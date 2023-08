«Челси» опять провалился. У команды больше травм, чем очков

За последние 14 месяцев «Челси» потратил около $ 1 млрд на покупки, но результата у команды как не было, так и нет. Команда Маурисио Почеттино снова не смогла победить, хотя теперь соперник был уже не такой мощный. Если в 1-м туре «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», то теперь уступил уже «Вест Хэму», который боролся за выживание в прошлом сезоне. Затем команда ещё потеряла свою главную звезду Деклана Райса и стала последней в АПЛ, кто совершил летний трансфер на вход.

Самое для обидное для «Челси», что по игре команда снова выглядела солиднее соперника. «Вест Хэм» смотрелся хуже и визуально, и по статистике: владение (24,4% vs 75,6%), удары (12 vs 17), xG (1,85 vs 2,57). На поле выделялся Рахим Стерлинг, который шёл в дриблинг и раз за разом проходил сразу двух-трёх соперников. Именно так он и заработал пенальти, но удар Энцо с «точки» отбил вратарь Ареола.

Хозяева открыли счёт на шестой минуте – отличился Агер (нет, не тот, который выступал за «Ливерпуль») после подачи углового. «Челси» ответил серией атак, в одной из которых Чуквуэмека на ложном движении ушёл от Соучека и точно пробил. Первый гол для 19-летнего полузащитника на взрослом уровне. Тем обиднее, что тайм для него закончился травмой. Карни покинул поле прихрамывая, опираясь сразу на двух человек.

Карни Чуквуэмека Фото: Darren Walsh/Getty Images

После перерыва ситуация для «Челси» стала ещё грустнее. Антонио убежал в контратаку и, казалось, упустил момент. Однако нападающий выждал паузу и убойно пробил в дальний угол – 2:1!

Так сложилось, что у «Вест Хэма» автору гола тоже пришлось покинуть поле. Речь про Агера, который получил вторую жёлтую карточку на 68-й минуте. Правда, «Челси» это не особо помогло. Едва ли не лучший момент в оставшееся время вообще оказался у «Вест Хэма», но Форнальс с близкого расстояния не смог забить. В целом хозяева тянули время как могли, и у них получилось удержать победный счёт. «Вест Хэм» даже забил ещё – с пенальти отличился Пакета после фола дебютировавшего Кайседо.

Следующие три соперника «Челси» в АПЛ – «Лутон» (дома), «Форест» (дома), «Борнмут» (в гостях). Лондонцам как никогда нужны победы. Пока у команды в этом сезоне больше травм, чем очков.