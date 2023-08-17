Сезон в Европе только начался, а травм уже полно. Вылетели не только Де Брёйне и Куртуа

«Манчестер Сити» вступил в новый сезон как обладатель требла, но сразу же столкнулся с проблемой: серьёзную травму получил Кевин Де Брёйне. Частичный разрыв мышц при худшем сценарии, то есть при решении об операции, оставит лидера чемпионов Англии без футбола на три-четыре месяца. Если от хирургического вмешательства откажутся, возможен более ранний камбэк.

Де Брёйне — далеко не единственный футболист в топ-лигах, получивший травму. Тренеры жаловались на безумный график из-за зимнего чемпионата мира ещё в ходе прошлого сезона. Возможно, теперь команды сталкиваются с последствиями катарского турнира. А мы пока собрали главных игроков из большой Европы, которые выбыли из строя.

Англия: «Сити» без лидера, а у «Арсенала» сразу минус двое

АПЛ на правах одной из самых интенсивных лиг на время лишилась сразу нескольких известных футболистов. Особенно пострадали лондонские клубы.

Начнём с «Арсенала». Команда Микеля Артеты в данный момент не может рассчитывать на двух футболистов основы. Габриэл Жезус травмировал колено в начале августа, перенёс небольшую операцию и выбыл на несколько недель. Точных сроков возвращения в строй нет. Куда хуже ситуация у Юрриена Тимбера. Защитник только этим летом перешёл из «Аякса» за € 40 млн и в первом же туре АПЛ получил серьёзную травму. Как выяснилось впоследствии, это был разрыв передней крестообразной связки. Впереди несколько месяцев реабилитации.

Юрриен Тимбер Фото: Visionhaus/Getty Images

Ещё один проблемный клуб — «Челси». Команда активно обновляется и при этом лишается кадров, на которые явно рассчитывали. Центральный защитник Уэсли Фофана пришёл из «Лестера» за € 80 млн год назад, однако из-за проблем с коленом сыграл за сезон лишь 20 матчей. Новая кампания могла стать отдушиной, но нет. В середине июля Фофана порвал «кресты» и вылетел на долгий срок.

Также за «Челси» в ближайшее время не сыграет Кристофер Нкунку. О трансфере нападающего из «РБ Лейпциг» договорились давно, летом он наконец приехал и должен был начать разрывать. Вместо этого — травма колена, которая оставила Нкунку без футбола до ноября. И это после тяжёлого повреждения, оставившего француза без чемпионата мира.

У «Манчестер Юнайтед» пока не играет Расмус Хойлунн, он же «второй Холанд». Когда в начале августа датский нападающий переходил из «Аталанты» за € 75 млн, у него уже была травма спины. Вернуться в строй Хойлунн должен в начале сентября.

Испания: катастрофа у «Реала»

Если вам показалось, что у «Арсенала» и «Челси» всё плохо, то вот настоящая трагедия. «Реал» лишился двух игроков основы, и обоих – на долгий срок. За три дня до старта чемпионата Испании «кресты» порвал Тибо Куртуа, из-за чего клубу пришлось срочно искать нового вратаря (в итоге арендовали Кепу Аррисабалагу у «Челси»). А в первом матче сезона сломался защитник Эдер Милитао — и это тоже оказалась связка колена. Возвращения обоих травмированных ждут через девять месяцев, то есть к апрелю-маю.

Порадоваться можно разве что тому, что раньше вернётся Арда Гюлер. Новичок «Реала» повредил мениск в конце июля, практически сразу после трансфера из Турции. Полузащитника ждут к концу октября.

Второе место в Испании по значимым травмированным игрокам занимают соседи «Реала». У «Атлетико» не может играть защитник Хосе Мария Хименес, травмировавший колено в конце мая. До сих пор неясно, когда он снова окажется на поле. Также недоступен Рейнилду — фланговый защитник ещё в феврале порвал «кресты» и должен вернуться в сентябре.

Германия: минус один у «Баварии»

Победители Бундеслиги в начале июля подписали Рафаэла Геррейру из дортмундской «Боруссии». Не прошло и месяца, как португалец получил мышечный разрыв и выбыл на неопределённый срок.

Нападающий «Байера» Патрик Шик тоже пока не может играть. Ещё в марте он порвал отводящую мышцу. Возвращение в строй должно состояться в начале октября.

Рафаэл Геррейру и Патрик Шик Фото: Getty Images

Самый дорогой травмированный игрок в Германии — Ману Коне. Полузащитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха травмировал колено в конце июня. Хорошая новость заключается в том, что француз восстановится в ближайшее время и, вполне вероятно, успеет выйти на поле до сентября.

А вот за кого особенно обидно, так это Наби Кейта. В «Ливерпуле» он надежд не оправдал как раз из-за травм, поэтому отправился туда, где у него всё получалось, то есть в Германию. Кейта подписал контракт с «Вердером» — и сломался. В середине июля он получил разрыв отводящей мышцы и выбыл на неопределённый срок.

Серия А: травма Миранчука и проблемы «Милана»

Здесь мог быть Хвича Кварацхелия, но он избежал серьёзной травмы и, видимо, не пропустит начало сезона. Но хорошо знакомый российским болельщикам футболист в списке травмированных всё же числится. Алексей Миранчук повредил спину в середине июля. На прошлой неделе стало известно, что полузащитник «Аталанты» занимается по индивидуальной программе.

Алексей Миранчук Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Точно проблемы есть у «Милана». Исмаэль Беннасер перенёс операцию на колене после травмы в полуфинале Лиги чемпионов и вернётся в строй только к середине ноября. Не может играть и Давиде Калабрия, который с конца июля недоступен из-за мышечных проблем.

Серьёзнее всего дела обстоят с Тэмми Абрахамом. Нападающий «Ромы» порвал «кресты» в начале июня и вернётся на поле не раньше 2024 года.

Лига 1: тренд на крестообразные связки

Травм этого типа хватает и среди уже перечисленных футболистов. Но во Франции ситуация особая: в топ-3 самых дорогих травмированных игроков — исключительно порвавшие «кресты». Вингер «Ренна» Мартен Терье слёг ещё в начале января и вернётся в конце сентября, защитник «Лилля» Тьягу Джало сломался в марте, и пока неясно, когда он сможет снова выйти на поле.

А самый свежий случай — Брил Эмболо. Нападающий «Монако» порвал «кресты» меньше двух недель назад. Восстановление, вероятно, займёт несколько месяцев, как это обычно и бывает. Когда именно одноклубник Александра Головина вернётся в состав, пока неясно.