика» на старте этого сезона чаще играет на выезде, нежели дома. Пока у команды Сергея Игнашевича идеальная статистика на своём стадионе — один матч, одна победа. Правда, «Балтика» обыграла «Факел», который в этом сезоне не набрал ни одного очка. А теперь на очереди игра с крепким «Уралом». Неделю назад команда Виктора Гончаренко «прибила» «Спартак» и после 4-го тура поднялась на вторую строчку в таблице. К слову, «Урал» пока только один раз играл на выезде в этом сезоне РПЛ и справился с «Оренбургом» (2:0).

«Краснодар» по итогам прошлого тура вышел на чистое первое место. «Спартак» проиграл, а «быки» одержали четвёртую победу подряд. Плюс впечатляет, что команда Владимира Ивича пропустила всего один мяч в РПЛ (лучший результат в лиге). А вот для «Локомотива» последние матчи складываются очень непросто. Сначала железнодорожники разгромно проиграли ЦСКА (1:4), а потом с большим трудом добыли ничью во встрече с «Крыльями Советов» (1:1). Если бы не вратарь Илья Лантратов, то красно-зелёные точно проиграли бы второй матч подряд.

Команды совершенно по-разному провели матчи предыдущего тура. «Сочи» не дотерпел несколько минут в Москве и уступил ЦСКА (1:3). Таким образом, черноморский клуб продлил серию поражений до трёх матчей. А вот «Ростов» отгрузил «трёшку» проблемному «Рубину» (3:0) и поднялся в первую половину таблицы. «Сочи» — очень неудобный соперник для команды Валерия Карпина. «Ростов» уже четыре года не обыгрывает команду из города, принимавшего Олимпиаду-2014. В Сочи команды встречались четыре раза — хозяева одержали четыре победы. У Карпина статистика против черноморского клуба тоже не очень — одна победа, две ничьих, три поражения.

Безумно важный матч для «Факела». Воронежский клуб встречает 5-й тур на последней строчке в РПЛ — он до сих пор не набрал ни одного очка. «Пари НН», в свою очередь, в прошлом туре обыграл «Ахмат» (2:0) и сделал это без Сергея Юрана у кромки поля. Дисквалифицированный тренер наблюдал за матчем с трибуны, а его команда одержала первую победу в сезоне. Ещё одна интрига — выйдет ли Вадим Евсеев на матч со стулом? Так было в двух предыдущих играх «Факела», хотя в Санкт-Петербурге тренер после перерыва уже был на ногах.

Центральный матч тура пройдёт в Москве. «Спартак» сообщил, что уже реализовал 25 тысяч билетов, но при этом открыл дополнительные сектора. Судя по всему, игра состоится при хорошей посещаемости, что не может не радовать. «Спартак» не обыгрывает «Зенит» в РПЛ с 2017 года — тогда красно-белые победили со счетом 3:1. С того момента соперники встречались 10 раз, и московский клуб потерпел шесть поражений.

«Зенит» подходит к игру, занимая место в таблице ниже, чем «Спартак». Такого давно не было, но победа сине-бело-голубых в Москве позволит им обойти принципиального соперника. На прошлой неделе «Спартак» очень обидно проиграл в Екатеринбурге (2:3), пропустив два мяча в самой концовке. «Зенит» выстрадал победу над «Факелом» (2:0), забив второй мяч на последних минутах.

«Ахмат» проведёт первый матч после увольнения Сергея Ташуева. Неудачный старт в РПЛ (три поражения в четырёх матчах) привёл к самой быстрой отставке сезона. У соперника, кстати, дела ещё хуже — ни одной победы плюс предпоследнее место в таблице. Пока кажется, что Иржи Ярошика никто трогать не будет, но очередное поражение может изменить ситуацию в худшую сторону. У «Ахмата» плохая статистика на своём поле. В этом сезоне команда трижды играла на домашнем стадионе (с учётом Кубка) и потерпела три поражения.