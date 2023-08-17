«Челси» слил $ 1 млрд на трансферы за полтора года. Чтобы стать слабее

Просто вдумайтесь. За год «Челси» потратил на трансферы € 934 млн или более $ 1 млрд. Если сейчас возьмут Ромео Лавиа и Майкла Олисе, то миллиард будет уже и в евро. Хотя есть несколько оговорок. На самом деле получается не за год, а за 14 месяцев – три трансферных окна с лета 2022 года. Давайте считать, что речь идёт про полтора года – непринципиально. А ещё нужно учитывать, что «Челси» неплохо заработал на продаже игроков – € 323 млн (из них € 255 млн – этим летом). И всё же получается € 611 млн, что остаётся космической цифрой для футбола.

Английские клубы уже жалуются руководству АПЛ на траты «Челси». Понятно, что где-то сидит довольный «Брайтон», но глобально рынок трансферов перегревается. И делают это не только в Саудовской Аравии, которую тяжело вогнать в европейские юридические рамки, а на родине футбола – в Англии.

Мойсес Кайседо Фото: Chelsea FC via Getty Images

Казалось, что УЕФА со своим финансовым фэйр-плей ограничивает клубы, но, по сути, «Челси» это легко обходит. Просто даёт контракты на длительный срок, амортизируя затраты. Получается, что дорогущий трансфер Мойсеса Кайседо разбивается на восемь лет. То есть в ведомости остаётся € 16,75 млн за год. По новым правилам УЕФА, амортизация может разбиваться максимум на пять лет, но это касается лишь клубов, которые выступают в еврокубках, а «Челси» занял 12-е место в АПЛ.

Получается, что у «Челси» и огромные траты, и сомнительный имидж, и жалобы конкурентов, а всё ради чего? Стала ли команда сильнее? Особенно если вспоминать ту команду, которая брала Лигу чемпионов. Из того состава избавились практически ото всех. Большинство покинули «Челси» в последние два месяца. Из ушедших летом вообще можно символическую сборную составить.

Продажи «Челси» летом 2023-го

Из финалистов ЛЧ-2021 у «Челси» остались только Джеймс, Чиллуэлл и Силва, которому через месяц исполнится 39 лет. Бразилец держит хороший уровень, но явно не готов играть каждый матч по 90 минут. А кто пришёл вместо победителей ЛЧ? Преимущественно те, кто в силу возраста мало чего добились в футболе. Да, есть Стерлинг, который четыре раза выигрывал АПЛ, но подавляющее большинство – молодёжь, которой надо доказать ещё многое (если не вообще всё).

Возьмём свежий матч «Челси». У кучи игроков лишь один полноценный сезон на серьёзном уровне. Среди них: Колвилл (вообще впервые сыграл в АПЛ за «Челси»), Чуквуэмека, Джексон, Гюсто, Угочукву… Сюда же Матсен, который только-только дебютировал в АПЛ, хотя за пределами Англии не выступал. Ощущение, что поток молодых бесконечен. Вслед за Сантосом покупается другой юный бразилец Вашингтон. На кого действительно рассчитывает главный тренер – понять сложно.

А лучшими остаются всё те же три защитника из финала ЛЧ-2021 и Фернандес – едва ли не единственный трансфер, по которому нет вопросов в игровом плане. Правда, за него переплатили, но это во многом стандартная болезнь для АПЛ. На фоне этого круговорота фамилий центральный защитник Дисаси (четыре полноценных сезона в чемпионате Франции) выглядит опытной боевой единицей. И именно он забил единственный мяч «Челси» в этой игре.

Вообще, трансферы – штука непредсказуемая. Можно годами играть классно, а после перехода исчезнуть (Эден Азар – классический пример). Год назад «Челси» взял на самую проблемную позицию Кулиду Кулибали и Уэсли Фофана. Казалось, что это фундаментально решит проблемы с центром обороны. Не сложилось. В том числе из-за травм, хотя и здоровыми оба выглядели не так уверенно, как в своих предыдущих клубах.

В январе The Athletic рассказывал: «Когда «Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала», в его офисе присутствовали ликующие настроения […] они до сих пор празднуют, что футболист направился в западный Лондон, а не в северный». Дебютный матч у украинца получился действительно хороший, а затем он стал редко пробиваться в основу. Хотя разговоры были о том, что футболист однажды возьмёт «Золотой мяч» (раз и два).

В АПЛ хватает команд, у которых впечатляет селекция с упором на молодых. Тут не только «Арсенал», лидировавший до 34-го тура в прошлом сезоне. Здесь и «Брайтон», и переродившийся «Бёрнли». Но система не работает так, что скупка юных талантов гарантирует результат. «Челси» закупился на $ 1 млрд, но, похоже, что не стал сильнее. Так оно бывает, когда берёшь игроков под двух разных тренеров, но обоих быстро увольняешь.

Да, «Челси» безусловно требовалось обновление состава. И большую ротацию кадров вполне можно объяснить, но пока вложения выглядят неадекватными. И ведь Кайседо тоже провёл на высоком уровне лишь один сезон в жизни, но стал самым дорогим футболистом АПЛ. Если бы его взял «Ливерпуль», то сомнения были бы точно такими же.

Тодд Боули Фото: Alex Broadway/Getty Images

Тем более дико на этом фоне смотрится уход Кепы. Основного вратаря отпустили в аренду на год лишь за € 1 млн. Как это вообще возможно, если «Челси» считает себя большим клубом? Ему явно нужнее Кепа, а не € 1 млн. Тем более учитывая, как главный тренер Маурисио Почеттино хвалил своего вратаря. Пришедший Санчес (который и в «Брайтоне» основным больше не считался) уже в 1-м туре заставил фанатов взяться за голову: выходя от ворот, отдал передачу низом по центру на соперника. «Челси» на 88-й минуте просто повезло, что «Ливерпуль» не забил победный мяч.

Ощущение, что руководство клуба больше заботится не о результатах команды, а о том, чтобы избавиться от всех, кто был связан с прошлым руководством команды. И вроде привязка новых зарплат к результату выглядит дальновидной, но пока «Челси» просто превращается в обычный «Кристал Пэлас». Средние игроки, средние зарплаты.

Аксель Дисаси и Николас Джексон Фото: Chelsea FC via Getty Images

Что сейчас требуется «Челси», так это результат. И требуется он катастрофически. Позарез. Иначе оправдать безумные траты невозможно. При этом в АПЛ ещё никогда не было столько сильных команд. В самой богатой лиге усиливаются все топ-клубы. В том числе покупая игроков «Челси».