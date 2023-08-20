«Сити» установил очередной рекорд. А на «Ньюкасл» было жалко смотреть

«Манчестер Сити» увереннее себя чувствует в АПЛ, чем в Суперкубках (УЕФА и Англии). В этом сезоне в матче за трофей команда Гвардиолы оба раза играла вничью, а в чемпионате одержала две уверенные победы. Хотя по счёту матча с «Ньюкаслом» так не скажешь.

Сейчас главное событие в жизни «Сити» – это уже не уход Гюндогана, а травма Де Брёйне. По словам главного тренера, команде нужно время, чтобы нащупать игру без лидера. Он, кстати, стал слишком часто получать травмы в последнее время. Формально место Де Брёйне в центре поля занял Альварес. Правда, речь идёт именно про расстановку, а не про манеру игры. Тем более что Фоден часто смещался со своего правого фланга в центр. Именно там, как правило, он и встречался с мячом.

Единственный гол в этой встрече придумали как раз молодые Фоден (23 года) и Альварес (23 года). Фил получил мяч в центре поля, дошёл до штрафной и сделал скрытую передачу на Альвареса. Аргентинец первым касанием принял мяч, а вторым отправил его в дальнюю девятку. Классный гол.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» Фото: Кадр из трансляции

Главный вопрос второго тайма: как Гордон не был удалён? Имея жёлтую карточку, вингер «Ньюкасла» позволил себе на 53-й минуте ещё один грубый фол на Диаше. Судья пожалел Гордона, и уже через две минуты он ушёл с поля из-за замены. Одновременно вместе с ним поле покинул Жоэлинтон. Ключевой игрок гостей двигался к скамейке прихрамывая.

В дальнейшем игра выглядела достаточно однообразно. «Сити» раз за разом выманивал прессинг соперника, а затем проходил его и получал опасные атаки на пространстве. «Ньюкаслу» приходилось фолить снова. Так, вышедший на поле Барнс получил жёлтую уже через две минуты после выхода на поле. Чем дольше шёл матч, тем сложнее «Ньюкаслу» было обороняться. Холанд трижды магически пробил рядом со штангой (в створ тоже попал).

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл» Фото: Nick Potts/Getty Images

«Сити» – чемпион мира по контролю темпа игры. Или, скорее, по тому, как её надо успокоить (хоть по финалу ЛЧ так и не скажешь). «Ньюкасл» за весь матч так и не смог создать хотя бы один по-настоящему голевой момент. Первый удар в створ – на 70-й минуте. И то издали и практически в руки Эдерсону. Это оказалось единственное попадание гостей по воротам «Сити».

Гвардиола общается с фанатом Фото: Кадр из трансляции

Атмосфера для хозяев получилась настолько расслабленная, что Гвардиола даже пообщался с болельщиком по ходу матча. Показал ему, мол, давай, приходи на скамейку. Видимо, болельщик что-то подсказывал тренеру по заменам. Хотя не очень понятно зачем. Гвардиола не сделал ни одной замены, но установил рекорд – впервые в истории клуба «Сити» одержал 17 побед дома подряд во всех турнирах.